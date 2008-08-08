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Asus Eee Pc 4G dizüstü video inceleme

11 yıl
19,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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OLPC(one laptop per child-her çocuğa bir dizüstü) projesiyle ortaya çıkan maliyet odaklı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, kullanıcılardan o kadar iyi tepki aldı ki, bir çok dizüstü üreticisi bu segmentte ürünler çıkardı. Netbook olarak adlandırılan bu modeller, bir çok kullanıcının ihtiyacını giderecek seviyeye geldiler.

Bu videomuzda netbook projesinin mimarlarından olan Asus'un Eee Pc 701 4G modeli ofisimize konuk oluyor.

Eee Pc'nin fiziksel yapısı dışında, işletim sistemini ve çoklu ortam özelliklerini de sizlere detaylarıyla aktarıyoruz.

 

Teknik Özellikler

Model Adı Eee PC 4G
Ekran 7"
Intel CPU & Çipset +
İşletim Sistemi Linux Windows XP uyumlu
Ethernet +
WLAN +
Bellek 512 MB (DDR2)
S.S.D. Storage (Solid-State Disk) 4G
Kamera +
Ses

Yüksek kaliteli ses Stereohoparlör Mikrofon
Pil 4 Cell, 2.8~3.5saat*
Ağırlık 0.92 kg

www.asus.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ben bu urune xp kurdum ve o sekilde kullanmaktayim.urun sabit disk yetersiz die surekli uyari veriyor.bu urunun sabit diski attirilabiliyor mu
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splintercell 11 yıl
Bende Eee incelemesi ne zaman olur diyordum.Ellerinize sağlık EnderC hocam.güzel bir çalışma olmuş.

Ayrıca yeni modelleri de inceleseniz fena olmaz hani.
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SmT # 11 yıl
sitede kesinlikle bulunması gereken bir videoydu..güzel inceleme olmuş.teşekkürler
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