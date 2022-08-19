Asus binlerce anakartını yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırıyor

Tam Boyutta Gör

Asus, olası yanın tehlikesi içeren binlerce ROG Maximus Z690 Hero anakartını geri çağırmaya karar verdi. Şimdilik Kuzey Amerika’da satılan anakartlar için geçerli olan durumun küresel hale gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. Eğer sizde de bu model varsa haberin devamında verilen part numarsını kontrol etmenizde fayda var.

Asus ROG Maximus Z690 Hero anakartlarını toplatıyor

ABD ve Kanada için tüketici güvenliğini denetleyen kurum olan CPSC’nin vermiş olduğu talimat doğrultusunda, Asus, ROG Maximus Z690 Hero (LGA1700) anakartlarını geri çağırmaya başladı. Bu ürünler piyasadan çekileceği gibi mevcut sahiplerine ulaşılacak ve tasarım kusuru nedeniyle değiştirme veya iade seçenekleri sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Asus’un belirtiğine göre 10.000 adet ROG Maximus Z690 Hero anakartları toplatılacak. Bu anakartların 2021 yılında üretildiği ve 90MB18E0-MVAAY0 part numarasına sahip olduğu belirtiliyor. Part numarası, anakartın 24 pinli güç konektörünün yan tarafında beyaz bir etikette ve ambalajın üzerinde bulunuyor. Ek olarak etkilenen birimler MA, MB ve MC ile başlayan seri numaralara sahip.

TSMC, Apple’ın A16 Bionic, M2 Pro ve M2 Max üretimine başlıyor 8 sa. önce eklendi

Yaşanan sorunun temelinde anakart üzerindeki bir kondansatörün tersi takılması yatıyor. Bundan dolayı cihazda kısa devre, aşırı ısınma veya erime, yangın ve yanma tehlikesi olabileceği belirtiliyor. Asus ayrıca ücretsiz değişim talebi için bir sayfa oluşturmuş durumda. Bununla birlikte ROG Maximus Z690 Hero anakartınızın sorundan etkilenip etkilenmediğini öğrenmenize yaraya bir kontrol sayfası da açılmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

Asus binlerce anakartını yangın tehlikesi nedeniyle toplatıyor