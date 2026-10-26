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    ASUS'tan yılın beklenen oyununa özel 4700 dolarlık Mini PC

    ASUS, Phantom Blade Zero oyununun 29 Ekim'de PC ve PS5 konsollara çıkışından önce, oyuna özel ROG x Phantom Blade Zero Mini PC modelini Çin'de satışa sundu. İşte özellikleri:

    ASUS ROG NUC 16 Phantom Blade Zero Edition Mini PC Tam Boyutta Gör
    ASUS, Phantom Blade Zero oyununun 29 Ekim'de PC ve PS5 konsollara çıkışından önce, oyuna özel ROG x Phantom Blade Zero Mini PC modelini Çin'de satışa sundu. İşte özellikleri:

    ASUS ROG NUC 16 Phantom Blade Zero Edition Mini PC

    Asus mini PC ROG NUC 16 Phantom Blade Zero Edition özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus, yakında PC ve PlayStation 5 konsollarına çıkacak aksiyon RPG oyunu Phantom Blade Zero’dan ilham alan özel ROG NUC 16 mini bilgisayar modelini tanıttı. Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ile GeForce RTX 5080 laptop GPU'sunu bir araya getiren bu kompakt oyun sistemi, yapılandırmaya ve satıcıya bağlı olarak Çin'de 4.720 dolara varan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Bu özel sürüm, Asus ROG ile oyun geliştiricisi S-GAME arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Siyah ve kırmızı renk paletine sahip cihazın ön panelinde oyunun ana karakteri Soul’un yer aldığı yarı saydam tasarımın yanı sıra, kılıç temalı desenler ve canlı kırmızı detaylar dikkat çekiyor. Standart ROG NUC 16 modeliyle aynı boyutlarda 282.5 × 189.5 × 56.5 mm) olan sistem, hem dikey hem de yatay olarak konumlandırılabiliyor.

    Asus, her ikisi de 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 32 GB DDR5-6400 bellek ile donatılmış iki farklı yapılandırma sunuyor. Giriş seviye modelde GeForce RTX 5070 laptop ekran kartı, 12 GB GDDR7 RAM ve 1TB SSD bulunuyor. Daha üst seviye versiyonda ise RTX 5080 laptop GPU, 16 GB GDDR7 RAM ve 2TB SSD bulunuyor.

    Soğutma işlemi, üç fanı birleşik buhar odasıyla (vapor chamber) birleştiren Asus'un QuietFlow sistemiyle sağlanıyor. Şirket, bu tasarım sayesinde uzun süreli oyun oynamada dahi gürültü seviyesinin 38 dBA'nın altında tutulabildiğini belirtiyor. Dahili G-sensörü, mini bilgisayarın yönünü algılayarak soğutma ayarlarını otomatik olarak düzenliyor; böylece sistem, dikey veya yatay konumda yerleştirildiğinde dahi performansını koruyabiliyor.

    Mini PC, 128 GB'a kadar bellek desteği sunuyor, depolama için de iki adet M.2 yuvasına sahip. Hem bellek hem de depolama birimleri, herhangi bir alet gerekmeden yükseltilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 ve 2.5 Gb Ethernet, HDMI, DisplayPort ve USB portları bulunuyor. RTX 5080 yapılandırması 380W'lık güç adaptörüyle gelirken, RTX 5070 versiyonu 280W'lık adaptör kullanıyor.

    Çin'de özel sürümün fiyatları, yapılandırmaya ve perakendeciye bağlı olarak 3.740 dolar ile 4.720 dolar arasında değişiyor. ASUS, diğer ülkeler için fiyat veya çıkış tarihine dair bir açıklama yapmadı.

    ASUS ROG NUC 16 x Phantom Blade Zero özellikleri (RNUC16JNK9X28AA6)

    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus, Intel HM870 chipset
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 laptop GPU
    • Bellek: 12GB GDDR7 RAM, (128GB'a kadar yapılandırılabilir)
    • Depolama: 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x (Gig+), Bluetooth 5.4
    • Bağlantı noktaları (Ön):  2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x 3.5 mm kulaklık/ses jakı
    • Bağlantı noktaları (Arka):  1x Thunderbolt 4 Type-C (DisplayPort 2.1 destekli), 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x HDMI 2.1 FRL, 2x DP 2.1, 1x RJ45 LAN, 1x DC Girişi, 1x Kensington Kilidi
    • Güç kaynağı: 20VDC, 19A, 380W power adapter
    • Boyut ve ağırlık: 282.5 x 189.5 x 56.5 mm, 3.2 kg
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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