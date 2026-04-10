Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus eriyen kablolar için dengeleyici kablosunu duyurdu

    Özellikle Nvidia GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarında oyuncuların canına tak eden kablo erimesi sorununa Asus kendi çözümünü getirdi ve Asus ROG Equalizer kablosunu duyurdu. 

    Asus ROG Equalizer Tam Boyutta Gör
    Geçen yıldan bu yana Nvidia ekran kartlarında adeta kâbus yaşatan 16 pinli güç kablosu erimesi sorununa halen kesin bir çözüm bulunmuş değil. Nvidia bu konuda biraz çekimser kaldığı için üretici ortakları kendi çözümünü bulmaya çalışıyor.

    Asus ROG Equalizer geliyor

    Asus tarafından duyurulan Asus ROG Equalizer 12V-2×6 dengeleyici kablo, tüm pinlerdeki enerji yükünü dengeleyerek konektörün erimesinin önüne geçiyor. Kablo başına 9.2A akım veren standart kabloların aksine Asus ROG Equalizer kablo başına 17A akım veriyor.

    Herhangi bir sensör kullanmak yerine paralel empedans dengeleme tekniği kullanan dengeleyici, 4 orta kablonun takılmadığı senaryolarda 73.4 derece sıcaklık seviyesini koruyor ki erime olaylarında bu sıcaklık 146 dereceye kadar çıkabiliyordu.Asus ROG Equalizer dengeleyici kablo ilk olarak 2026 ASUS ROG Thor III ve ROG Strix Platinum güç kaynakları ile verilecek. Ayrıca ATX 3.1 ve PCIe 5.1 uyumlu güç kaynaklarıyla da çalışacağı belirtilmiş.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 20 saat önce

    genconline 4 gün önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum