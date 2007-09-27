Asus GeForce 8600GT TOP modelini duyurdu

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Asus yeni ekran kartının duyurdu. Firmanın iddialı serisi olan TOP ürün grubu dahilinde olan GeForce 8600GT tabanlı ekran kartı Nvidia'nın G84 gpu'sunu kullanıyor. Arttırılmış saat hızları ile dikkat çeken model ayrıca özelleştirilmiş soğutması ile standart modele göre %13 daha iyi soğutulmakta. Saat hızlarına baktığımızda kartın GPU frekansı 600MHz, shader hızı 1458MHz ve bellek saat hızı ise 1008MHz. 256MB GDDR3 bellek ile gelen ekran kartı 128-bit bellek veri yoluna sahip. Standart bir GeForce 8600GT'ye göre uygulama bazlı %40'a varan artı performans sunan Asus'un yeni modeli GeForce 8600GT TOP'un fiyat hakkında net bir bilgi bulunmazken kısa bir süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.