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Asus, Google ve Microsoft için tabletler üretmeye hazırlanıyor

Dünya'nın önde gelen bilgisayar firmalarından Asus'un, biri Google'a diğer ise Microsoft'a ait işletim sistemlerini destekleyecek tabletler hazırlacağı açıklandı
9 yıl
4,3b
1
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar firmalarından Asus'un, biri Google'a diğer ise Microsoft'a ait işletim sistemlerini destekleyecek tabletler hazırlacağı açıklandı. Verilen bilgiye göre Asus'un netbook, notebook pazarlarından sonra tablet pazarına da yeni ürünleri ile etkili bir giriş yapmayı hedeflediği öğrenildi. Asus'un üreteceği tablet modellerinin birinin Windows işletim sistemine, diğerinin ise Google Chrome veya Android işletimi sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Asus'un bu strateji ile her iki işletim sistemini kullanan kullanıcıların ilgisini çekmek istediği ifade edildi. Önümüzdeki aylarda Asus'un yeni tabletleriyle ilgili detaylı bilgiler sunacağı açıklandı.

 

 

 


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