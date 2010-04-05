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Asus G51Jx 3D: 3D destekli yüksek performanslı oyun bilgisayarı

Asus, 3D destekkli oyun bilgisayarı G51'in yeni versiyonu G51Jx 3D ile yüksek performans sunuyor
9 yıl
17,8b
1
3
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar pazarında söz sahibi olan firmalardan biri olan Asus, 3D destekli oyun bilgisayarı G51'in yeni versiyonu olan G51Jx'i üretti. Asus, G51Jx modelinde 3D desteğinin yanında donanım özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Asus, yeni bilgisayarın Intel Core i7 1.6 Ghz işlem hızına sahip 720QM işlemciye yer vermiş ve bu işlemci Turbo Boost teknolojisi ile 2.8 Ghz işlem hızına çıkıyor.

15.6 inç'lik LED aydınlatmlı Full HD ekran, 3D teknolojisinin gereksinimi olan 120 HZ tazeleme oranına sahip. Yüksek performanslı işlemciye yine yüksek performanslı ekran kartı destek veriyor. Nvidia'nın 1 GB DDR 5 bellekli GeForce GTS360M ekran kartı ile yüksek performans vaadediliyor.

 

Asus, 3D destekli bilgisayarı G51Jx'te sistem belleğini maksimum 8 GB DDR3, depolama alanını ise maksimum 640 GB olarak belirledi. Asus G51Jx'in diğer bileşenleri şu şekilde sıralanıyor:

  • 4x USB 2.0 girişi
  • 1x HDMI çıkışı
  • 1x VGA çıkışı
  • 1x E-Sata girişi
  • 2x Kulaklık girişi
  • 8/1 kart okuyucu

Asus'un 3D destekli yüksek donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarı G51Jx'in 1800$ seviyesinden satışa sunulacağı bildirildi.

 


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lj94 9 yıl
off laptopa bak ekran kartı uçurur walla bunun:D
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