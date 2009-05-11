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Asus-Garmin Nuvifone G60'ın çıkış tarihi 2009'un 3. çeyreğine ertelendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Asus-Garmin Nuvifone G60'ın çıkış tarihi 2009'un 3. çeyreğine ertelendi
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GPS uzmanı Garmin ile Asus firmalarının stratejik ortaklıklarının meyvesi olarak nitelendirebileceğimiz dünyanın ilk GPS odaklı cep bilgisayarı G60 Nuvifone'un çıkış tarihi 2009'un 3. çeyreğine ertelendi.

3.55 inç, 272 x 480 piksel, 65.536 renk dokunmatik ekran, Linux işletim sistemi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4 GB dahili flash bellek, HSDPA desteği, Wi-Fi 802.11b/g, 1100 mAh batarya gibi özelliklere sahip G60, 2008 yılının şubat ayında anons edilmiş, cihazın çıkış tarihi olarak ise yine aynı yılın 3. çeyreği işaret edilmişti. G60 Nuvifone'un ertelenme sebepleri arasında PDA'ların komplike cihazlar olması, uzun süren donanımsal-yazılımsal test süreçleri, G60'ın Linux alt yapısıyla stabil çalışması için yapılan çalışmalar gösteriliyor.


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01Mrt 10 yıl
Sanırım sade güzelliğini linuxtan alıyor... cihaz gerçekten çok hoş olmuş görüntü olarak, sırf linux olduğu için alırım ben bunu... :)
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