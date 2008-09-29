Asus düşük profilli Radeon HD 4550 modelini hazırlıyor

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RV730 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4600 serisini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunan AMD-ATi cephesinde gözler giriş seviyesi için hazırlanan RV710 kod adlıı yeni grafik işlem biriminin güç vereceği yeni modellerde. Yarın anons edilmesi beklenen HD 4300 ve 4500 serisine yönelik detaylar da netleşmeye başlıyor.

Gelen bilgilere göre donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, düşük profilli yani standart ekran kartlarına göre baskılı devresi daha kompakt olan HD 4550 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın EAH4550/DI/512MD3 kod adlı yeni modeli aktif soğutma ile destekleniyor.

Detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmayan kart, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapılabilmesine olanak tanıyan Unified Video Decoder 2 özelliği ile birlikte gelecek. DDR3 bellek kullandığı belirtilen Asus'un yeni modeli üzerinde DVI ve D-Sub'a ek olarak HDMI konnektörü de yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.