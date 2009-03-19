Asus, Glaciator soğutuculu GeForce GTS 250 modelini gösterdi

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, resmi lansmanı CeBIT Hannover 2009 fuarıyla birlikte yapılan GeForce GTS 250 modelini temel alan ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. Farklı seriler altında alternatif modeller hazırlayan Tayvanlı firmanın duyurusunu yaptığı en yeni modellerinden biri de ENGTS250/HTDI/512MD3 kod adını taşıyor ve firmanın daha önce bazı diğer modellerinde de gördüğümüz Glaciator isimli soğutucusunu kullanıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, Mavi renkli baskılı devresi ve kapasitör dizilimiyle dikkat çekiyor. Kullandığı özel soğutucu sayesinde referans karta kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen kartın, grafik işlemcisi 740MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan yeni modelin bellek kapasitesi ise 512MB (GDDR3) olarak belirlenmiş.

Destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluklarına da sahip. Nvidia'nın son dönemdeki en önemli yatırımlarından ikisi olan CUDA ve PhysX teknolojilerinin de desteklendiği ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilir. Çift DVI ve HDTV konnektörleri ile gelen Asus ENGTS250/HTDI/512MD3 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.