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Asus Eee markalı eKitap okuyucularını 2010'da lanse edecek

9 yıl
4,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee markalı eKitap okuyucularını 2010'da lanse edecek
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Eee markası ile eKitap okuyucusu pazarına adım atacağı konuşulan Asus'un yeni yıl öncesinde somut bir girişimde bulunmayacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre hazırlık çalışmalarına devam eden Tayvan merkezli firmanın eKitap okuyucusu için Mart ayını hedef aldığı dolayısıyla yeni modellerini muhtemelen Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında lanse edeceği düşünülüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Asus, iki farklı eKitap okuyucusu hazırlıyor. Ekran boyutlarına göre ayrılan yeni modellerden birinde 6-inç, diğerinde ise 9-inç ekran kullanılacağı belirtiliyor. Gelişmiş iletişim özelliklerine sahip olacağı söylenen yeni eKitap okuyucularında WiFi ile birlikte 3G ve WiMAX bağlantılarına destek verileceği de gün ışığına çıkan detaylar arasında yer alıyor.

İlk etapta Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak Eee markalı eKitap okuyucularının rekabetçi bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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