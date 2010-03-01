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Asus, ION 2 donanımlı netbook modelini gösterdi

9 yıl
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, Nvidia ION 2 donanımlı yeni netbook modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın Eee PC 1201PN olarak isimlendirdiği 12.1-inç ekranlı yeni netbook modeli, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan sistemde ION GPU ve Optimus teknolojisine yer veriliyor. Nvidia'nın resmi tantımını bir süre önce gerçekleştirdiği Optimus teknolojisi sayesinde Eee PC 1201PN, e-posta kontrolü veya ofis uygulamaları gibi 2D ağırlıklı çalışmalarda işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanırken, 3D ağırlıklı uygulamalarda ve HD Video hızlandımalarda ise 16x paralel işlem birimine sahip olan, 535MHz'de çalışan ve 64-bit bellek veri yolu üzerinden 512MB bellekle (1580MHz) gelen ION GPU'sunu kullanıyor üstelik GPU'lar arası geçiş, yeniden başlatmaya gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana, 1GB sistem belleğine ve 160GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistemde, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de yer veriliyor. İşletim sistemi olarak tanıtım örneği Windows XP kullanan Eee PC 1201PN'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.


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bluemad 9 yıl
d510+ion2 bunu 15 lik bir notebook a koysalar harika olur ama ne yazik ki Intel in gazabina ugruyoruz....
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gorgoaxion 9 yıl
mecharonik
hem oyun , hem mobilite(gerçi 13.3") ,hem kağıt üzerinde 12 saat pil süresi
Asus ul30vt
asus.com/...
ama bu ion da güzelmiş bakalım bunun satışını yapacakmı bizim firmalar
satışa sunarlar sunmasına da 650$ + kdv aşağıya çıkmaz bizim piyasamıza;)
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menesc 9 yıl
Cebit 2010'dan video;

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portakal 9 yıl
Tuş takımı çok kullanışlı duruyor.Ve "Fn" Tuşu sol en altta değil,alıştığımız şekilde "Ctrl" tuşunun sağında.Ben beğendim.
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