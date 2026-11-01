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    ASUS akıllı telefon pazarından çekilebilir

    ASUS'un mevcut akıllı telefon modellerinin stoklarını tükettiği ve üretimi durdurduğu bildirildi. Şirketin yeni telefon çıkarmayı planlamaması, pazardan çekilebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    ASUS akıllı telefon pazarından çekilebilir Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un akıllı telefon pazarından tamamen çekilebileceği öne sürüldü. Gelen bilgilere göre şirket, mevcut akıllı telefon modellerinin üretimini durdurdu ve elindeki stokları tüketti.

    ASUS'un telefon stoklarının 2026'nın dördüncü çeyreğine girilirken tükendiği, geçen hafta ise tüm ürün gamının üretimden kaldırılma aşamasına geçtiği belirtiliyor. Şirket daha önce de 2026 yılında yeni akıllı telefon modelleri piyasaya sürmeyi planlamadığını doğrulamıştı.

    ASUS'un son telefonları ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra oldu

    ASUS'un son akıllı telefon modelleri ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra olarak öne çıkıyor. Bazı fiyat karşılaştırma sitelerinde, daha önce satışta olan Zenfone 12 Ultra'nın artık bulunmaması da son stokların tükendiğine işaret ediyor.

    Öte yandan ASUS'un ciddi optimizasyon çalışmalarına rağmen telefon işinde zarar etmeye devam ettiği belirtiliyor. 2025'in sonunda şirketin telefon üretimini geçici olarak durdurabileceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı.

    ASUS akıllı telefon pazarından çekilebilir Tam Boyutta Gör
    2026'nın başında ise bileşen fiyatlarındaki artış ve tüketici harcamalarındaki düşüş, şirketin akıllı telefon pazarına geri dönmesini daha da zorlaştırdı. Bellek fiyatlarındaki yükseliş de dikkate alındığında ASUS'un bu pazara yeniden dönmesinin düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.
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