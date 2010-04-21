Asus-Garmin Nuvifone A50, ilkbaharın sonlarına doğru Amerika'da satışa sunulabilir

İlk kez şubat ayında düzenlenen Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan ve Asus ile GPS uzmanı Garmin işbirliğiyle geliştirilen Android işletim sistemli Nuvifone A50'nin (Garminfone) ilkbahar mevsiminin sonlarına doğru T-Mobile aracılığıyla Amerika pazarına giriş yapacağı duyuruldu.

Asus-Garmin'in aynı zamanda Android platformunu kullanan ilk akıllı telefonu Nuvifone A50, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.5 inç boyutunda 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili bellek, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, WI-FI, GPS ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Nuvifone A50, pazardaki rakiplerine göre daha üstün GPS deneyimi iddiası taşıyor. Telefon, adım adım sesli yönlendirme, e-pusula, gerçek zamanlı olarak hava - trafik durumunu görme ve güvenlik kameraları ile benzin fiyatlarına erişim vaat ediyor. Asus-Garmin Nuvifone A50'nin fiyatı ise hala belirtilmedi.

http://garmin.blogs.com/pr/2010/04/tmobile-usa-announces-upcoming-availability-of-garminfone.html