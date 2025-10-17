ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ASUS, profesyonel içerik üreticileri için geliştirdiği ProArt PA32KCX modelini duyurdu. 32 inç boyutundaki bu ekran, 8K çözünürlük (7680 x 4320 piksel), Mini LED teknolojisi ve HDR desteği ile dünyanın ilk 8K HDR Mini LED monitörü olma özelliğini taşıyor.

Profesyonellere hitap ediyor

Yeni ProArt PA32KCX, özellikle renk doğruluğu ve yüksek parlaklık gerektiren profesyonel işler için tasarlandı. Monitör, 4.032 ayrı yerel karartma bölgesi ile donatılmış durumda. Bu bölgeler, gelişmiş Mini LED sürücü devreleri sayesinde tek tek kontrol edilerek ışık ve karanlık alanlar arasında yüksek kontrast oluşturabiliyor. Cihaz, Dolby Vision, HLG ve HDR10 formatlarını destekliyor. Ekran, maksimum 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve uzun süreli kullanımda 1000 nit seviyesini koruyabiliyor, bu da monitörü parlak çalışma ortamları için ideal hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör 32 inç boyutunda ve 8K çözünürlükteki panel, inç başına 275 piksel yoğunluğu sunuyor. Bu, aynı boyuttaki 4K ekranlara kıyasla iki kat daha fazla piksel anlamına geliyor. Böylece metinler daha keskin, görseller ise son derece detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Renk doğruluğu açısından da iddialı olan ProArt PA32KCX, %95 Adobe RGB, %97 DCI-P3, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk alanlarını kapsıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk üretilebiliyor. Monitör, fabrika çıkışında kalibre edilmiş olarak geliyor ve Delta E<1 renk doğruluğu sunuyor.

Dell SE2425HG monitör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. önce eklendi

Bağlantı seçenekleri tarafında ise ProArt PA32KCX, çift Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 ve iki HDMI 2.1 bağlantısına sahip. Thunderbolt 4 portlarından biri 96 watt güç aktarımı yapabiliyor ve dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Diğer Thunderbolt 4 girişi ise daisy-chain bağlantı desteğiyle birden fazla monitörün birbirine zincirleme bağlanmasına olanak tanıyor. ASUS, ProArt PA32KCX’in fiyatını henüz açıklamadı ancak ürünün bu ay içinde satışa çıkacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: