Asus MARS GTX 295; Dünyanın en güçlü ekran kartı tekrar detaylandı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus'un "Dünyanın en güçlü grafik kartı" olarak lanse ettiği ve sadece 1000 adet üreterek "Sınırlı Sayıda" kullanıma sunduğu MARS GeForce GTX 295 her ne kadar 1250$'lık yüksek bir fiyat ile pazara giriş yapmış olsa da kartın sınırlı sayıda olması ve Asus mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmesi yüksek performans tutkunlarının ilgisini çekti zira MARS GeForce GTX 295'in ön siparişe düştüğü anda yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b (GeForce GTX 285 versiyonu) GPU'sunun çiftine sahip olan ve 2x 512-bit bellek veri yolu desteği sunan MARS GeForce GTX 295, 480x paralel işlem birimi ve özellikle 4GB kapasitlei GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

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Grafik işlem birimleri 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2400MHz'de görev yapan ekran kartı Asus tarafından ilk defa Haziran ayında düzenlenen Computex 2009 fuarında tanıtılmış ve hemen akabinde kart satışa sunulmuştu. Fuar kapsamında dünyanın en hızlı ekran kartı olduğu 3DMark Vantage skorları ile vurgulanan Asus MARS GeForce GTX 295'in iki tanesine sahip olan dünyaca ünlü hız aşırtmacı Kinc, Sıvı Nitrojen soğutmalı kartları Quad SLI konfigürasyonunda kullanarak hız aşırtma çalışmalarına başladı. En azından MARS modeli için Asus daha fazla kart üretme planı olmadığı belirtilse firmadan geleceğe dönük olarak MARS çizgisinde özel tasarım çözümler gelmesi beklenebilir zira MARS'ın yüksek maliyetine rağmen gördüğü ilginin bunu sağlayabileceği belirtiliyor.

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