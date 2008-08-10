Asus GeForce 9500GT TOP modelini kullanıma sundu

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Asus resmi duyurusunu geçtiğimiz günlerde ve bizim de ilk detaylarını sizler ile paylaştığımız GeForce 9500GT TOP modelini kullanıma sundu. Firmanın TOP serisi altında hazırladığı yeni ekran kartı tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızları ile geliyor. Glaciator kod adlı özel soğutucusu ile dikkat çeken kartın grafik işlemcisi 700MHz, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. 128-bit bellek veri yolu ve 512MB GDDR3 bellek ile gelen Asus GeForce 9500GT TOP'un paralel işlem birimi saysısı ise 32. PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için gpu üzerinden donanımsal hızlandırma sağlayabilen ve bu sayede işlemciye binen yükü minimize etmeyi hedefleyen kart, Nvidia'nın üzerinde ciddi şekilde durduğu ve yaygınlaştırabilmek için yatırımlarına devam ettiği CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor. Arttırılan saat hızları sayesinde 3DMark Vantage'da standart 9500GT'ye göre 2 kat daha fazla performans sunduğu ayrıca kullanılan özel soğutucusu sayesinde 13 derece daha serin çalışabildiği belirtilen SLI destekli kartın üzerinde dikkat çekici bir detay olarak HDMI konnektörü de yer alıyor. Belirtilen rakamlara göre, Asus GeForce 9500GT TOP'un yurt dışı satış fiyatı 110-115$ aralığında yer alıyor.