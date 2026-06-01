    ASUS ROG Ally X20 tanıtıldı: Yarı saydam tasarım, Ryzen Z2 Extreme, 7.4 inç OLED ekran

    Asus, ROG markasının 20. yıl dönümünde ROG Ally X20 taşınabilir oyun bilgisayarını duyurdu. X20, güçlü AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisini korurken, üstün ekran teknolojisini ekliyor.

    ASUS ROG Ally X20 el konsolu Computex 2026
    ROG Ally X20'nin en önemli özelliği, yükseltilmiş ekran teknolojisi. ASUS, 7 inçlik IPS paneli daha büyük 7.4 inç OLED ekranla değiştirerek, ROG Ally serisinde ilk OLED uygulamasını gerçekleştirdi. Daha fazla sürükleyicilik ve görünürlük için 7.4 inç'e yükseltilen Nebula HDR ekran, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium Pro desteği ve 1400 nit tepe parlaklığı sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 derecelendirmesi, tam Dolby Vision desteği ve 0.2 ms tepki süresi ile hızlı, parlak ve canlı içerik vadediyor. Ayrıca Corning DXC cam ve %65 oranında parlamayı azaltan yansıma önleyici kaplama kullanılmış.

    ASUS ROG Ally X20 el konsolu neler sunuyor?

    ASUS ROG Ally X20 ekran, işlemci, ram, ssd özellikleri
    OLED paneller, geleneksel LCD ekranlardan daha fazla ısıya duyarlı. Asus, ROG XBOX Ally X20'deki termal çözümün daha fazla hava akışını doğrudan APU'ya yönlendirmek ve ekran üzerindeki yüzey sıcaklığını mümkün olduğunca düşük tutmaya yardımcı olmak için yeniden tasarlandığını söylüyor.

    İkonik XBOX kontrolcü tasarımlarından ilham alan ROG XBOX Ally X20, dönüştürülebilir D-Pad özelliğine sahip. Standart dört yönlü hareketle tasarlanmış olsa da, dövüş oyunları için ideal olan sekiz yönlü kontrole kolayca dönüştürülebiliyor. Geliştirilmiş ön düğmeler de pürüzsüz ve kesintisiz başparmak kaydırmasına olanak sağlamak için kasaya tam oturacak şekilde yerleştirilmiş. Arka tarafta, uzun süreli oyun oynamada gelişmiş konfor ve kontrol sağlayan kauçuk kaplama bulunuyor. Yeni nesil ROG XBOX Ally X20 ayrıca hassas doğruluk, daha akıcı izleme ve daha uzun süreli performans sağlayan yeni TMR joystick teknolojisiyle kontrolü bir üst seviyeye taşıyor. Kaymayı ortadan kaldırırken tepki hızını artırmak için tasarlanan bu gelişmiş joystickler, her mikro hareketi tam olarak amaçlandığı gibi aktarıyor.

    Ekran yükseltmesinin ötesinde, X20, ROG Xbox Ally X'te bulunan AMD Ryzen AI Z2 Extreme APU'yu koruyor. Bu 8 çekirdekli Zen 5 işlemci, 16 işlem birimine sahip RDNA 3.5 grafik işlemcisi ve yapay zeka iş yükleri için 50 TOPS'a kadar performans gösterebilen AMD XDNA NPU içeriyor.

    ROG'un 20. yıldönümüne özel olarak, Ally X20, altın detaylarla süslenmiş, kendine özgü şeffaf bir kasayla geliyor. Yarı saydam kasasıyla şu anda piyasada bulunan standart siyah ROG Xbox Ally X ve beyaz ROG Xbox Ally modellerinden ayırıyor. Şeffaf kasa, sınırlı sayıda üretilen oyun çevre birimleri ve retro konsol tasarımlarına benzer şekilde, kullanıcıların iç bileşenleri görmesini sağlıyor.

    ASUS, X20'nin 24 GB LPDDR5X RAM ve 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD içeren ROG Xbox Ally X ile aynı iç yapılandırmayı koruyor.

    ASUS ROG Ally X20’nin fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Normal ROG Xbox Ally X, 1000 dolar fiyat etiketine sahip. Bu nedenle OLED ekran ve yıldönümü tasarımı bu sürümü standart modelin üzerine çıkarabilir.

    ASUS ROG Ally X20 özellikleri

    ASUS ROG Ally X20 teknik özellikleri

    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • İşlemci: AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor 2.0GHz (24MB Cache, 5.0GHz, 8 çekirdek, 16 Threads); AMD XDNA NPU 50TOPS'a kadar)
    • Grafik işlem birimi: AMD Radeon Graphics
    • Ekran: 7.4 inç, FHD (1920x1080), 16:9, 120Hz, 600 nit, OLED, Anti-reflection(AR) display, Gorilla Glass DXC, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision HDR desteği
    • Bellek: 24GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)
    • Portlar: 1x 3.5 mm ses jakı, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1x USB 4, 1x UHS-I microSD 7.1
    • Ses: Smart Amp teknolojisi, Hi-Res sertifikası (kulaklık için), Dolby Atmos, AI gürültü engelleme, Dahili mikrofon
    • Ağ: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4
    • Batarya: 80WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
    • Güç: TYPE-C, 68W AC Adaptörü
    • Boyut ve Ağırlık: 30.0 x 12.1 x 2.75 ~ 5.13 cm, 756 g
    • Diğer: 3 aylık Xbox Game Pass Premium
    • Güvenlik: Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi, Parmak izi sensörü
