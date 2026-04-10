Asus eriyen kablolar için dengeleyici kablosunu duyurdu

Asus ROG Equalizer geliyor
Asus tarafından duyurulan Asus ROG Equalizer 12V-2×6 dengeleyici kablo, tüm pinlerdeki enerji yükünü dengeleyerek konektörün erimesinin önüne geçiyor. Kablo başına 9.2A akım veren standart kabloların aksine Asus ROG Equalizer kablo başına 17A akım veriyor.
Herhangi bir sensör kullanmak yerine paralel empedans dengeleme tekniği kullanan dengeleyici, 4 orta kablonun takılmadığı senaryolarda 73.4 derece sıcaklık seviyesini koruyor ki erime olaylarında bu sıcaklık 146 dereceye kadar çıkabiliyordu.Asus ROG Equalizer dengeleyici kablo ilk olarak 2026 ASUS ROG Thor III ve ROG Strix Platinum güç kaynakları ile verilecek. Ayrıca ATX 3.1 ve PCIe 5.1 uyumlu güç kaynaklarıyla da çalışacağı belirtilmiş.
