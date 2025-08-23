Giriş
    ASUS ROG Xbox Ally X test edildi: İşte ilk sonuçlar

    ASUS'un yeni el konsolu ROG Xbox Ally X, Ryzen Z2 Extreme APU ile test edildi. İşte FPS değerleri, güç tüketimi ve sıcaklık ölçümleri dahil olmak üzere ilk sonuçlar...

    ASUS ROG Xbox Ally X test edildi: İşte ilk sonuçlar
    Xbox ve ASUS'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu ROG Xbox Ally X modeli, ekim ayında piyasaya çıkmadan önce Ryzen Z2 Extreme APU ile test edildi. Peki yenilenen el cihazı, selefi ROG Ally X'e karşı neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    ASUS ROG Xbox Ally X neler sunuyor?

    Bilmeyenler için Ryzen Z2 Extreme, önceki nesil Z1 Extreme’in halefi konumunda. Radeon 890M GPU, selefine kıyasla yüzde 33 daha fazla akış işlemcisi sunuyor. Ayrıca Zen 5 ve Zen 5C çekirdekleriyle daha yüksek önbellek kapasitesi sağlanıyor. Bu teknik farkların sahaya yansıması ise ilk performans testleriyle ortaya çıktı.

    Paylaşılan sonuçlara göre ASUS ROG Xbox Ally X, Doom: The Dark Ages'te ışın izleme ve FSR kare üretimi açıkken 70 FPS civarı bir performans sergiliyor. Bu esnada görüntü çözünürlüğü FSR ile 540p'den 1080p'ye yükseltilmiş durumda. Grafik ayarlarında ise orta ve düşük ayarlar tercih edilmiş.

    ASUS ROG Xbox Ally X test edildi: İşte ilk sonuçlar
    Testlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise güç tüketimi ve sıcaklık değerleri oldu. Yalnızca 18W TDP'de çalışan sistemde GPU yüzde 97 yük altında olmasına rağmen sıcaklık 57°C seviyesinde. El konsolunun kompakt boyutları göz önüne alındığında, soğutma çözümünün beklenenden daha verimli göründüğünü söyleyelim.

    ASUS ROG Xbox Ally ve Ally X çıkış tarihi

    Asus, Gamescom 2025 etkinliğinde, ROG Xbox Ally el konsollarının 16 Ekim'de piyasaya çıkacağını açıkladı. ROG Xbox Ally modelinin 599 euro, üst segmente konumlanan Xbox Ally X modelinin ise 899 euro fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

