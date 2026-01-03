Asus ROG telefonlarına elveda

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır zor da olsa akıllı telefon pazarında rekabet etmeye çalışan ve ROG Phone gibi önemli atılımlar yapan Asus havlu atmak üzere. Yükselen maliyetler ve DRAM sektöründeki kriz düşük rekabet gücü olan firmaları olumsuz etkiliyor.

Asus buraya kadar dedi

Tayvan’dan gelen bilgilere göre 2026 yılı için Asus herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürmeme kararı aldı. Tedarik zinciri ve iş ortaklarına bilgilendirme yapan firmanın hali hazırda ZenFone ve ROG Phone serileri satışta.

Asus önceki yıllarda da benzer bir karar almış ancak sonrasında bu kararından vazgeçerek üretime geri dönmüştü. Bu kez firmanın maliyetleri karşılayacak durumu yok gibi görünüyor. Bununla birlikte piyasada satışı yapılan Asus telefonlarında teknik desteğin süreceği açıklandı.



