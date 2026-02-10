ASUS, ısıya dayanıklı sıvı silikon kaplamalı SSD kutusunu tanıttı

Tam Boyutta Gör ASUS Republic of Gamers, hızlı veri aktarımı, kararlı ısı performansı ve kolay depolama yönetimi ihtiyacı duyan kullanıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı harici SSD kutusu olan ROG Strix Aiolos’u duyurdu.

20Gbps USB-C ve NVMe desteği

ROG Strix Aiolos, eski ROG Strix Arion'a göre birkaç belirgin yükseltme getiren kompakt M.2 SSD kutusu olarak geliyor. Her iki SSD kutusu da 2280 uzunluğa kadar M.2 NVMe SSD'leri destekliyor ancak yeni model, çift M.2 arayüzü sayesinde M.2 SATA SSD'lerle de uyumlu.

Çift katmanlı soğutma

Bununla birlikte, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C arayüzüne sahip ROG Strix Aiolos, Arion'dan iki kat daha hızlı (20 Gbps’e kadar). Daha hızlı performans daha fazla ısı anlamına geliyor. Isı kontrolü, çift katmanlı soğutma tasarımıyla sağlanıyor. Kasanın içindeki yüksek verimli termal pad, sürekli iş yükü sırasında performans düşüşlerini önlemeye yardımcı olmak için ısıyı SSD'den uzaklaştırıyor. Dış yüzey, kasayı toz ve lekelerden koruyan ve uzun süreli kullanımda dokunulduğunda serin kalmasını sağlayan ısıya dayanıklı sıvı silikon kauçuk bir tabaka ile kaplanmış.

Ekstra dayanıklılık

ROG Strix Aiolos ayrıca web tabanlı arayüz aracılığıyla kontrol edilebilen özelleştirilebilir Aura RGB aydınlatmaya sahip. Aletsiz iterek açılabilen tasarım, hızlı SSD takma ve çıkarma imkanı sağlıyor. ROG Strix Arion'da kullanılan kancanın beş katı çekme dayanıklılığı sunan kumaş etiketli metal bir kanca kullanılmış. ASUS, ekstra dayanıklılık için ROG kayışı ve örgü kablo sunuyor.

ROG SSD kutularına özel takip yazılımı

Depolama yönetimi, ROG SSD Dashboard programıyla sağlanıyor. Yazılım, ROG SSD kutuları için tasarlanmış özel arayüz aracılığıyla SSD durumu, performans seviyesi ve temel ölçümlere ilişkin gerçek zamanlı bilgi veriyor.

Windows ve Mac uyumluluğu

SSD kutusu, 115.5 x 46 x 15.12 mm ölçülerinde ve 139 g ağırlığında. Windows 10, Windows 11 ve macOS 14.4 ve üzeri sürümleri destekliyor. Güç kaynağı 5V DC. Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C arasında, depolama sıcaklığı aralığı ise -40°C ile 60°C arasında. ASUS, ROG Strix Aiolos için henüz fiyat veya satış tarihi detaylarını açıklamadı.

