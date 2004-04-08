ASUS kullanıcıları dikkat: CPU sıcaklığınız 15 dereceye varan farklarla düşük gözüküyor olabilir

Uzunca bir süredir özellikle OC yapan deneyimli ASUS kullanıcılarının dikkatini çeken bir nokta, kendi anakartlarının rakiplerine göre daha düşük işlemci sıcaklığı göstermesiydi.

Diğer marka anakartlara göre oluşan bu ciddi farklar, kullanıcıyı yanıltarak hem yanlış soğutucu seçimine neden oluyor hem de görece deneyimsiz kullanıcıların işlemci tam yük altındayken bile inanılması güç düşük sıcaklık değerlerini gerçekmiş gibi gösterip diğer kullanıcılarda gereksiz paniğe sebebiyet veriyor.

Bu farklı ölçüm özellikle ASUS'un çok satan ASUS P4C800-E Deluxe modelinde gözlere çarpıyor (bkz. Legit Review incelemesi).

Yine bazı deneyimsiz kullanıcılar ASUS'un kendi ölçüm yazılımı ASUS Probe yerine Motherboard Monitor ya da Speedfan gibi uygulamalarla aldıkları ölçümlerin bu hatayı sonuçlara yansıtmadığı gibi GERÇEK DIŞI bir sanı içindeler.

Kullanılan yazılım ne olursa olsun almış olduğunuz her türlü ölçüm ASUS'un işlemci sıcaklığını ölçmek için kullandığı algoritmanın pek çok rakibinden farklı olması dolayısıyla düşük çıkıyor.

ASUS'un ölçüm stratejisindeki bu fark özellikle Northwood'lara göre daha fazla ısınan Prescott çekirdekli Pentium 4 işlemcilerde kendini belli ediyor.

Peki bu ASUS'un yaptığı bir hatadan mı meydana geliyor ?

Hayır, bir işlemcinin sıcaklığını ölçebilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil çünkü işlemciler homojen şekilde ısınmıyorlar ve bir noktası X derece olurken aynı anda başka bir noktası mesela X+10 derece olabiliyor. Hal böyle olunca farklı üreticiler farklı termal kontrol yongaları ve alternatif ısı ölçüm algoritmaları kullanıyor. Bu yongalar da özellikle Intel Pentium 4'lerin farklı termal diyotlarından bilgi alınca iş arap saçına dönüyor.

Olay bu açıdan bakıldığında yine genele göre düşük sıcaklık değerleri gösteren başka anakartlar da var. Yani ASUS tek değil.

Ama bizim ASUS ile uyarımızın esas sebebi neredeyse bu anakartların hemen hemen bütün rakiplerinden düşük değerler göstermesi ve yanılma demeyelim ama farklı ölçüm biçimi yüzünden ciddi biçimde karışıklara yol açması ki özellikle OC yapanlar bu sonuçlara bakarak soğutma sistemi seçimi yapıyorlar; düşük gözüken değerler onları yanlış yönlendirebilir.

Çok aşırı ve olağanüstü durumlarda örneğin P4 Northwood ya da Prescott'ınızın sıcaklığı kapama derecesi fan durması, vb. bir olay yüzünden 96-100 santigrata yükseldiği zaman bile anakartın düşük ölçümü bir tehdit oluşturmuyor zira işlemci işlem genliğini düşürme (Thermal Throttling) ve kapama kararını çekirdek içindeki tamamen bağımsız Termal Monitör diyotu kullanarak alıyor.

Yani ASUS ve düşük ölçüm yapan anakartlar işlemci güvenliği için kesinlikle bir tehdit değiller; yazının içeriği nedeniyle yanlış anlamaların önüne geçmek için bunu özellikle belirtmek istedim ! (bkz. Digit-Life testi)

Sonuç olarak yapılan bazı testlerin gösterdiği gibi en azından ASUS P4C800-E Deluxe anakartınızın herhangi bir yazılımla yaptığı CPU sıcaklığı ölçümünün ortalama bir 10 derece üzerini hesaplarsanız tam doğru olmasa da diğer kişilerin ölçümleriyle daha doğru bir karşılaştırma yapma şansınız olur.