Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor

    Nintendo Switch taşınabilir moda uyumlu ilk kablosuz kulaklık olan Asus ROG Strix Go 2.4 ayrıca yapay zekâ ile gürültü engelleme yapıyor. Asus bu teknolojiyi detaylı bir şekilde anlattı.
    9 sa.
    518
    2
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor
    Tam Boyutta Gör

    Asus’un Gamescom 2019 fuarında oyunculara yönelik olarak tanıttığı ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Nintendo Switch için elde taşınabilir moda uyumlu ilk kablosuz kulaklık durumundaki ROG Strix Go 2.4 ayrıca yapay zekâ teknolojilerine de yer veriyor.

    Asus ROG Strix Go 2.4 özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG Strix Go 2.4 kulaklık USB-C 2.4GHz kablosuz adaptör ile çalışıyor. Gecikme konusunda bekleneni veremediği için Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi tercih edilmemiş.  Ayrıca USB Tip-C bağlantısı olan tüm mobil cihaz ve bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Kulaklık katlanabilir yapıda ve taşıma esnasında daha az yer kaplıyor. 290gr ağırlığa sahip olan kulaklığın kapakları özel hava geçirmez hazne ile donatılmış. Bu sayede gerçekçi ses üretimi elde ediliyor. Hi-Res Ses sertifikalı 40mm sürücüler ses kalitesini arttırıyor.

    Asus yeni kulaklığındaki çift yönlü mikrofonları yapay zekâ algoritmaları ile desteklediğini duyurdu. Toplamda on binlerce saate denk olan 50 milyondan fazla kayda sahip bir veri tabanında eğitilen algoritma yüzde 95 oranında gürültü engelleyebiliyor. Klavye tuşu sesinden çevrede gürültü yapan kişilere kadar sayısız tür algılanabiliyor.

    25 saat kullanım süresi sunan 900mAh kapasiteli batarya 15 dakika şarj ile 3 saatlik kullanım süresine erişebiliyor. Asus ROG Strix Go 2.4 modeli 160 Pound fiyat etiketi ile Aralık ayında satışa sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/261375/asus-deploying-ai-for-noise-cancellation-technology-in-upcoming-rog-strix-go-2-4-headset Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak 1 sa. Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu 2 sa. Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu 2 sa. Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi 2 sa. İstediğiniz kasayı topladım "DH Master incelemesi" 3 sa. ESA, astronotların uzay görevleri sırasında “uyku” haline geçmelerinin etkilerini inceliyor 3 sa. Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek 4 sa. Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu 4 sa. General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir 4 sa. Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu 5 sa. Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı 5 sa. Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi 6 sa. Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı 6 sa. Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması 7 sa. Pil sorunu olmayan akıllı saat | Huawei Watch GT2 7 sa. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir" 7 sa. PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2... 8 sa. Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı 8 sa. Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu 9 sa. Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü! 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor Sonraki Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek 10 sa. Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak 11 sa. Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda 12 sa. Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi 12 sa. Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor 13 sa. Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü 21 sa. Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda 22 sa. Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı 23 sa. Casper’da Sürpriz Cuma indirimleri başlıyor 1 gün Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı 1 gün Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi 1 gün Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s 1 gün PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı 1 gün Google Duplex ile artık sinema bileti alınabiliyor 1 gün Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor 1 gün NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak 1 gün Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları 1 gün Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı 1 gün Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı 1 gün Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim