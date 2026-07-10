ASUS'tan özelleştirilebilir üst seviye kontrolcü: 8K polling rate, 79 saat pil ömrü

ASUS ROG Raikiri 2 Pro PC kontrolcüsü neler sunuyor?
ROG Raikiri 2 Pro Controller, TMR analog çubuklarla geliyor. Asus, yoklama hızını da 8.000 Hz'e yükseltti. Polling rate, ilk modelde 250 Hz, standart Raikiri 2 kontrolcüde 1.000 Hz olduğundan, önemli bir iyileştirme olarak görülebilir.
Asus ayrıca ROG Raikiri 2 Pro'ya iki ekstra omuz düğmesi ekleyerek GameSir ve 8BitDo gibi markalara katıldı. Kontrol cihazı, ayarlanabilir tetikleyicilere ve çıkarılabilir arka tuşlara da sahip ve selefi gibi Bluetooth, kablolu USB ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı ile bilgisayarla iletişim kuruyor. Pil ömründe de önemli bir gelişme var. Raikiri Pro II, tek şarjla 79 saate kadar kullanım sunarken, Raikiri Pro, 48 saat dayanabiliyor.
ROG Raikri 2 Pro bu sefer iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Siyah ve Beyaz. Asus, kontrolcünün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detayları paylaşmadı.
ASUS ROG Raikiri II Pro özellikleri
- Uyumluluk: Windows 11 veya üzeri
- Bağlantı: Kablolu / RF 2.4GHz / Bluetooth
- Giriş/Çıkış bağlantı noktası: USB-C
- RGB aydınlatma: Statik, Renk döngüsü, Nefes alma, Gökkuşağı, Kuyruklu yıldız, Aura Sync desteği
- Ek düğmeler 2 adet ekstra bumper, 5 adet F tuşu (F tuşlarından biri Kontrol düğmesi), 4 adet arka düğme
- Titreşim desteği: Tutma yerinde dokunsal geri bildirim
- Yoklama hızı: PC’de 1kHz ve 8kHz
- Kablo tipi: Çıkarılabilir USB Tip-A - USB-C kablosu
- Kablo uzunluğu: 1.8 m
- Pil ömrü: 79 saate kadar (aydınlatma, titreşim ve panel kapalıyken ve 1kHz yoklama hızında)
- Yazılım: Gear Link, Armoury Crate (yalnızca Aura Sync için)
- Boyut ve ağırlık: 105 x 65 x 155 mm, 270 g