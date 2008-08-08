Asus Eee Pc 4G dizüstü video inceleme

OLPC(one laptop per child-her çocuğa bir dizüstü) projesiyle ortaya çıkan maliyet odaklı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, kullanıcılardan o kadar iyi tepki aldı ki, bir çok dizüstü üreticisi bu segmentte ürünler çıkardı. Netbook olarak adlandırılan bu modeller, bir çok kullanıcının ihtiyacını giderecek seviyeye geldiler.

Bu videomuzda netbook projesinin mimarlarından olan Asus'un Eee Pc 701 4G modeli ofisimize konuk oluyor.

Eee Pc'nin fiziksel yapısı dışında, işletim sistemini ve çoklu ortam özelliklerini de sizlere detaylarıyla aktarıyoruz.

Teknik Özellikler

Model Adı Eee PC 4G Ekran 7" Intel CPU & Çipset + İşletim Sistemi Linux Windows XP uyumlu Ethernet + WLAN + Bellek 512 MB (DDR2) S.S.D. Storage (Solid-State Disk) 4G Kamera + Ses Yüksek kaliteli ses Stereohoparlör Mikrofon Pil 4 Cell, 2.8~3.5saat* Ağırlık 0.92 kg

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