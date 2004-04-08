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ASUS kullanıcıları dikkat: CPU sıcaklığınız 15 dereceye varan farklarla düşük gözüküyor olabilir

15 yıl
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Uzunca bir süredir özellikle OC yapan deneyimli ASUS kullanıcılarının dikkatini çeken bir nokta, kendi anakartlarının rakiplerine göre daha düşük işlemci sıcaklığı göstermesiydi.

Diğer marka anakartlara göre oluşan bu ciddi farklar, kullanıcıyı yanıltarak hem yanlış soğutucu seçimine neden oluyor hem de görece deneyimsiz kullanıcıların işlemci tam yük altındayken bile inanılması güç düşük sıcaklık değerlerini gerçekmiş gibi gösterip diğer kullanıcılarda gereksiz paniğe sebebiyet veriyor.

Bu farklı ölçüm özellikle ASUS'un çok satan ASUS P4C800-E Deluxe modelinde gözlere çarpıyor (bkz. Legit Review incelemesi).

Yine bazı deneyimsiz kullanıcılar ASUS'un kendi ölçüm yazılımı ASUS Probe yerine Motherboard Monitor ya da Speedfan gibi uygulamalarla aldıkları ölçümlerin bu hatayı sonuçlara yansıtmadığı gibi GERÇEK DIŞI bir sanı içindeler.

Kullanılan yazılım ne olursa olsun almış olduğunuz her türlü ölçüm ASUS'un işlemci sıcaklığını ölçmek için kullandığı algoritmanın pek çok rakibinden farklı olması dolayısıyla düşük çıkıyor.

ASUS'un ölçüm stratejisindeki bu fark özellikle Northwood'lara göre daha fazla ısınan Prescott çekirdekli Pentium 4 işlemcilerde kendini belli ediyor.

Peki bu ASUS'un yaptığı bir hatadan mı meydana geliyor ?

Hayır, bir işlemcinin sıcaklığını ölçebilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil çünkü işlemciler homojen şekilde ısınmıyorlar ve bir noktası X derece olurken aynı anda başka bir noktası mesela X+10 derece olabiliyor. Hal böyle olunca farklı üreticiler farklı termal kontrol yongaları ve alternatif ısı ölçüm algoritmaları kullanıyor. Bu yongalar da özellikle Intel Pentium 4'lerin farklı termal diyotlarından bilgi alınca iş arap saçına dönüyor.

Olay bu açıdan bakıldığında yine genele göre düşük sıcaklık değerleri gösteren başka anakartlar da var. Yani ASUS tek değil.

Ama bizim ASUS ile uyarımızın esas sebebi neredeyse bu anakartların hemen hemen bütün rakiplerinden düşük değerler göstermesi ve yanılma demeyelim ama farklı ölçüm biçimi yüzünden ciddi biçimde karışıklara yol açması ki özellikle OC yapanlar bu sonuçlara bakarak soğutma sistemi seçimi yapıyorlar; düşük gözüken değerler onları yanlış yönlendirebilir.

Çok aşırı ve olağanüstü durumlarda örneğin P4 Northwood ya da Prescott'ınızın sıcaklığı kapama derecesi fan durması, vb. bir olay yüzünden 96-100 santigrata yükseldiği zaman bile anakartın düşük ölçümü bir tehdit oluşturmuyor zira işlemci işlem genliğini düşürme (Thermal Throttling) ve kapama kararını çekirdek içindeki tamamen bağımsız Termal Monitör diyotu kullanarak alıyor.

Yani ASUS ve düşük ölçüm yapan anakartlar işlemci güvenliği için kesinlikle bir tehdit değiller; yazının içeriği nedeniyle yanlış anlamaların önüne geçmek için bunu özellikle belirtmek istedim ! (bkz. Digit-Life testi)

Sonuç olarak yapılan bazı testlerin gösterdiği gibi en azından ASUS P4C800-E Deluxe anakartınızın herhangi bir yazılımla yaptığı CPU sıcaklığı ölçümünün ortalama bir 10 derece üzerini hesaplarsanız tam doğru olmasa da diğer kişilerin ölçümleriyle daha doğru bir karşılaştırma yapma şansınız olur.

» Legit Reviews - Core Temperatures Examined
» Digit-Life - Testing Thermal Throttling Northwood/Prescott

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isko 15 yıl
Bizde bir arkadaşa A7V600-X Asus anakart ile 2800+ Athlon işlemci aldık. İşlemci ısısı içinde bulunduğumuz Nisan ayında İstanbul da bilgisayar açılınca 32 dereceden başlayıp 42-45 dereceye kadar çıkıp orada kalıyor. Herşey normal görünüyor, artı bu anakart AMD tarafından onaylı bir kart, ama bilmiyorum içi bizi yakarmı?
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infoman 15 yıl
@ Arthur
Haberde bahsettiğim hesaplama farklılığı ASUS'un Intel Pentium 4 platformu için ürettiği P4C800-E Deluxe'lerde görülüyor. Yine benzer i865PE ve i875P chipsetli modellerin bazılarında da olduğu bazı forumlarda iddia ediliyor.
Şu ana kadar ASUS'un AMD tabanlı çözümlerinde böyle bir ölçüm farklılığına dair bir kanıt YOK (ya da ben duymadım) !
Zaten AMD işlemcilerin ısı kontrol mekanizması çok farklı işliyor zira AMD Athlon XP işlemcilerin çekirdeklerinde entegre termal diyot yer almıyor, ısı kontrolü harici diyotlarla gerçekleşiyor !
AYRICA YAZININ İÇİNDE DE ÖZELLİKLE BELİRTTİĞİM GİBİ ÖLÇÜM FARKI INTEL PENTİUM 4 İŞLEMCİLER İÇİN KESİNLİKLE BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR !
Hassas bir konu olduğu için açıklama gereği hissettim...
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Arthur 15 yıl
yaw bende A7V600 war.Ondada bu sorun olabilirmi?İşlemciyi elimize almayalım sonra.[:(!]
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ZiveR 15 yıl
Bende yazıyım dğerleride
kasanın içinin sıcaklığı 30c
İşlemcim 27'den açılıp normal internette dolaşırken 35c çıkıyor herlde bendede o sorun yok.
birde kunteper np'nin sıcaklığını söylemiş genelde 29c civarı.
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kunteper 15 yıl
evet haklılık payı büyük ama tüm modellerde var diye bi genelleme yapmak tabiki yanlış olur mesela ben p4c800 kullanıyorum ve slk900+1800rpm smart fan2 80mm ile 2.4c işlemciyi o/c siz yüklenmeden 35 yük altında ise 45-49 civarında kullanıyorum oda sıcaklığı 22-23 derece yani sonuçlar normal aslında bu board sıcaklığı ile karşılaştırlarakta nalaşılabilir mesela o/c siz 200fsb de boardum ile işlemcim arasında 5 derece fark var bekleme konumunda :))( işlemci lehine fark tabiki :P)
bu sorunu yaşayan bazı arkadaşlar mevcuttu zaten forumlarda ama şimdi nickini hatırlayamıyorum :D
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