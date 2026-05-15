Mini oyun bilgisayarı ASUS ROG NUC 16 satışta: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Asus’un mini gaming PC modeli ROG NUC 15 yenilendi. 2026 modeli (ROG NUC 16), Intel Core Ultra 9 290HX Plus ve Nvidia RTX 5080 Laptop GPU'ya kadar seçeneklerle sunuluyor. Mini oyun bilgisayarının tasarımında da değişiklik yapıldı.

ASUS ROG NUC 16 mini gaming PC neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör En önemli donanım güncellemesi, Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci. ASUS, sistemi NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU'ya kadar destekliyor. Ekran kartı seçeneği olarak, 5080, 5070 Ti, 5070 ve 5060 sunuluyor. Bellek tarafında, 128 GB'a kadar DDR5-6400 CSODIMM desteğiyle geliyor.

ASUS, yeni modelde güç ve soğutma düzenini de değiştirdi. Desteklenen SKU'larda ROG NUC 16, 380W'lık güç adaptörüyle geliyor. ASUS, önceki modelin adaptörüne göre %15 daha fazla watt gücü sunduğunu belirtiyor. Sistemde üç fan, %72 termal kapsama alanına sahip bir buhar odası ve özel bir SSD soğutucu bulunuyor. ASUS, sürekli yük altında gürültünün 38 dBA altında kaldığını iddia ediyor.

Kasa, hem dikey hem de yatay kullanılabiliyor. ASUS, yerleşik G-sensörünün yönlendirmeyi algıladığını ve sistem yatay olarak yerleştirildiğinde termal ayarı yaptığını söylüyor. Giriş ve çıkış bağlantı noktaları arasında, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2.5GbE, USB 3.2 Gen2 bulunuyor. PC’ye beş adede kadar 4K monitör bağlanabiliyor.

ASUS, sistemi PlayStation 5 ve Xbox Series X'ten daha küçük ama daha güçlü olarak sunuyor. Sorun şu ki, bu cihazlar fiyat açısından karşılaştırılabilir değil. ASUS, karşılaştırma yaptığı fiyat segmentine değinmiyor. Son PS5 fiyat artışlarından sonra bile, PlayStation 5 Pro hala yeni ROG NUC'tan yaklaşık dört kat daha ucuz. Çin’de siyah versiyon 4.420 dolar, beyaz versiyon ise 4.490 dolar fiyatla ön siparişe açıldı.

ASUS ROG NUC 16 özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5080/5070 Ti/5070/5060

Bellek: 32GB DDR5-6400 CSO-DIMM (128GB’a kadar destek)

G/Ç: 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 4x 10G USB Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x 2.5G Ethernet

Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7

