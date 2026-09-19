Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi

Asus Googlebook modeline ait olduğu belirtilen sekiz özel görsel, dizüstü bilgisayarın tasarımı ve donanım yerleşimi hakkında şimdiye kadarki en kapsamlı görüntüleri sunuyor. Görsellerde koyu gri kasa, geniş dokunmatik yüzey, Google markalı özel G tuşu ve kapağa yerleştirilen çok renkli ışık çubuğu öne çıkıyor.

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Dış tasarım tarafında Googlebook, geleneksel dizüstü bilgisayar formunu koruyan bir yapıya sahip. Kapağın merkezinde Asus logosu yer alırken, logonun üzerinde Google tarafından daha önce ışık çubuğu olarak tanımlanan ince ve çok renkli aydınlatma bölümü bulunuyor. Bu detay, Google'ın yeni dizüstü bilgisayar kategorisi için belirlediği görsel kimliğin Asus tarafından nasıl uygulandığını gösteriyor. Kasanın koyu gri görünümü ve sade çizgileri de cihazın geleneksel bir bilgisayar tasarımına yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Klavye bölümünde sayısal tuş takımı bulunmuyor ve geniş bir dikdörtgen dokunmatik yüzey kullanılıyor. Klavyenin iki yanında yer alan ızgaralar, cihazın içindeki hava akışıyla ilişkili olabilecek alanlara işaret ediyor ancak yalnızca görseller üzerinden bu yapıların kesin işlevini belirlemek mümkün değil. Sol avuç içi dayanağında Googlebook markası görülürken, alt sırada Alt tuşunun hemen yanında özel bir G tuşu bulunuyor. G tuşunun hangi yazılım veya yapay zeka işlevini çalıştıracağı ise paylaşılan görüntülerde açıklanmıyor.

Ekran tarafında ince yan çerçeveler dikkat çekerken, web kamerasının bulunduğu üst bölümde küçük bir çıkıntı görülüyor. Sağ kenardaki yakın çekim görüntüsü, cihazda tam boyutlu bir USB-A bağlantı noktasının bulunduğunu doğruluyor. Cihazın iç kısmında ise Asus Googlebook'un yalnızca pasif hava dağılımına dayanan bir tasarım kullanmadığı görülüyor. Görselde klavyenin sağ tarafının altında konumlandırılmış bir fan ve cihazın merkezine doğru uzanan ısı borusu görülüyor. Bu yapı aktif soğutma kullanıldığını ortaya koysa da sistemin hangi işlemciyi soğutacağı ve termal kapasitesinin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca kasa açıldığında pil, bellek ve depolama birimlerine ilişkin teknik etiketlerin görünmemesi, yükseltilebilirlik konusunda da kesin bir sonuca ulaşılmasını engelliyor.

Ekranda görülen yazılım arayüzü de Googlebook yaklaşımının donanımın ötesine geçtiğini gösteriyor. Mavi görev çubuğunda YouTube, Google Fotoğraflar ve Google Play gibi Google hizmetlerinin simgeleri yer alırken, duvar kağıdındaki çok renkli çizgi kapağın ışık çubuğuyla görsel bir bütünlük oluşturuyor. Google, Mayıs ayında tanıttığı Googlebook platformunda Gemini özelliklerini, Android telefon entegrasyonunu ve ChromeOS ile Android deneyimlerinin daha yakın çalışmasını öne çıkarmıştı. Bu kapsamda Sihirli İşaretçi, ekrandaki içerik üzerinden Gemini'den yardım alınmasını sağlayan özelliklerden biri olarak tanıtılmıştı.

Googlebook yaklaşımının bir diğer önemli tarafı Android telefonlarla kurulan bağlantı. Google'ın açıkladığı özellikler arasında Android telefondaki uygulamaları yeniden yüklemeden dizüstü bilgisayarda kullanmaya yönelik "Uygulamalarımı Yayınla" ve telefondaki dosyalara bilgisayar üzerinden erişmeyi sağlayan Hızlı Erişim bulunuyor. Bu özelliklerin kullanımı için kurulum işleminin yanı sıra Android 17 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir telefon gerekiyor. Google'ın internet sitesinde ön siparişlerin 21 Eylül'de başlayacağı belirtilirken, Asus tarafından görüntülenen modelin aynı tarihte satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil.

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Asus Googlebook tasarımı ve soğutma sistemi ilk kez görüntülendi

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