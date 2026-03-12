Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus CEO'su: "Macbook Neo fiyatıyla sektörde şok etkisi yarattı"

    Asus'un eş CEO’su S.Y. Hsu, Apple’ın 599 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdüğü MacBook Neo modelinin tüm bilgisayar pazarında büyük bir şaşkınlık yarattığını söyledi. 

    Asus CEO'su: 'Macbook Neo fiyatıyla sektörde şok etkisi yarattı' Tam Boyutta Gör
    Asus'un eş CEO’su S.Y. Hsu, Apple’ın 599 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdüğü MacBook Neo modelinin tüm bilgisayar pazarında büyük bir şaşkınlık yarattığını söyledi. 

    Hsu’ya göre Apple ürünlerinin genellikle premium fiyat segmentinde konumlanması nedeniyle bu kadar düşük fiyatlı bir MacBook modeli sektörde beklenmiyordu. Asus’un MacBook Neo’nun 2025’in ikinci yarısında sevkiyata başlayacağına dair bazı bilgiler aldığı ve buna göre hazırlık yaptığı belirtilse de, cihazın 599 dolarlık agresif fiyatı yine de sürpriz oldu.

    “Daha çok içerik tüketimine yönelik”

    Asus CEO'su, uygun fiyatına rağmen MacBook Neo’nun bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı: “Örneğin bellek yükseltilemiyor ve cihaz yalnızca 8 GB RAM ile geliyor. Bu nedenle Apple’ın ürünü konumlandırırken muhtemelen daha çok içerik tüketimine odaklandığını düşünüyorum. Bu durum, ana akım dizüstü bilgisayar kullanım senaryolarından biraz farklı. Çünkü bu açıdan bakıldığında Neo daha çok bir tablet gibi hissettiriyor, zira tabletler çoğunlukla içerik tüketimi için kullanılıyor.”

    Hsu ayrıca kullanıcıların büyük kısmının hala Windows işletim sistemine alışkın olduğunu belirterek, fiyat avantajının tek başına kullanıcıları macOS ekosistemine geçmeye ikna edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Buna rağmen Asus yöneticisi, Apple’ın uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar sunmasının Windows laptop üreticileri için ciddi bir rekabet baskısı oluşturduğunu kabul etti.

    Windows PC üreticilerini daha kaliteli ucuz modeller üretmeye zorlayabilir

    Asus veya diğer PC üreticilerinin MacBook Neo’ya karşı nasıl bir ürün çıkaracağı henüz net değil. Şu anda çoğu ucuz Windows dizüstü bilgisayarı, düşük maliyete ulaşmak için plastik, düşük kaliteli kasalar ve düşük kaliteli ekranlar kullanıyor. Apple'ın MacBook Neo hamlesi üreticileri daha kaliteli modeller çıkarmaya zorlayabilir.

    Ancak küresel bellek ve depolama çipi krizinin maliyetleri yükseltmesi, düşük fiyatlı dizüstü bilgisayar üretimini zorlaştırıyor. Bu durum, bazı uzmanlara göre giriş seviyesi PC segmentinin daralmasına bile yol açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yapı kredi yıllık kart ücreti iadesi doblo 1.3 multijet trafik sigortası ne kadar arçelik çamaşır makinesi suyu ne zaman ısıtır amd hangi ülkenin 31 i bırakmanın faydaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum