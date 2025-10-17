Giriş
    ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı

    ASUS, profesyonellere yönelik dünyanın ilk 8K HDR Mini LED monitörü ProArt PA32KCX’i tanıttı. 32 inçlik ekran, 1000 nit parlaklık, 4.032 karartma bölgesi ve üstün renk doğruluğu sunuyor.

    ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    ASUS, profesyonel içerik üreticileri için geliştirdiği ProArt PA32KCX modelini duyurdu. 32 inç boyutundaki bu ekran, 8K çözünürlük (7680 x 4320 piksel), Mini LED teknolojisi ve HDR desteği ile dünyanın ilk 8K HDR Mini LED monitörü olma özelliğini taşıyor.

    Profesyonellere hitap ediyor

    Yeni ProArt PA32KCX, özellikle renk doğruluğu ve yüksek parlaklık gerektiren profesyonel işler için tasarlandı. Monitör, 4.032 ayrı yerel karartma bölgesi ile donatılmış durumda. Bu bölgeler, gelişmiş Mini LED sürücü devreleri sayesinde tek tek kontrol edilerek ışık ve karanlık alanlar arasında yüksek kontrast oluşturabiliyor. Cihaz, Dolby Vision, HLG ve HDR10 formatlarını destekliyor. Ekran, maksimum 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve uzun süreli kullanımda 1000 nit seviyesini koruyabiliyor, bu da monitörü parlak çalışma ortamları için ideal hale getiriyor.

    ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    32 inç boyutunda ve 8K çözünürlükteki panel, inç başına 275 piksel yoğunluğu sunuyor. Bu, aynı boyuttaki 4K ekranlara kıyasla iki kat daha fazla piksel anlamına geliyor. Böylece metinler daha keskin, görseller ise son derece detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

    Renk doğruluğu açısından da iddialı olan ProArt PA32KCX, %95 Adobe RGB, %97 DCI-P3, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk alanlarını kapsıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk üretilebiliyor. Monitör, fabrika çıkışında kalibre edilmiş olarak geliyor ve Delta E<1 renk doğruluğu sunuyor.

    Bağlantı seçenekleri tarafında ise ProArt PA32KCX, çift Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 ve iki HDMI 2.1 bağlantısına sahip. Thunderbolt 4 portlarından biri 96 watt güç aktarımı yapabiliyor ve dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Diğer Thunderbolt 4 girişi ise daisy-chain bağlantı desteğiyle birden fazla monitörün birbirine zincirleme bağlanmasına olanak tanıyor. ASUS, ProArt PA32KCX’in fiyatını henüz açıklamadı ancak ürünün bu ay içinde satışa çıkacağını duyurdu.

