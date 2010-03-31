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Asus Eee PC 1001PX ön-sipariş listelerine girdi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC 1001PX ön-sipariş listelerine girdi
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Asus maliyet odaklı mini bilgisayar ailesi Eee PC'yi, yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Firmanın satışa sunmaya hazırlandığı yeni tesmilcilerinden 1001PX, ön-sipariş listelerinde yer tutmaya başladı. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip olan netbook, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N450 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Ekran kartı olarak GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı Eee PC 1001PX'de depolama sürücüsü olaraksa 160GB kapasiteli diske yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen netbook, 6 hücreli pil kullanıyor ve tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

İşletim sistemi olarak Windows XP Home Edition ile donatılan Eee PC 1001PX'in 15 Nisan'da satışa sunulması beklenirken, şu an ön-sipariş listelerine 279 dolar seviyesinden girmiş durumda.


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empire_loups 9 yıl
Tasarım haricinde diğer modellerinten tek bir farkı dahi yok heralde.
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