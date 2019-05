Asus Bravo 9500; Işık sensörüyle gelen ekran kartı

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Üreticilerin uzunca bir süredir devam eden sessizliği önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak DirectX 11 destekli yeni modellerle birlikte sona erecek. Tesellation ve Compute Shader 5.0 gibi grafik teknolojilerinin yaygınlaşmasına öncülük edecek DirectX 11 için yeni ekran kartlarını pazara sunacak ilk ismin AMD-ATi olması ve firmanın RV870 GPU'sunu temel alan Evergreen kod adlı yeni modellerinin Windows 7 lansmnından önce Eylül ayında tanıtıl ması bekleniyor. Nvidia cephesinde ise Eylül ayında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarının pazara sunulması, GT300 GPU'sunu temel alacak DirectX 11 destekli yeni nesil modellerin ise son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor. GPU üretiminde sektöre yön veren her iki üretici de DirectX 11 odaklı hazırlık çalışmaları devam ederken, partner firmalar da yeni nesil ekran kartları öncesinde yeni model tanıtımlarıyla stoklarını temizlemeyi amaçlıyorlar.

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, daha çok oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için yeni bir ekran kartı hazırladı. Firmanın Bravo GeForce 9500 olarak isimlendirdiği yeni modeli teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın giriş seviyesindeki modellerinden birisi olan GeForce 9500GT'yi baz alırken, kartı ilginç kılan bazı farklılıkları bulunuyor. Splendid Plus teknolojisiyle donatılan yeni modelin en önemli özelliği olarak özel bir ışık sensörüyle geliyor olması gösterilmekte. Splendid Plus teknolojisinin bir parçası olarak kullanılan sensör ile ekran kart odadaki ışık seviyesini algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak ideal seviyeye çekiyor ve bu sayede çoklu ortam uygulamalarından daha fazla keyif alınması ve gözlerin rahat ettirilmesi hedefleniyor. Işık sensöründen gelen bilgilere otomatik olarak ayarlanan ekran parlaklığına ek olarak ekran kartı, Splendid Plus teknolojisi kapsamında Oyun, Resim, Sinema ve Otomatik olmak üzere dört ön tanımlı görüntü moduyla birlikte geliyor.

Ön tanımlı görüntü modlarıyla özellikle amatör kullanıcılar için farklı uygulamalarda ideal ayarların otomatik olarak yapılabilmesine olanak tanıyan Splendin Plus teknolojisinin kullanıldığı Bravo GeForce 9500 modeli, teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın giriş seviyesindeki GeForce 9500GT modelini baz alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB GDDR2 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan ekran kartı tasarım özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Siyah renkli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edilen yeni model, Beyaz renkli soğutucu ile desteklenerek genel görünümde farklı bir hava yakalanmak istenmiş. PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındırıyor ve kutu içeriğinde uzaktan kumanda, Bravo Media Center yazılımı ile MediaShow Espresso'nun deneme sürümünü barındırıyor.

Asus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen çoklu ortam odaklı Bravo 9500 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.