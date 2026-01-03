Asus ROG telefonlarına elveda

Asus buraya kadar dedi
Tayvan’dan gelen bilgilere göre 2026 yılı için Asus herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürmeme kararı aldı. Tedarik zinciri ve iş ortaklarına bilgilendirme yapan firmanın hali hazırda ZenFone ve ROG Phone serileri satışta.
Asus önceki yıllarda da benzer bir karar almış ancak sonrasında bu kararından vazgeçerek üretime geri dönmüştü. Bu kez firmanın maliyetleri karşılayacak durumu yok gibi görünüyor. Bununla birlikte piyasada satışı yapılan Asus telefonlarında teknik desteğin süreceği açıklandı.