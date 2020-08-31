Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla DH’de

Asus, 1 Eylül’de ROG oyuncu ürünleri tanıtacak. Bu lansmanı Türkçe simultane çeviriyle DH Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlayacağız.
Asus’un Meta Buffs olarak isimlendirdiği lansman etkinliği 1 Eylül saat 21.00’de başlayacak. İngilizce dilinde yapılacak lansmanı Burak Şolt’un çevirisiyle Türkçe olarak yayınlayacağız.İlginizi Çekebilir Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe çeviri ile DH’de
Lansmanda çok sayıda yeni ROG ürünü tanıtılacak. Tanıtılacak ürünler, gaming ve donanım dünyasında ses getirecek.
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