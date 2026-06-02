Asus, Computex 2026’da yeni monitör modellerini tanıttı

Tanıtılan ürünler arasında ROG’un yeni Tandem RGB OLED monitörleri, 540 Hz yenileme hızına sahip OLED e-spor ekranı, 4K QD-OLED profesyonel monitörler ve taşınabilir ZenScreen modelleri yer aldı. ASUS ayrıca video konferans odaklı yeni iş monitörlerini de sahneye çıkardı.
ROG’un yeni OLED monitörlerinde geliştirilmiş OLED Care Pro teknolojisi kullanılıyor. Sistem, güncellenen Neo Proximity sensörü sayesinde kullanıcı varlığını daha hassas biçimde algılayabiliyor.
ASUS ayrıca PG27UCWM, PG32UCWM ve XG259QWPG Ace modellerinde güç kaynağı tasarımına GaNFET teknolojisini entegre etti. Şirketin verilerine göre bu tasarım, sistemin en sıcak noktasında oluşan atık ısıyı yaklaşık yüzde 35 azaltırken, havalandırma sıcaklıklarında da yüzde 10 düşüş sağlıyor.
ROG Swift OLED PG32UCWM: 4K ve 480 Hz aynı monitörde
Yeni ROG Swift OLED PG32UCWM, 32 inç büyüklüğünde 4K Tandem RGB OLED panele sahip. TrueBlack Glossy kaplama ile gelen monitör, yüksek görüntü keskinliği ve renk doğruluğu sunuyor. RGB Stripe Pixel OLED teknolojisi sayesinde önceki WOLED panellere göre yüzde 27 daha geniş renk hacmi elde ediliyor.
Monitörün öne çıkan özelliklerinden birisi de Dual Mode desteği. Kullanıcılar ister 4K çözünürlükte 240 Hz, isterse Full HD çözünürlükte 480 Hz moduna geçiş yapabiliyor. 0,03 ms tepki süresi ise hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi en aza indiriyor.
Dolby Vision desteği, VESA DisplayHDR 400 True Black sertifikası, yüzde 99 DCI-P3 renk gamı, gerçek 10-bit renk derinliği ve Delta E<2 renk doğruluğu monitörün dikkat çeken diğer özellikleri arasında bulunuyor. Bağlantı tarafında ise DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 ve 90 watt güç aktarımı sunan USB-C yer alıyor. PG32UCWM ile 27 inçlik PG27UCWM modelinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.
Dünyanın ilk OLED e-spor monitörü
Hem oyunculara hem de içerik üreticilerine hitap eden ROG OLED
Bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort 1.4 DSC, çift HDMI 2.1 ve USB hub bulunuyor. Kullanıcılar ASUS DisplayWidget Center yazılımı üzerinden OLED Care Pro ayarlarına ve monitör seçeneklerine fareyle erişebiliyor.
5K çözünürlüklü yeni ROG Strix monitör
Monitör, yüzde 95 DCI-P3 renk gamı ve VESA DisplayHDR 400 desteğinin yanında KVM anahtarı, DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1 ve 15 watt güç aktarımı sağlayan USB-C bağlantısıyla geliyor. ASUS’un AI Visual, Dynamic Shadow Boost ve Dynamic Crosshair gibi yapay zeka destekli oyun teknolojileri de bu modelde yer alıyor.
İçerik üreticilerine yönelik yeni ProArt OLED monitörler
Fabrikada Delta E<1 doğruluğunda kalibre edilen model, ASUS ProArt Calibration, Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel kalibrasyon yazılımlarını destekliyor.
Bağlantılar arasında çift Thunderbolt 4 portu, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 3.2 hub ve çift 12G-SDI girişi bulunuyor. Monitör sıkıştırılmamış 4K 60 Hz video sinyallerini de destekliyor. Ayrıca farklı çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmesi için iki ayrı stand seçeneği ve ışık yansımalarını azaltan koruyucu başlık ile geliyor.
ASUS ayrıca 26,5 inçlik PA279CDV ve 31,5 inçlik PA329CDV modellerini de duyurdu. Her iki monitör de 4K QD-OLED panel, 1000 nit tepe parlaklık, yüzde 99 DCI-P3 renk kapsamı ve Auto KVM desteği sunuyor.
Taşınabilir ZenScreen ailesi genişliyor
ASUS, ZenScreen serisine yeni OLED, çift ekranlı ve renkli ePaper modeller ekledi. 14 inçlik ZenScreen OLED MQ14FCKV, 1920 x 1200 çözünürlük, yüzde 90 DCI-P3 renk kapsamı ve Display P3 desteği sunuyor. Ağırlığı 500 gramın altında olan model, 65 watt USB-C güç geçişi desteğine sahip.
ZenScreen Color ePaper MP13UC modeli ise 13,3 inç boyutunda, 3200 x 2400 çözünürlüklü ve 300 ppi yoğunluklu bir ekran sunuyor. 4.069 renk desteği bulunan monitör, geleneksel ePaper ekranlardan farklı olarak 35 Hz yenileme hızına sahip. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, sıfır mavi ışık ve sıfır titreşim özellikleriyle uzun süreli kullanım konforuna odaklanıyor
Hibrit çalışma için yeni video konferans monitörleri
Monitörlerde 5 megapiksel web kamerası, Microsoft Teams için özel fiziksel kontrol tuşları ve Windows Hello desteği bulunuyor. Tek kablo üzerinden 96 watt güç aktarımı, yüksek hızlı veri bağlantısı ve RJ45 ağ bağlantısı sağlayan ASUS Power Sync teknolojisi de ürünlerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntü teknolojileri ile EPEAT Gold ve EPEAT Climate+ sertifikaları da monitörlerin sürdürülebilirlik odaklı yapısını destekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: