ASUS, dünyanın ilk 8K HDR Mini LED profesyonel monitörünü tanıttı

Profesyonellere hitap ediyor
Yeni ProArt PA32KCX, özellikle renk doğruluğu ve yüksek parlaklık gerektiren profesyonel işler için tasarlandı. Monitör, 4.032 ayrı yerel karartma bölgesi ile donatılmış durumda. Bu bölgeler, gelişmiş Mini LED sürücü devreleri sayesinde tek tek kontrol edilerek ışık ve karanlık alanlar arasında yüksek kontrast oluşturabiliyor. Cihaz, Dolby Vision, HLG ve HDR10 formatlarını destekliyor. Ekran, maksimum 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve uzun süreli kullanımda 1000 nit seviyesini koruyabiliyor, bu da monitörü parlak çalışma ortamları için ideal hale getiriyor.
Renk doğruluğu açısından da iddialı olan ProArt PA32KCX, %95 Adobe RGB, %97 DCI-P3, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk alanlarını kapsıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk üretilebiliyor. Monitör, fabrika çıkışında kalibre edilmiş olarak geliyor ve Delta E<1 renk doğruluğu sunuyor.
Bağlantı seçenekleri tarafında ise ProArt PA32KCX, çift Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 ve iki HDMI 2.1 bağlantısına sahip. Thunderbolt 4 portlarından biri 96 watt güç aktarımı yapabiliyor ve dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Diğer Thunderbolt 4 girişi ise daisy-chain bağlantı desteğiyle birden fazla monitörün birbirine zincirleme bağlanmasına olanak tanıyor. ASUS, ProArt PA32KCX’in fiyatını henüz açıklamadı ancak ürünün bu ay içinde satışa çıkacağını duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
