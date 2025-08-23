ASUS ROG Xbox Ally X test edildi: İşte ilk sonuçlar

ASUS ROG Xbox Ally X neler sunuyor?
Bilmeyenler için Ryzen Z2 Extreme, önceki nesil Z1 Extreme’in halefi konumunda. Radeon 890M GPU, selefine kıyasla yüzde 33 daha fazla akış işlemcisi sunuyor. Ayrıca Zen 5 ve Zen 5C çekirdekleriyle daha yüksek önbellek kapasitesi sağlanıyor. Bu teknik farkların sahaya yansıması ise ilk performans testleriyle ortaya çıktı.
Paylaşılan sonuçlara göre ASUS ROG Xbox Ally X, Doom: The Dark Ages'te ışın izleme ve FSR kare üretimi açıkken 70 FPS civarı bir performans sergiliyor. Bu esnada görüntü çözünürlüğü FSR ile 540p'den 1080p'ye yükseltilmiş durumda. Grafik ayarlarında ise orta ve düşük ayarlar tercih edilmiş.
ASUS ROG Xbox Ally ve Ally X çıkış tarihi
Asus, Gamescom 2025 etkinliğinde, ROG Xbox Ally el konsollarının 16 Ekim'de piyasaya çıkacağını açıkladı. ROG Xbox Ally modelinin 599 euro, üst segmente konumlanan Xbox Ally X modelinin ise 899 euro fiyattan satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: