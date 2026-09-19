Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi

    Asus Googlebook, ışıklı kapak tasarımı, özel G tuşu ve aktif soğutma sistemiyle görüntülendi. Yeni dizüstü, Google’ın Gemini ve Android entegrasyonunu öne çıkaran yapısıyla dikkat çekiyor.

    Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi
    Asus Googlebook modeline ait olduğu belirtilen sekiz özel görsel, dizüstü bilgisayarın tasarımı ve donanım yerleşimi hakkında şimdiye kadarki en kapsamlı görüntüleri sunuyor. Görsellerde koyu gri kasa, geniş dokunmatik yüzey, Google markalı özel G tuşu ve kapağa yerleştirilen çok renkli ışık çubuğu öne çıkıyor.

    Googlebook donanımında aktif soğutma sistemi öne çıkıyor

    Dış tasarım tarafında Googlebook, geleneksel dizüstü bilgisayar formunu koruyan bir yapıya sahip. Kapağın merkezinde Asus logosu yer alırken, logonun üzerinde Google tarafından daha önce ışık çubuğu olarak tanımlanan ince ve çok renkli aydınlatma bölümü bulunuyor. Bu detay, Google'ın yeni dizüstü bilgisayar kategorisi için belirlediği görsel kimliğin Asus tarafından nasıl uygulandığını gösteriyor. Kasanın koyu gri görünümü ve sade çizgileri de cihazın geleneksel bir bilgisayar tasarımına yakın olduğunu ortaya koyuyor.

    Klavye bölümünde sayısal tuş takımı bulunmuyor ve geniş bir dikdörtgen dokunmatik yüzey kullanılıyor. Klavyenin iki yanında yer alan ızgaralar, cihazın içindeki hava akışıyla ilişkili olabilecek alanlara işaret ediyor ancak yalnızca görseller üzerinden bu yapıların kesin işlevini belirlemek mümkün değil. Sol avuç içi dayanağında Googlebook markası görülürken, alt sırada Alt tuşunun hemen yanında özel bir G tuşu bulunuyor. G tuşunun hangi yazılım veya yapay zeka işlevini çalıştıracağı ise paylaşılan görüntülerde açıklanmıyor.

    Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi
    Ekran tarafında ince yan çerçeveler dikkat çekerken, web kamerasının bulunduğu üst bölümde küçük bir çıkıntı görülüyor. Sağ kenardaki yakın çekim görüntüsü, cihazda tam boyutlu bir USB-A bağlantı noktasının bulunduğunu doğruluyor. Cihazın iç kısmında ise Asus Googlebook'un yalnızca pasif hava dağılımına dayanan bir tasarım kullanmadığı görülüyor. Görselde klavyenin sağ tarafının altında konumlandırılmış bir fan ve cihazın merkezine doğru uzanan ısı borusu görülüyor. Bu yapı aktif soğutma kullanıldığını ortaya koysa da sistemin hangi işlemciyi soğutacağı ve termal kapasitesinin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca kasa açıldığında pil, bellek ve depolama birimlerine ilişkin teknik etiketlerin görünmemesi, yükseltilebilirlik konusunda da kesin bir sonuca ulaşılmasını engelliyor.

    Ekranda görülen yazılım arayüzü de Googlebook yaklaşımının donanımın ötesine geçtiğini gösteriyor. Mavi görev çubuğunda YouTube, Google Fotoğraflar ve Google Play gibi Google hizmetlerinin simgeleri yer alırken, duvar kağıdındaki çok renkli çizgi kapağın ışık çubuğuyla görsel bir bütünlük oluşturuyor. Google, Mayıs ayında tanıttığı Googlebook platformunda Gemini özelliklerini, Android telefon entegrasyonunu ve ChromeOS ile Android deneyimlerinin daha yakın çalışmasını öne çıkarmıştı. Bu kapsamda Sihirli İşaretçi, ekrandaki içerik üzerinden Gemini'den yardım alınmasını sağlayan özelliklerden biri olarak tanıtılmıştı.

    Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi
    Googlebook yaklaşımının bir diğer önemli tarafı Android telefonlarla kurulan bağlantı. Google'ın açıkladığı özellikler arasında Android telefondaki uygulamaları yeniden yüklemeden dizüstü bilgisayarda kullanmaya yönelik "Uygulamalarımı Yayınla" ve telefondaki dosyalara bilgisayar üzerinden erişmeyi sağlayan Hızlı Erişim bulunuyor. Bu özelliklerin kullanımı için kurulum işleminin yanı sıra Android 17 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir telefon gerekiyor. Google'ın internet sitesinde ön siparişlerin 21 Eylül'de başlayacağı belirtilirken, Asus tarafından görüntülenen modelin aynı tarihte satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tüvtürk randevu saatinden önce gitmek onvo dikey süpürge yorumları togg ev tipi şarj aleti ps5 hangisi alınır burun nasıl kanatılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum