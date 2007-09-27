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Asus GeForce 8600GT TOP modelini duyurdu

11 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni ekran kartının duyurdu. Firmanın iddialı serisi olan TOP ürün grubu dahilinde olan GeForce 8600GT tabanlı ekran kartı Nvidia'nın G84 gpu'sunu kullanıyor. Arttırılmış saat hızları ile dikkat çeken model ayrıca özelleştirilmiş soğutması ile standart modele göre %13 daha iyi soğutulmakta. Saat hızlarına baktığımızda kartın GPU frekansı 600MHz, shader hızı 1458MHz ve bellek saat hızı ise 1008MHz. 256MB GDDR3 bellek ile gelen ekran kartı 128-bit bellek veri yoluna sahip. Standart bir GeForce 8600GT'ye göre uygulama bazlı %40'a varan artı performans sunan Asus'un yeni modeli GeForce 8600GT TOP'un fiyat hakkında net bir bilgi bulunmazken kısa bir süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
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şoray uzun yolda 11 yıl
millet orta sınıf kart beklerken 8600gt lere ne yapılsa havadır.

256bit bi dx10 çıksada alsak.şöle 150-200 arası
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Rainbow6 11 yıl

Orjinalden alıntı: şoray uzun yolda

millet orta sınıf kart beklerken 8600gt lere ne yapılsa havadır.

256bit bi dx10 çıksada alsak.şöle 150-200 arası



evet aynen


bu kartıda gts fiyatına satacaksa gerek yok tabi niye çıkarmışsa direk gts satsın
tabi gts arasında çok fiyat farkı varsa o zaman alınası kart
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Mene 11 yıl
ben mi yanlış görüyorum acep ram'leri 504mhz yani 1008 mi??? yav sonic+ 2000 geliyor bu ne böyle [>:]
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pukaa 11 yıl
asus yine kazık bi fiyat koyar buna kesin
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ArdaBarisC 11 yıl
Başlığı tflop anlayıp atladım içeri
Haber için teşekkürler, %40 hiç az bir rakam değil...
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