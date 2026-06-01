Asus'tan MacBook Pro'yu unutturacak modeller: ProArt P16 ve P14

Tam Boyutta Gör Asus, MacBook Pro'ya rakip yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. ProArt P16 ve P14, 128 GB'a kadar birleşik belleğe sahip Nvidia RTX Spark süper çipiyle güçlendirilmiş. Yaratıcı iş istasyonu dizüstü bilgisayarları, yerel üretken yapay zeka ajanları, 120 milyar parametreli LLM'ler ve büyük ölçekli 3D render işlemleri için 1 petaflop yapay zeka performansı sunuyor.

RTX Spark işlemcili ilk Asus laptoplar: ProArt P16 ve P14

Tam Boyutta Gör Asus, Computex 2026'da yapay zeka odaklı yeni nesil yaratıcı iş istasyonu dizüstü bilgisayarlarının perdesini resmen araladı. ProArt P16 (H7607), ProArt P14 (H7407) ve yeni bir ProArt Mini PC'nin başını çektiği bu seri, kişisel yapay zeka ajanlarının ve karmaşık yaratıcı iş akışlarının taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış bir platform olan Nvidia RTX Spark süper çipini kullanan ilk seri.

Daha ince ve hafif kasa

Asus ProArt P16 ve P14 dizüstü bilgisayarların temel özellikleri ve işlevleri arasında 128 GB RAM, 3K ve 4K OLED ekranlar, 1 petaflop yapay zeka performansı yer alıyor. Yeni modeller, önceki nesle göre %13 daha ince çerçevelere sahip ve %16 daha hafif. Boyuttaki azalmaya rağmen, dizüstü bilgisayarlar tüm gün kullanım süresi sağlamak için yüksek kapasiteli piller (99.9 Wh'ye kadar) içeriyor.

Bu sonbaharda piyasaya sürülecek

ProArt serisi için ekran teknolojisi öncelikli olmaya devam ediyor. ProArt P16, Nvidia G-Sync desteği ve 1600 nit’e kadar parlaklık sağlayan 4K 120Hz VRR panelle gelirken; ProArt P14 modeli yüksek akıcı hareket desteğiyle 3K’ya kadar çözünürlük sunuyor. Her iki model de Delta E < 1 renk doğruluğu derecesine sahip Asus Lumina Pro OLED teknolojisini kullanıyor. Laptoplar, leke tutmayan kaplama ve dokunsal dokunmatik yüzeylere sahip "Nano Black" ve "Neo White" renk seçenekleriyle bu sonbaharda satışa sunulacak. Asus, fiyatlandırmaya ilişkin detayları paylaşmadı.

- ASUS ProArt P16 (2026) MacBook Pro 16 (M5) Ekran 16" 4K Tandem OLED, 1000+ nit 16" Liquid Retina XDR, 1600 nit RAM 128 GB'a kadar birleşik bellek 128 GB'a kadar birleşik bellek (M5 Max) İşlemci Nvidia RTX Spark Apple M5 Port 3x USB 4, HDMI 2.1, SD Express 7.0 3x Thunderbolt 5, HDMI, MagSafe, SD İncelik ve ağırlık 12.9 mm, 1.77 kg 16.8 mm, 2.15 kg

