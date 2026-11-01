ASUS akıllı telefon pazarından çekilebilir

ASUS'un telefon stoklarının 2026'nın dördüncü çeyreğine girilirken tükendiği, geçen hafta ise tüm ürün gamının üretimden kaldırılma aşamasına geçtiği belirtiliyor. Şirket daha önce de 2026 yılında yeni akıllı telefon modelleri piyasaya sürmeyi planlamadığını doğrulamıştı.
ASUS'un son telefonları ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra oldu
ASUS'un son akıllı telefon modelleri ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra olarak öne çıkıyor. Bazı fiyat karşılaştırma sitelerinde, daha önce satışta olan Zenfone 12 Ultra'nın artık bulunmaması da son stokların tükendiğine işaret ediyor.
Öte yandan ASUS'un ciddi optimizasyon çalışmalarına rağmen telefon işinde zarar etmeye devam ettiği belirtiliyor. 2025'in sonunda şirketin telefon üretimini geçici olarak durdurabileceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: