ASUS'tan özelleştirilebilir üst seviye kontrolcü: 8K polling rate, 79 saat pil ömrü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, Raikiri Pro kontrolcüsünü üç yıl sonra yeniledi. Yeni ROG Raikiri 2 Pro, renkli ekran, 8.000 Hz yoklama hızı ve daha uzun pil ömrü gibi önemli geliştirmelerle geliyor.

ASUS ROG Raikiri 2 Pro PC kontrolcüsü neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ROG Raikiri 2 Pro, birkaç yeni özellik getiriyor. Öncelikle, kontrol cihazı artık tam renkli bir ekrana sahip. Önceki nesil, tek renkli OLED ekranla donatılmıştı. Asus, D-pad’i de yeniden tasarladı; altına beş adet arkadan aydınlatmalı düğme ekledi. Hoş bir detay olarak, tutma yerlerinde de RGB ışık şeritleri var.

ROG Raikiri 2 Pro Controller, TMR analog çubuklarla geliyor. Asus, yoklama hızını da 8.000 Hz'e yükseltti. Polling rate, ilk modelde 250 Hz, standart Raikiri 2 kontrolcüde 1.000 Hz olduğundan, önemli bir iyileştirme olarak görülebilir.

Asus ayrıca ROG Raikiri 2 Pro'ya iki ekstra omuz düğmesi ekleyerek GameSir ve 8BitDo gibi markalara katıldı. Kontrol cihazı, ayarlanabilir tetikleyicilere ve çıkarılabilir arka tuşlara da sahip ve selefi gibi Bluetooth, kablolu USB ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı ile bilgisayarla iletişim kuruyor. Pil ömründe de önemli bir gelişme var. Raikiri Pro II, tek şarjla 79 saate kadar kullanım sunarken, Raikiri Pro, 48 saat dayanabiliyor.

ROG Raikri 2 Pro bu sefer iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Siyah ve Beyaz. Asus, kontrolcünün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detayları paylaşmadı.

ASUS ROG Raikiri II Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Uyumluluk: Windows 11 veya üzeri

Bağlantı: Kablolu / RF 2.4GHz / Bluetooth

Giriş/Çıkış bağlantı noktası: USB-C

RGB aydınlatma: Statik, Renk döngüsü, Nefes alma, Gökkuşağı, Kuyruklu yıldız, Aura Sync desteği

Ek düğmeler 2 adet ekstra bumper, 5 adet F tuşu (F tuşlarından biri Kontrol düğmesi), 4 adet arka düğme

Titreşim desteği: Tutma yerinde dokunsal geri bildirim

Yoklama hızı: PC’de 1kHz ve 8kHz

Kablo tipi: Çıkarılabilir USB Tip-A - USB-C kablosu

Kablo uzunluğu: 1.8 m

Pil ömrü: 79 saate kadar (aydınlatma, titreşim ve panel kapalıyken ve 1kHz yoklama hızında)

Yazılım: Gear Link, Armoury Crate (yalnızca Aura Sync için)

Boyut ve ağırlık: 105 x 65 x 155 mm, 270 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

ASUS Raikiri II Pro PC kontrolcüsü tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: