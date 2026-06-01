Asus'tan MacBook Pro'yu unutturacak modeller: ProArt P16 ve P14

RTX Spark işlemcili ilk Asus laptoplar: ProArt P16 ve P14
Daha ince ve hafif kasa
Asus ProArt P16 ve P14 dizüstü bilgisayarların temel özellikleri ve işlevleri arasında 128 GB RAM, 3K ve 4K OLED ekranlar, 1 petaflop yapay zeka performansı yer alıyor. Yeni modeller, önceki nesle göre %13 daha ince çerçevelere sahip ve %16 daha hafif. Boyuttaki azalmaya rağmen, dizüstü bilgisayarlar tüm gün kullanım süresi sağlamak için yüksek kapasiteli piller (99.9 Wh'ye kadar) içeriyor.
Bu sonbaharda piyasaya sürülecek
ProArt serisi için ekran teknolojisi öncelikli olmaya devam ediyor. ProArt P16, Nvidia G-Sync desteği ve 1600 nit’e kadar parlaklık sağlayan 4K 120Hz VRR panelle gelirken; ProArt P14 modeli yüksek akıcı hareket desteğiyle 3K’ya kadar çözünürlük sunuyor. Her iki model de Delta E < 1 renk doğruluğu derecesine sahip Asus Lumina Pro OLED teknolojisini kullanıyor. Laptoplar, leke tutmayan kaplama ve dokunsal dokunmatik yüzeylere sahip "Nano Black" ve "Neo White" renk seçenekleriyle bu sonbaharda satışa sunulacak. Asus, fiyatlandırmaya ilişkin detayları paylaşmadı.
|ASUS ProArt P16 (2026)
|MacBook Pro 16 (M5)
|Ekran
|16" 4K Tandem OLED, 1000+ nit
|16" Liquid Retina XDR, 1600 nit
|RAM
|128 GB'a kadar birleşik bellek
|128 GB'a kadar birleşik bellek (M5 Max)
|İşlemci
|Nvidia RTX Spark
|Apple M5
|Port
3x USB 4, HDMI 2.1, SD Express 7.0
|3x Thunderbolt 5, HDMI, MagSafe, SD
|İncelik ve ağırlık
|12.9 mm, 1.77 kg
|16.8 mm, 2.15 kg