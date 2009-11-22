Asus Rampage III Extreme modelini mi hazırlıyor?

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Maximus III Extreme modeline ait ilk detaylar kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Asus, X58 çipsetli Rampage III Extreme modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Oyuncular, hız aşırtma meraklıları ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan Rampage II Extreme modelinin gördüğü ilgi sonrasında, Rampage III Extreme modeli için çalışmalara başladığı konuşulan Asus, konu hakkında doğrulama yapmamış ancak herhangi bir açıklamada da bulunmamıştı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Andre Yang tarafından yayımlanan yeni görüntüler, Asus'un Rampage III Extreme modeline yönelik hazırlıklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Andre Yang kullanılan anakartın detayları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmazken, anakartın Rampage III Extreme olarak isimlendirilmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5870'in dört tanesini çalıştıran anakart hakkında kimi yorumlar ise Rampage II Extreme'in gözden geçirilmiş yeni bir revizyonu olabileceğini belirtiyorlar. Çoklu ekran kartı kurulumu ve anakart üzerinde kontrol butonlarının konumu itibariyle Rampage serisine dahil olduğu anlaşılan anakartın, Nehalem tabanlı Intel işlemciler için Asus'un yeni hız aşırtma platformu olacağı ve OC Station aracıyla birlikte sunulabileceği iddia ediliyor.

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