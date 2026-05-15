Mini oyun bilgisayarı ASUS ROG NUC 16 satışta: İşte özellikleri

ASUS ROG NUC 16 mini gaming PC neler sunuyor?
ASUS, yeni modelde güç ve soğutma düzenini de değiştirdi. Desteklenen SKU'larda ROG NUC 16, 380W'lık güç adaptörüyle geliyor. ASUS, önceki modelin adaptörüne göre %15 daha fazla watt gücü sunduğunu belirtiyor. Sistemde üç fan, %72 termal kapsama alanına sahip bir buhar odası ve özel bir SSD soğutucu bulunuyor. ASUS, sürekli yük altında gürültünün 38 dBA altında kaldığını iddia ediyor.
Kasa, hem dikey hem de yatay kullanılabiliyor. ASUS, yerleşik G-sensörünün yönlendirmeyi algıladığını ve sistem yatay olarak yerleştirildiğinde termal ayarı yaptığını söylüyor. Giriş ve çıkış bağlantı noktaları arasında, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2.5GbE, USB 3.2 Gen2 bulunuyor. PC’ye beş adede kadar 4K monitör bağlanabiliyor.
ASUS, sistemi PlayStation 5 ve Xbox Series X'ten daha küçük ama daha güçlü olarak sunuyor. Sorun şu ki, bu cihazlar fiyat açısından karşılaştırılabilir değil. ASUS, karşılaştırma yaptığı fiyat segmentine değinmiyor. Son PS5 fiyat artışlarından sonra bile, PlayStation 5 Pro hala yeni ROG NUC'tan yaklaşık dört kat daha ucuz. Çin’de siyah versiyon 4.420 dolar, beyaz versiyon ise 4.490 dolar fiyatla ön siparişe açıldı.
ASUS ROG NUC 16 özellikleri
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5080/5070 Ti/5070/5060
- Bellek: 32GB DDR5-6400 CSO-DIMM (128GB’a kadar destek)
- G/Ç: 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 4x 10G USB Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x 2.5G Ethernet
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.