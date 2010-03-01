Asus, ION 2 donanımlı netbook modelini gösterdi

Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, Nvidia ION 2 donanımlı yeni netbook modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın Eee PC 1201PN olarak isimlendirdiği 12.1-inç ekranlı yeni netbook modeli, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan sistemde ION GPU ve Optimus teknolojisine yer veriliyor. Nvidia'nın resmi tantımını bir süre önce gerçekleştirdiği Optimus teknolojisi sayesinde Eee PC 1201PN, e-posta kontrolü veya ofis uygulamaları gibi 2D ağırlıklı çalışmalarda işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanırken, 3D ağırlıklı uygulamalarda ve HD Video hızlandımalarda ise 16x paralel işlem birimine sahip olan, 535MHz'de çalışan ve 64-bit bellek veri yolu üzerinden 512MB bellekle (1580MHz) gelen ION GPU'sunu kullanıyor üstelik GPU'lar arası geçiş, yeniden başlatmaya gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana, 1GB sistem belleğine ve 160GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistemde, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de yer veriliyor. İşletim sistemi olarak tanıtım örneği Windows XP kullanan Eee PC 1201PN'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.