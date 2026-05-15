Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mini oyun bilgisayarı ASUS ROG NUC 16 satışta: İşte özellikleri

    ASUS, yeni mini gaming PC modeli ROG NUC 16'yı Çin'de piyasaya sürdü. Mini oyun bilgisayarı, en üst yapılandırmada 128GB RAM, Intel Core Ultra 9 290HX Plus ve Nvidia RTX 5080 ekran kartıyla geliyor.

    ASUS ROG NUC 16 mini gaming pc Tam Boyutta Gör
    Asus’un mini gaming PC modeli ROG NUC 15 yenilendi. 2026 modeli (ROG NUC 16), Intel Core Ultra 9 290HX Plus ve Nvidia RTX 5080 Laptop GPU'ya kadar seçeneklerle sunuluyor. Mini oyun bilgisayarının tasarımında da değişiklik yapıldı.

    ASUS ROG NUC 16 mini gaming PC neler sunuyor?

    ASUS mini oyun bilgisayarı ROG NUC 16 Tam Boyutta Gör
    En önemli donanım güncellemesi, Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci. ASUS, sistemi NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU'ya kadar destekliyor. Ekran kartı seçeneği olarak, 5080, 5070 Ti, 5070 ve 5060 sunuluyor. Bellek tarafında, 128 GB'a kadar DDR5-6400 CSODIMM desteğiyle geliyor.

    ASUS, yeni modelde güç ve soğutma düzenini de değiştirdi. Desteklenen SKU'larda ROG NUC 16, 380W'lık güç adaptörüyle geliyor. ASUS, önceki modelin adaptörüne göre %15 daha fazla watt gücü sunduğunu belirtiyor. Sistemde üç fan, %72 termal kapsama alanına sahip bir buhar odası ve özel bir SSD soğutucu bulunuyor. ASUS, sürekli yük altında gürültünün 38 dBA altında kaldığını iddia ediyor.

    Kasa, hem dikey hem de yatay kullanılabiliyor. ASUS, yerleşik G-sensörünün yönlendirmeyi algıladığını ve sistem yatay olarak yerleştirildiğinde termal ayarı yaptığını söylüyor. Giriş ve çıkış bağlantı noktaları arasında, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2.5GbE, USB 3.2 Gen2 bulunuyor. PC’ye beş adede kadar 4K monitör bağlanabiliyor.

    ASUS, sistemi PlayStation 5 ve Xbox Series X'ten daha küçük ama daha güçlü olarak sunuyor. Sorun şu ki, bu cihazlar fiyat açısından karşılaştırılabilir değil. ASUS, karşılaştırma yaptığı fiyat segmentine değinmiyor. Son PS5 fiyat artışlarından sonra bile, PlayStation 5 Pro hala yeni ROG NUC'tan yaklaşık dört kat daha ucuz. Çin’de siyah versiyon 4.420 dolar, beyaz versiyon ise 4.490 dolar fiyatla ön siparişe açıldı.

    ASUS ROG NUC 16 özellikleri

    ASUS ROG NUC 16 mini pc teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5080/5070 Ti/5070/5060
    • Bellek: 32GB DDR5-6400 CSO-DIMM (128GB’a kadar destek)
    • G/Ç: 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 4x 10G USB Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x 2.5G Ethernet
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baskı balata ömrü paralı kanalları bedava izleme uygulaması otomatik araba gaza basıyorum gitmiyor hukuk kitapları pdf edu.tr mail

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum