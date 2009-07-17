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Asus Bravo 9500; Işık sensörüyle gelen ekran kartı

Asus'un medya bilgisayarlarıyla için hazırladığı yeni ekran kartı Bravo 9500, özel ışık sensörüyle otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor.
9 yıl
5,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Üreticilerin uzunca bir süredir devam eden sessizliği önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak DirectX 11 destekli yeni modellerle birlikte sona erecek. Tesellation ve Compute Shader 5.0 gibi grafik teknolojilerinin yaygınlaşmasına öncülük edecek DirectX 11 için yeni ekran kartlarını pazara sunacak ilk ismin AMD-ATi olması ve firmanın RV870 GPU'sunu temel alan Evergreen kod adlı yeni modellerinin Windows 7 lansmnından önce Eylül ayında tanıtıl ması bekleniyor. Nvidia cephesinde ise Eylül ayında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarının pazara sunulması, GT300 GPU'sunu temel alacak DirectX 11 destekli yeni nesil modellerin ise son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor. GPU üretiminde sektöre yön veren her iki üretici de DirectX 11 odaklı hazırlık çalışmaları devam ederken, partner firmalar da yeni nesil ekran kartları öncesinde yeni model tanıtımlarıyla stoklarını temizlemeyi amaçlıyorlar.

Asus Bravo 9500; Işık sensörüyle gelen ekran kartı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, daha çok oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için yeni bir ekran kartı hazırladı. Firmanın Bravo GeForce 9500 olarak isimlendirdiği yeni modeli teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın giriş seviyesindeki modellerinden birisi olan GeForce 9500GT'yi baz alırken, kartı ilginç kılan bazı farklılıkları bulunuyor. Splendid Plus teknolojisiyle donatılan yeni modelin en önemli özelliği olarak özel bir ışık sensörüyle geliyor olması gösterilmekte. Splendid Plus teknolojisinin bir parçası olarak kullanılan sensör ile ekran kart odadaki ışık seviyesini algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak ideal seviyeye çekiyor ve bu sayede çoklu ortam uygulamalarından daha fazla keyif alınması ve gözlerin rahat ettirilmesi hedefleniyor. Işık sensöründen gelen bilgilere otomatik olarak ayarlanan ekran parlaklığına ek olarak ekran kartı, Splendid Plus teknolojisi kapsamında Oyun, Resim, Sinema ve Otomatik olmak üzere dört ön tanımlı görüntü moduyla birlikte geliyor.

Ön tanımlı görüntü modlarıyla özellikle amatör kullanıcılar için farklı uygulamalarda ideal ayarların otomatik olarak yapılabilmesine olanak tanıyan Splendin Plus teknolojisinin kullanıldığı Bravo GeForce 9500 modeli, teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın giriş seviyesindeki GeForce 9500GT modelini baz alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB GDDR2 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan ekran kartı tasarım özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Siyah renkli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edilen yeni model, Beyaz renkli soğutucu ile desteklenerek genel görünümde farklı bir hava yakalanmak istenmiş. PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındırıyor ve kutu içeriğinde uzaktan kumanda, Bravo Media Center yazılımı ile MediaShow Espresso'nun deneme sürümünü barındırıyor.

Asus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen çoklu ortam odaklı Bravo 9500 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Regor 9 yıl
Şurda incelemesi var.
trustedreviews.com/...
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waltran 9 yıl
ışık sensörüe ne yaw hani bildiğin kart anlamadım :S
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dogan23 9 yıl
"...bu sayede çoklu ortam uygulamalarından daha fazla keyif alınması.."
-Abi ben bir türlü tam keyif alamıyorum çoklu ortamlardan, içimde bir sıkıntı var. Nedendir anlayamadım.
-Çok basit oğlum, ışık sensörün yok ondan oluyor! Taktır bak nasıl rahatlayacaksın.
:))
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melyyh 9 yıl
şimdi asus bu gereksiz kartı 4830 fiyatına satar..
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yekoo 9 yıl
kasa arkasında kalıcak ışık sensörü hiç bi işe yaramaz. aslında nerde olursa olsun kasayı ortam ışığını görücek bir yere koymak gerekicek burda göz önünde kocaman bir kasa demek kim isterki? asus gene gereksiz bi icatlar geliyor üstelik arkadaşın dediği gibi bunu 100 usd falan bir fiyata satmaya kalkar nede olsa asus kalite(???)
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teutara 9 yıl
Arkadaşlar dikkat ederseniz, hdmi çıkışı üzrinde stereo jack benzeri bir boşluk var. demek ki buraya bahsi geçen algılamayı yapacak sensör bağlanacak ek kablo ile.
Çoğu monitörün desteklediği medya-internet-oyun vb. ayarlar var halihazırda, fakat renk skalasını doğru düzenleyemeyenler için ek getiri sağlamıyor. Bu yenilikle beraber daha kaliteli görüntü elde edilebilir. Hatta daha çok metin çalışmaları yapan bir kullanıcıya elektrik tasarrufu olarak kazanç sağlayabilir.
saygılar..
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K.Kahriman 9 yıl
asus bu 9500 gtyi en az 100 dolara satar demedi demeyin
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Regor 9 yıl

Orjinalden alıntı: teutara

Arkadaşlar dikkat ederseniz, hdmi çıkışı üzrinde stereo jack benzeri bir boşluk var. demek ki buraya bahsi geçen algılamayı yapacak sensör bağlanacak ek kablo ile.



Ordaki boşluk vida olmasın?


Örnek bir resim: Asus 9400 GT

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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asyacafe 9 yıl
Isık sensoru koycaklarına fandan kurtulsunlarda mılletın kafası sısmesın..
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yonex78 9 yıl
gereksiz icat
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yekoo 9 yıl
evet içerde kalıcaksa hiç işe yaramaz kablo ile dışarı çıkartılmalı. bu halde bile kasanın konumu önemli yer oynar
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ugurmurat360x 9 yıl
Tahminime göre kablo falan olmaz.Arkada kalan dvi çıkışlarının olduğu kısma monte olur ışık sensörü.
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XivA 9 yıl
kasanın içinden mi algılayacak ışığı yoksa dışarıdan mı kablo ile gelecek?
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sampiyon bilo 9 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

kasanın içinden mi algılayacak ışığı yoksa dışarıdan mı kablo ile gelecek?

Valla mantıklı olan kablo ile dışarıyı görmesiAma kasanın içinde kalıcaksa o zaman bir işe yaramaz.
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