Asus CEO'su: "Macbook Neo fiyatıyla sektörde şok etkisi yarattı"

Hsu’ya göre Apple ürünlerinin genellikle premium fiyat segmentinde konumlanması nedeniyle bu kadar düşük fiyatlı bir MacBook modeli sektörde beklenmiyordu. Asus’un MacBook Neo’nun 2025’in ikinci yarısında sevkiyata başlayacağına dair bazı bilgiler aldığı ve buna göre hazırlık yaptığı belirtilse de, cihazın 599 dolarlık agresif fiyatı yine de sürpriz oldu.

“Daha çok içerik tüketimine yönelik”

Asus CEO'su, uygun fiyatına rağmen MacBook Neo’nun bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı: “Örneğin bellek yükseltilemiyor ve cihaz yalnızca 8 GB RAM ile geliyor. Bu nedenle Apple’ın ürünü konumlandırırken muhtemelen daha çok içerik tüketimine odaklandığını düşünüyorum. Bu durum, ana akım dizüstü bilgisayar kullanım senaryolarından biraz farklı. Çünkü bu açıdan bakıldığında Neo daha çok bir tablet gibi hissettiriyor, zira tabletler çoğunlukla içerik tüketimi için kullanılıyor.”

MacBook Neo'nun SSD hız testi yapıldı: Pro'dan 8 kat daha yavaş! 21 sa. önce eklendi

Hsu ayrıca kullanıcıların büyük kısmının hala Windows işletim sistemine alışkın olduğunu belirterek, fiyat avantajının tek başına kullanıcıları macOS ekosistemine geçmeye ikna edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Buna rağmen Asus yöneticisi, Apple’ın uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar sunmasının Windows laptop üreticileri için ciddi bir rekabet baskısı oluşturduğunu kabul etti.

Windows PC üreticilerini daha kaliteli ucuz modeller üretmeye zorlayabilir

Asus veya diğer PC üreticilerinin MacBook Neo’ya karşı nasıl bir ürün çıkaracağı henüz net değil. Şu anda çoğu ucuz Windows dizüstü bilgisayarı, düşük maliyete ulaşmak için plastik, düşük kaliteli kasalar ve düşük kaliteli ekranlar kullanıyor. Apple'ın MacBook Neo hamlesi üreticileri daha kaliteli modeller çıkarmaya zorlayabilir.

Ancak küresel bellek ve depolama çipi krizinin maliyetleri yükseltmesi, düşük fiyatlı dizüstü bilgisayar üretimini zorlaştırıyor. Bu durum, bazı uzmanlara göre giriş seviyesi PC segmentinin daralmasına bile yol açabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: