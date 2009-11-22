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Asus Rampage III Extreme modelini mi hazırlıyor?

9 yıl
12,9b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Rampage III Extreme modelini mi hazırlıyor?
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Maximus III Extreme modeline ait ilk detaylar kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Asus, X58 çipsetli Rampage III Extreme modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Oyuncular, hız aşırtma meraklıları ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan Rampage II Extreme modelinin gördüğü ilgi sonrasında, Rampage III Extreme modeli için çalışmalara başladığı konuşulan Asus, konu hakkında doğrulama yapmamış ancak herhangi bir açıklamada da bulunmamıştı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Andre Yang tarafından yayımlanan yeni görüntüler, Asus'un Rampage III Extreme modeline yönelik hazırlıklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Andre Yang kullanılan anakartın detayları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmazken, anakartın Rampage III Extreme olarak isimlendirilmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5870'in dört tanesini çalıştıran anakart hakkında kimi yorumlar ise Rampage II Extreme'in gözden geçirilmiş yeni bir revizyonu olabileceğini belirtiyorlar. Çoklu ekran kartı kurulumu ve anakart üzerinde kontrol butonlarının konumu itibariyle Rampage serisine dahil olduğu anlaşılan anakartın, Nehalem tabanlı Intel işlemciler için Asus'un yeni hız aşırtma platformu olacağı ve OC Station aracıyla birlikte sunulabileceği iddia ediliyor.

Asus Rampage III Extreme modelini mi hazırlıyor?
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Sp_UlTiMaTe 9 yıl
4 tane 5850 ye hangi güç kaynağı yeticek bence gereksiz
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Hirotaro 9 yıl
bomboş bi özellik . göz boyamak sadece yapılan
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hak_an 9 yıl
evet bencede sadece bu daha iyi demek için yapılmış bir iş
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RougeDown 9 yıl
Bu kartları zaptedicek işlemciye Allah kolaylık versin
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KORKMAZ60 9 yıl

RougeDown

Bu kartları zaptedicek işlemciye Allah kolaylık versin



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orhangs37 9 yıl
:D ssd alıp napıcan ki yer kalmamış ssd yi koycak baksanıza 4 tane 5870 ten yer yok ki 8 slot yer kaplıyor nereye koyacan ssd yi :D
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sultanomar 9 yıl
o kaç milyon wattlık bir güçkaynağı acaba
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edim_king 9 yıl
ben bu adam ın buna para verip aldına inanmıorum :) abie bu makıalardan cok dha mukemmelleri var bilgisayar oyunu sirketlerınde oyunun yapıldıgı makınalara ne demelii hep kazık bize zaten
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ArdilesS 9 yıl

edim_king
ben bu adam ın buna para verip aldına inanmıorum :) abie bu makıalardan cok dha mukemmelleri var bilgisayar oyunu sirketlerınde oyunun yapıldıgı makınalara ne demelii hep kazık bize zaten

Zaten Andre Yang denen vatandaşa reklam yapsın diye bedavaya veriyorlar:D
Yoksa kim quad 5870 cf yapar ki?:D
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AlkanExclusive 9 yıl
walla bende rampage 2 alacaktim ancak asus support forumlarinda da rampage 3 muhabbeti döndugu için beklemedeyim...
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ALBAY 9 yıl
Hayatımda gördüğüm en salak iş.+ Neye yarar? Kime yarar? Parası batana yarar tabi.Biz kartın tekini alamıyorz adam 4 tane almış bir de 1200w psu üstüne bu anakart?

Yahu 2 gb ram alamadım makineye yokluktan

O kadar param olsa 2 tane ssd alır hatta 3 alır raid yaparım anasını ağlatırım pc nin
Kartın tekinin zaten açamadıgı oyun bilmem ne yok..4 ü ile ne açıcaz?? Maksat sadece puan almak ve insanları gaza getirmek.Kardeşim gidin illa cf yapcaksanız 2x 4870 yapın olayı koparın daha ne?
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sgnr 9 yıl
Anakartıda görseydik keşke =)
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elfmrt 9 yıl
bu kartlar nasıl yanmadan çalışabiliyor sonuçta o fan direk arkadan çekmiyor havayı o fanın arkadan hava çekebilmesi için üstten hava laıp dönebilmesi gerekli değilmi...
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thengir 9 yıl
quad crossfire :D way anasına olaya bak
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deniz_sea 9 yıl
o kadar ekran kartına para verince hdd almaya parası kalmamış galiba baksanıza bir tane var
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