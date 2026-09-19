Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi

Googlebook donanımında aktif soğutma sistemi öne çıkıyor
Dış tasarım tarafında Googlebook, geleneksel dizüstü bilgisayar formunu koruyan bir yapıya sahip. Kapağın merkezinde Asus logosu yer alırken, logonun üzerinde Google tarafından daha önce ışık çubuğu olarak tanımlanan ince ve çok renkli aydınlatma bölümü bulunuyor. Bu detay, Google'ın yeni dizüstü bilgisayar kategorisi için belirlediği görsel kimliğin Asus tarafından nasıl uygulandığını gösteriyor. Kasanın koyu gri görünümü ve sade çizgileri de cihazın geleneksel bir bilgisayar tasarımına yakın olduğunu ortaya koyuyor.
Klavye bölümünde sayısal tuş takımı bulunmuyor ve geniş bir dikdörtgen dokunmatik yüzey kullanılıyor. Klavyenin iki yanında yer alan ızgaralar, cihazın içindeki hava akışıyla ilişkili olabilecek alanlara işaret ediyor ancak yalnızca görseller üzerinden bu yapıların kesin işlevini belirlemek mümkün değil. Sol avuç içi dayanağında Googlebook markası görülürken, alt sırada Alt tuşunun hemen yanında özel bir G tuşu bulunuyor. G tuşunun hangi yazılım veya yapay zeka işlevini çalıştıracağı ise paylaşılan görüntülerde açıklanmıyor.
Ekranda görülen yazılım arayüzü de Googlebook yaklaşımının donanımın ötesine geçtiğini gösteriyor. Mavi görev çubuğunda YouTube, Google Fotoğraflar ve Google Play gibi Google hizmetlerinin simgeleri yer alırken, duvar kağıdındaki çok renkli çizgi kapağın ışık çubuğuyla görsel bir bütünlük oluşturuyor. Google, Mayıs ayında tanıttığı Googlebook platformunda Gemini özelliklerini, Android telefon entegrasyonunu ve ChromeOS ile Android deneyimlerinin daha yakın çalışmasını öne çıkarmıştı. Bu kapsamda Sihirli İşaretçi, ekrandaki içerik üzerinden Gemini'den yardım alınmasını sağlayan özelliklerden biri olarak tanıtılmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: