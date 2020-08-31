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    Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla DH’de

    Asus ROG donanımların tanıtılacağı Meta Buffs lansman etkinliğini Türkçe çeviriyle canlı olarak yayınlayacağız. Lansman 1 Eylül saat 21.00’de başlıyor.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla DH’de
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    Asus, 1 Eylül’de ROG oyuncu ürünleri tanıtacak. Bu lansmanı Türkçe simultane çeviriyle DH Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlayacağız.

    Asus’un Meta Buffs olarak isimlendirdiği lansman etkinliği 1 Eylül saat 21.00’de başlayacak. İngilizce dilinde yapılacak lansmanı Burak Şolt’un çevirisiyle Türkçe olarak yayınlayacağız.

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    DH YouTube linki

    Lansmanda çok sayıda yeni ROG ürünü tanıtılacak. Tanıtılacak ürünler, gaming ve donanım dünyasında ses getirecek.

    DonanımHaber YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yayından anında haberdar olabilirsiniz.

    DH YouTube linki



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nf 1 sa.
    2 gün önce de aynı haber vardı. İş yok galiba. Alın bi anakart onu inceleyin, millet haber görsün.
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