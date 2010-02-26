Asus G73JH-X1; Mobility Radeon HD 5870'li ilk notebook

Geçtiğimiz ay düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarının yıldızlarından biri de DirectX 11 destekli mobil grafik çözümleriyle AMD idi. Eylül ayında pazara sunduğu ATi Radeon HD 5800 serisiyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli grafik kartlarını lanse eden AMD, Mobility Radeon HD 5000 serisi ile yine bir ilke imza atmış ve dizüstü bilgisayarlar için DirectX 11 çözümlerini pazara sunan ilk isim olmayı başarmıştı. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki hızlı artışı yeni büyüme sahası olarak belirleyen ve geleceğe yönelik yatırım planlamalarını bu doğrultuda oluşturan AMD, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada; 2009 yılına Nvidia'nın gerisinde başladıkları mobil GPU pazarında, %16 büyüme yakaladıklarını ve toplamda ulaştıkları %57 pazar payı (harici GPU) ile Nvidia'nın önüne geçmeyi başardıklarını söylemişti. Mobility Radeon HD 5000 serisi ile mobil sistemlere DirectX 11 kazandırmayı ve dünyanın en hızlı mobil grafik çözümüne sahip olmayı hedefleyen AMD, Mobility Radeon HD 5870'in dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek en hızlı GPU olduğuna dikkat çekerek, Nvidia'nın GeForce GTX 280M çözümünden çok daha hızlı olduğunu iddia etmişti.

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Asus G73JH-X1; ATi Mobility Radeon HD 5870'li ilk dizüstü bilgisayar

AMD'nin Mobility Radeon HD 5870 GPU'sunu duyurmasıyla eş zamanlı olarak dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, dünyada ilk defa Mobility Radeon HD 5870 GPU'lu dizüstü bilgisayarını duyurmuştu. Fuar kapsamında ön-tanıtımı yapılan G73JH-X1 kod adlı dizüstü bilgisayarın kapsamlı özellikleri açıklandı ve merak edilen detaylara açıklık getirildi. Oyunculara özel ekipmanlar içeren Republic of Gamers serisinin en yeni üyesi olarak lanse edilen G73JH-X1 hem tasarım özellikleri hem de donanım alt yapısı ile sınıfının en güçlü temsilcilerinden birisi olacak gibi görünüyor. Agresif bir hava katan sert çizgileriyle dikkat çeken tasarımda, CPU ve GPU'nun daha etkin bir şekilde soğutulması için arka tarafta hem sağ hem de sol tarafa hava tahliye kanalları yerleştirilmiş. Intel platformunu temel alan G73JH-X1'de işlemci olarak 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 720QM'e yer veriliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 45 Watt düzeyinde termal güç tasarımıyla gelen dört çekirdekli işlemcide saat hızı görece düşük gibi görünse de Turbo Boost teknolojisi ile tek çekirdek frekansının 2.8GHz'e kadar çıkabildiğini unutmamak gerekiyor.

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Asus G73JH-X1'de ekran kartı olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi Mobility Radeon HD 5870 kullanılıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Broadway GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli mobil grafik çözümü, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan Mobility Radeon HD 5870, AMD'nin yayınladığı dökümanlara göre GeForce GTX 280M'den testine göre %20-%25 civarında (BattleForge'da %50+ seviyesinde) daha hızlı olan Mobility Radeon HD 5870, modern pek çok oyunu yüksek çözünürlük ve detay ayarlarda akıcı olarak oynatabilme fırsatı sunuyor ve sadece 50 Watt civarında güç çekiyor. Hem işlemci hem de ekran kartıyla yüksek performans tutkunlarına göz kırpan Asus G73JH-X1, 8GB bellek ve 500 Gigabyte (7200 devir/dakika) depolama kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen (Full HD, 1080p) 17.3-inç boyutunda LED ekrana yer verillen dizüstü bilgisayarda, G51j modelinden farklı olarak Nvidia'nın 3D Stereoscopic teknolojisine ise destek verilmiyor.

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Optik sürücü olarak DVD yazıcının kullanıldığı sistemde, dört adet USB portu, HDMI / VGA çıkışları, çok formatlı kart okuyucusu ve 2 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası gibi modern notebook'ların pek çoğunda artık standart olan özelliklere de yer veriliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar, 16.60" x 12.80" x 0.80" - 2.30" boyutlarında ve 3.62 Kilogram ağırlığında. 8 hücreli pil kullanan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Asus G73JH-X1, Mobility Radeon HD 5870 gibi detaylarıyla dikkat çekerken, Amerika'da 1600 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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AMD'nin hazırladığı Mobility Radeon HD 5870 vs. GeForce GTX 280M karşılaştırması.