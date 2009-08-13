Asus MARS GTX 295; Dünyanın en güçlü ekran kartı tekrar detaylandı

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus'un "Dünyanın en güçlü grafik kartı" olarak lanse ettiği ve sadece 1000 adet üreterek "Sınırlı Sayıda" kullanıma sunduğu MARS GeForce GTX 295 her ne kadar 1250$'lık yüksek bir fiyat ile pazara giriş yapmış olsa da kartın sınırlı sayıda olması ve Asus mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmesi yüksek performans tutkunlarının ilgisini çekti zira MARS GeForce GTX 295'in ön siparişe düştüğü anda yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b (GeForce GTX 285 versiyonu) GPU'sunun çiftine sahip olan ve 2x 512-bit bellek veri yolu desteği sunan MARS GeForce GTX 295, 480x paralel işlem birimi ve özellikle 4GB kapasitlei GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Grafik işlem birimleri 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2400MHz'de görev yapan ekran kartı Asus tarafından ilk defa Haziran ayında düzenlenen Computex 2009 fuarında tanıtılmış ve hemen akabinde kart satışa sunulmuştu. Fuar kapsamında dünyanın en hızlı ekran kartı olduğu 3DMark Vantage skorları ile vurgulanan Asus MARS GeForce GTX 295'in iki tanesine sahip olan dünyaca ünlü hız aşırtmacı Kinc, Sıvı Nitrojen soğutmalı kartları Quad SLI konfigürasyonunda kullanarak hız aşırtma çalışmalarına başladı. En azından MARS modeli için Asus daha fazla kart üretme planı olmadığı belirtilse firmadan geleceğe dönük olarak MARS çizgisinde özel tasarım çözümler gelmesi beklenebilir zira MARS'ın yüksek maliyetine rağmen gördüğü ilginin bunu sağlayabileceği belirtiliyor.
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"5870 X2"si de var bunun. Ha o da yetersiz kalacak derseniz, bilemem.
Bu SLI-CF durumlarını stutter testi olmadan yorumlamak durumunda kalmak da içimde yer etmiş bir eksiklik doğrusu.
@cenova vardı güzel testler yapardı bu konuda. Daha da geliştirecek gibi duruyordu. Bıraktı forumu, bazı olaylar neticesinde...
Testlerde iyi gözükenler gerçekte ne kadar iyi? Radeon-GeForce arasında bu konudaki farklar... SLI-CF'nin çeşitli modları... İşlemciyle ilişkisi...
Ki 5000? serisinin Dx11 desteği bile başlı başına bir avantajdır. Şu lanet uyumluluk-sürücü meselelerini hallederse bir de AMD, gayet güzel olacak umuyorum.
Bu kadar yüzeysel yaklaşmayalım yani MARS ezdi 5000 şu bu biçti vs. derken.
Kaldı ki ortada net bir şey de yok 5800? adına. Fx57'nin yeni haberini okuyun mesela...
hey allahım gt300 ün kesin olmayan özellikleri açıklanalı çok oluyor madem takip etmiyorsunuz bilmediğiniz konuya yorum yapmayın be...
Nvidia, ve makul fiyat?
13.08.2009 Saat: 21:56
hadi nvidia geçebilirde ati ye ne oluyo?? 5000 serisi anca buna çok az yaklaşır gibi durmakta...
bu arkadaş cem yılmazı cok seyrediyor yaw koptum :))))))))))))
izlerken arada bir nete düşen haberlerede bakmıyor değilim...
5xxx serisi rv700 ü geliştirerek dx11 ile 40nmde üretilecek?kısaca elimdeki 4890 dan çokta performansılı olmayacak...
ama yeni gt300 neredeyse şimdiki en iyi gpudan 2 kat performanslı olacak... 2kat kata çıkan sp ve band genişliği yükselen saat hızları vs. gt300 tam bir canavar olacak....
bilip bilmeden fazla kopma istersen
+1
Dikkat çekici bir durum. Gerçekten de ileride her kart daha da değere binebilir.
hadi nvidia geçebilirde ati ye ne oluyo?? 5000 serisi anca buna çok az yaklaşır gibi durmakta...