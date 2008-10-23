Asus P6T WS Professional; X58 yonga setli profesyonel çözüm

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Rampage II Extreme modeliyle dikkatleri üzerine çeken Asus, X58 yonga setini kullanan anakart çözümleriyle profesyonellerin ihtiyaç duyduğu yüksek performans gereksinimi de karşılamayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışan firma masaüstü çözümlerinden sonra iş istasyonlarını hedef alarak geliştirdiği X58 yonga setli yeni modeli P6T WS Professional'ı duyurdu.

Asus'un yeni anakart masaüstü platformunu hedef alan kardeş modellerin sahip olduğu genel özelliklere ek olarak iş istasyonlarına yönelik olarak dikkat çekici bazı ek özelliklere sahip. Belirttiğimiz üzere Intel'in X58 yonga setini kullanan anakart, LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılabilecek.

Siyah baskılı devresi, katı kapasitörleri ve Mavi renkli komponentleriyle dikkat çekme sıkıntısı yaşamayan anakart ısı iletim teknolojisine yer verilen ve kuzey-güney köprülerinin yanında güç modüllerini de kapsayan pasif soğutma çözümü ile desteklenmiş durumda. 6 adet DIMM slotuna sahip olan P6T WS Professional DDR3 bellek desteği sunmakta.

Japon kapasitörler ile donatılan ve 16+2 faz güç tasarımına sahip olan Asus'un yeni modeli 6 vitesli EPU teknolojisiyle performansın yanında güç tasarrufu ve enerji verimliliğini de hedef alıyor. Yine anakartın sahip olduğu ExpressGate teknolojisiyle dileyen kullanıcılar Windows'un açılışını beklemeden sadece birkaç saniye içerisinde internete bağlanabiliyor, postalarını kontrol edebiliyorlar.

3 yollu SLI ve Crossfire X teknolojilerini de destekleyen Asus P6T WS Professional üzerinde 3x PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI-X ve bir adet geleneksel PCI slotu bulunuyor. Tabii PCI-X slotlarının geriye dönük uyumluluk çerçevesinde PCI tabanlı donanımnlar ile uyumlu olduğunu da belirtelim. Asus'un iş istasyonlarını hedef alan P6T WS Professional'ın özellikleri bunlarla sınırlı değil elbette.

İki adet SAS (Serial Attached SCSI) konnektörüne sahip olan anakart üzerinde yer alan LED'ler sistem durumu hakkında kullanıcıyı bilgilendirebiliyor. Boot esnasında sistem komponentlerini kontrol eden anakart yine LED'ler aracılığıyla kullanıcılarına bilgi veriyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destkeleyen çok sayıda SATA konnektörüne sahip olan anakart üzerinde ayrıca çift gigabit ethernet özelliği yer alıyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses ve eSATA gibi özellikleri de bulunan Asus P6T WS Professional, hitap ettiği segmenin öne çıkan modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerinin lansmanını takibi pazara sunulması beklenen P6T WS Professional'ın fiyatı hakkındaysa şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil.