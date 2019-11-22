Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor

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Asus’un Gamescom 2019 fuarında oyunculara yönelik olarak tanıttığı ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Nintendo Switch için elde taşınabilir moda uyumlu ilk kablosuz kulaklık durumundaki ROG Strix Go 2.4 ayrıca yapay zekâ teknolojilerine de yer veriyor.

Asus ROG Strix Go 2.4 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix Go 2.4 kulaklık USB-C 2.4GHz kablosuz adaptör ile çalışıyor. Gecikme konusunda bekleneni veremediği için Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi tercih edilmemiş. Ayrıca USB Tip-C bağlantısı olan tüm mobil cihaz ve bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

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Kulaklık katlanabilir yapıda ve taşıma esnasında daha az yer kaplıyor. 290gr ağırlığa sahip olan kulaklığın kapakları özel hava geçirmez hazne ile donatılmış. Bu sayede gerçekçi ses üretimi elde ediliyor. Hi-Res Ses sertifikalı 40mm sürücüler ses kalitesini arttırıyor.

Asus yeni kulaklığındaki çift yönlü mikrofonları yapay zekâ algoritmaları ile desteklediğini duyurdu. Toplamda on binlerce saate denk olan 50 milyondan fazla kayda sahip bir veri tabanında eğitilen algoritma yüzde 95 oranında gürültü engelleyebiliyor. Klavye tuşu sesinden çevrede gürültü yapan kişilere kadar sayısız tür algılanabiliyor.

25 saat kullanım süresi sunan 900mAh kapasiteli batarya 15 dakika şarj ile 3 saatlik kullanım süresine erişebiliyor. Asus ROG Strix Go 2.4 modeli 160 Pound fiyat etiketi ile Aralık ayında satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/261375/asus-deploying-ai-for-noise-cancellation-technology-in-upcoming-rog-strix-go-2-4-headset