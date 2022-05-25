Asus’tan 500Hz oyuncu monitörü geliyor

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Computex 2022 fuarında gövde gösterisi yapan firmalardan birisi de Asus oldu. Asus ROG oyuncu markasının sahneye çıkardığı yeni monitör 500Hz tazeleme hızı ve özel TN paneli ile dikkatleri üzerine çekti.

Asus ROG Swift 500Hz oyuncu monitörü

Asus ROG Swift 500Hz adındaki oyuncu monitörü kırılması zor bir tazeleme hızı rekoruna imza atıyor. Muhtemelen sonraki dönemde bu rekoru yakalayan veya kıran premium oyuncu monitörleri görebileceğiz.

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Model E-TN (Esports TN) panel kullanıyor. Standart TN LCD panellere oranla yüzde 60 daha hızlı tepki verebiliyor. Esports Vibrance teknolojisi ise kritallerden daha fazla ışık geçerek canlı renkler sunmasını sağlıyor.

24.1 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan monitör Nvidia G-Sync ile oyunlarda gecikmeleri en aza indiriyor. CS:GO, Valorant, Overwatch gibi eSpor oyunları için Nvidia bazı optimizasyonlar yapmış. Nvidia Reflex Analyzer ise gecikme verilerini kullanıcılara sunuyor.

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Asus ROG Swift 500Hz özellikleri neler?