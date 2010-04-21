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Asus-Garmin Nuvifone A50, ilkbaharın sonlarına doğru Amerika'da satışa sunulabilir

9 yıl
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Asus-Garmin Nuvifone A50, ilkbaharın sonlarına doğru Amerika'da satışa sunulabilir
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İlk kez şubat ayında düzenlenen Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan ve Asus ile GPS uzmanı Garmin işbirliğiyle geliştirilen Android işletim sistemli Nuvifone A50'nin (Garminfone) ilkbahar mevsiminin sonlarına doğru T-Mobile aracılığıyla Amerika pazarına giriş yapacağı duyuruldu.

Asus-Garmin'in aynı zamanda Android platformunu kullanan ilk akıllı telefonu Nuvifone A50, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.5 inç boyutunda 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili bellek, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, WI-FI, GPS ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Nuvifone A50, pazardaki rakiplerine göre daha üstün GPS deneyimi iddiası taşıyor. Telefon, adım adım sesli yönlendirme, e-pusula, gerçek zamanlı olarak hava - trafik durumunu görme ve güvenlik kameraları ile benzin fiyatlarına erişim vaat ediyor. Asus-Garmin Nuvifone A50'nin fiyatı ise hala belirtilmedi.

Asus-Garmin Nuvifone A50, ilkbaharın sonlarına doğru Amerika'da satışa sunulabilir
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http://garmin.blogs.com/pr/2010/04/tmobile-usa-announces-upcoming-availability-of-garminfone.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
asus a50 bende vardi çaldilar
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DH Misafiri 7 yıl
ben amarikatan asus a50 türkce menü yükletce nazaman türkiye gelir
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba ben sara bana bu telefon amerikadan geldi ama güvenlik kodunu açamıyorum eyer bir bilen ve bana yardımcı olacak biri varsa çok sevinirim ben türkiyede yaşıyorum
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Batuist 9 yıl
iyide GPS akıllı telefonların genelinde var?? Asusun ne farkı olacak??? Söylentiler doğru çıkarsa iphone HD'nin ekranı 900 piksellere çıkarken bunun ekran çözünürlüğü biraz düşük kalmıcak mı?? Şu an 800*480piksel akıllı telefonlarda sık sık kullanılırken bence bu ekran çözünürlüğü düşük.. Rekabet için küçük adımlar değil büyük düşünceler lazım...
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gun 9 yıl
Garmin için çok önemli bir cihaz zira ceplerin hepsinin içine bir navigasyon ekleniyor. Hatta işlemcileri ve teknolojileri daha iyi olduğundan normal GPS cihazından daha iyi bir deneyim bile sunabiliyorlar.
Asus için ise bunun farklı bir anlamı var. Asus bildiğiniz gibi notebook pazarına girdi ve ciddi bir marka olmayı başardı. Aynı şekilde uzun süredir cep telefonuda üretiyor fakat gerek Windows Mobile'ın başarısızlığı gerek tecrübesizlik gibi nedenlerle önemli bir oyuncu olamadı.
Şimdi yanına aldığı partner ile başarıya ulaşacaktır. Düşünsenize hem android alt yapılı hemde GPS üzerine odaklanmış bir telefon.
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