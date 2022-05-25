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    Asus’tan 500Hz oyuncu monitörü geliyor

    Asus ROG Swift 500Hz adındaki oyuncu monitörü 500Hz tazeleme hızı ile yeni bir rekora imza atıyor. Ayrıca oyunculara özel TN panel daha hızlı tepkiler sunabiliyor.
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    Asus ROG Swift 500Hz
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    Computex 2022 fuarında gövde gösterisi yapan firmalardan birisi de Asus oldu. Asus ROG oyuncu markasının sahneye çıkardığı yeni monitör 500Hz tazeleme hızı ve özel TN paneli ile dikkatleri üzerine çekti.

    Asus ROG Swift 500Hz oyuncu monitörü

    Asus ROG Swift 500Hz adındaki oyuncu monitörü kırılması zor bir tazeleme hızı rekoruna imza atıyor. Muhtemelen sonraki dönemde bu rekoru yakalayan veya kıran premium oyuncu monitörleri görebileceğiz.

    Model E-TN (Esports TN) panel kullanıyor. Standart TN LCD panellere oranla yüzde 60 daha hızlı tepki verebiliyor. Esports Vibrance teknolojisi ise kritallerden daha fazla ışık geçerek canlı renkler sunmasını sağlıyor.

    24.1 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan monitör Nvidia G-Sync ile oyunlarda gecikmeleri en aza indiriyor. CS:GO, Valorant, Overwatch gibi eSpor oyunları için Nvidia bazı optimizasyonlar yapmış. Nvidia Reflex Analyzer ise gecikme verilerini kullanıcılara sunuyor.

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