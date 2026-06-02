65000 DPI ve altın kaplama gaming mouse: Asus ROG Harpe II Extreme Edition

ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 gaming mouse neler sunuyor?
ROG Harpe II Extreme Edition 20, ASUS'un AimPoint Pro 65K optik sensörünü bünyesinde barındırıyor. Sensör, 65.000 DPI'a kadar, 800 IPS izleme hızı ve 70G ivme desteği sunuyor. Fare, 8.000 Hz'e kadar polling rate ve 0.2 ms'ye kadar düşük kablosuz gecikme sağlayan ROG SpeedNova 8K kablosuz teknolojisini kullanıyor. ASUS fareyi ayrıca 100 milyon tıklamaya kadar dayanıklı ROG 100M optik anahtarlarla donatmış.
Yıl dönümü sürümü, 2025 sonlarında piyasaya sürülen ROG Harpe II Extreme'e dayanıyor ancak benzersiz yarı saydam siyah bir gövdeye ve 24 ayar altın kaplama iç metal çerçeveye sahip. ASUS ayrıca altın renkli yan düğmeler, altın renkli kaydırma tekerleği ve altın vurgulu fare ayakları eklemiş. Sol fare düğmesinde, markanın 20 yıllık dönüm noktasına dikkat çeken "ROG 06 ←→ ∞" yazılı özel bir gravür bulunuyor. Premium yapısına rağmen, mouse yalnızca 82 gram ağırlığında. Daha akıcı hareket ve geliştirilmiş dayanıklılık için de Corning Gorilla Glass fare ayakları kullanılmış.
ASUS ROG Harpe II Extreme Edition oyuncu mouse fiyatı ne kadar?
ROG Harpe II Extreme Edition 20, 260 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. ASUS, farenin sınırlı sayıda üretilen yıldönümü özel serisi kapsamında yalnızca 2026 yılının sonuna kadar satışta olacağını belirtiyor.
ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 özellikleri
- Sensör: ASUS AimPoint Pro 65K
- DPI: 65,000
- İzleme hızı: 800 IPS
- İvme: 70G
- Polling Rate: 8,000Hz’e kadar
- Kablosuz gecikme: 0.2ms
- Switch: ROG 100M Optical
- Bağlantı: USB 2.0, Bluetooth 5.1, RF 2.4GHz
- Kablo: 2 metre ROG Paracord
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- Ağırlık: 82g