Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus, ROG Zephyrus serisini yeniledi: G14, Duo 16 ve G16 modelleri sahneye çıktı

    Asus, CES 2026’da yenilediği ROG Zephyrus G14, Duo 16 ve G16 modelleriyle Intel Panther Lake işlemciler, RTX 50 serisi GPU’lar ve daha parlak ekranları bir araya getirdi.

    Asus ROG Zephyrus serisi yenilendi: İşte yeni G14, Duo 16 ve G16 Tam Boyutta Gör
    Asus, CES 2026 kapsamında ROG Zephyrus ailesini kapsamlı bir donanım güncellemesiyle yeniledi. ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus Duo 16 ve ROG Zephyrus G16 modelleri en güncel işlemciler, ekran kartları ve daha parlak, gelişmiş ekran teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    ROG Zephyrus G14

    Asus, kompakt yapısıyla öne çıkan ROG Zephyrus G14 modelini bu kez hem Intel Panther Lake hem de AMD Ryzen AI 400 (Gorgon Point) işlemci seçenekleriyle sunuyor. Bu, geçen yılki modele kıyasla önemli bir değişiklik olsa da, asıl fark ekran kartı tarafında ortaya çıkıyor.

    Intel işlemcili G14 varyantı, Nvidia GeForce RTX 5080 veya RTX 5070 Ti ekran kartına kadar yapılandırılabiliyor. AMD Ryzen AI 400 tabanlı sürüm ise RTX 5060 ile sınırlı. RTX 5060, RTX 5070 Ti’ye kıyasla daha düşük VRAM kapasitesi sunuyor ve 12 GB yerine 8 GB bellek, daha az CUDA çekirdeği ve 130 watt yerine 100 watt TDP değerine sahip.

    Asus ROG Zephyrus serisi yenilendi: İşte yeni G14, Duo 16 ve G16 Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında da benzer bir ayrım söz konusu. Intel Panther Lake sürümü 64 GB’a kadar LPDDR5x-7500 RAM desteği sunarken, AMD versiyonu 32 GB ile sınırlı kalıyor. Depolama cephesinde ise her iki model de 2 TB NVMe SSD seçeneğiyle geliyor.

    Farklar bağlantı tarafında da bulunuyor. Intel’li modelde Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, microSD kart okuyucu, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. AMD sürümünde Thunderbolt yerine USB 4.0 portu yer alıyor. Her iki versiyonda da 73 Wh batarya, 200 W hızlı şarj, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 ve altı hoparlörlü ses sistemi ortak özellikler arasında.

    Ekran tarafında ise önemli bir güncelleme var. 14 inç WQXGA+ (2880 x 1800) ROG Nebula panel, 120 Hz yenileme hızı ve 1.100 nit HDR parlaklık sunuyor. Gri ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek modelin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

    ROG Zephyrus Duo 16

    Asus ROG Zephyrus serisi yenilendi: İşte yeni G14, Duo 16 ve G16 Tam Boyutta Gör
    Asus’un en dikkat çekici modellerinden biri olan ROG Zephyrus Duo 16, yeni nesilde Intel Panther Lake platformuna geçiş yapıyor. Asus, işlemcinin model adını açıklamasa da, 16 çekirdekli bir yapıdan söz ediliyor ve bunun Core Ultra X9 388H olması bekleniyor. 2023 modelinde AMD Ryzen 7000 işlemciler kullanılıyordu.

    Grafik tarafında ise Nvidia’nın Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi tercih edilmiş durumda. Model, RTX 5070 Ti ve RTX 5090 seçenekleriyle sunuluyor. Ancak bellek ve depolama konusunda esneklik sınırlı. RTX 5090’lı sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB depolama ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile yetiniyor.

    Donanımın geri kalanında iki varyant da aynı özellikleri paylaşıyor. 90 Wh batarya, 1080p web kamera, iki Thunderbolt 4, iki USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi standart olarak sunuluyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği bulunuyor.

    Cihazın en büyük farkı ise ekranlarında. Yeni ROG Zephyrus Duo 16, adının hakkını vererek iki adet 16 inç WQXGA (2880 x 1880) OLED ekran ile geliyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bu yapı, modeli adeta oyunculara yönelik bir ZenBook Duo haline getiriyor. Ağırlığı ise 2,80 kilogram, dolayısıyla biraz ağar.

    Modelin 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor, fiyat bilgisi ise daha sonra açıklanacak.

    ROG Zephyrus G16

    Asus ROG Zephyrus serisi yenilendi: İşte yeni G14, Duo 16 ve G16 Tam Boyutta Gör
    Son olarak Asus, ROG Zephyrus G16 modelini de yeni donanımlarla güncelledi. Cihaz, 16 çekirdekli Intel Panther Lake işlemcilerle geliyor. Asus, kesin modeli paylaşmasa da bunun Core Ultra X9 388H veya Core Ultra 9 368H olması bekleniyor.

    Ekran kartı tarafında büyük bir değişiklik yok. Model, RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor. RTX 5080’li sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB SSD ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 2 TB depolama sunuyor. RTX 5090’lı modelin bellek ve depolama detayları ise henüz açıklanmış değil.

    Asus ROG Zephyrus serisi yenilendi: İşte yeni G14, Duo 16 ve G16 Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise önemli bir iyileştirme var. 16 inç WQXGA (2560 x 1600) panel, 240 Hz yenileme hızını korurken, 1.000 nit’e kadar HDR parlaklık sunabiliyor. Asus ayrıca yeni dairesel havalandırma tasarımı ile soğutma performansının artırıldığını belirtiyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. 1,95 kilogram ağırlığındaki cihaz, 90 Wh batarya, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğiyle geliyor. Fiyat bilgisi henüz açıklanmasa da, önceki nesil ve mevcut bellek maliyetleri göz önüne alındığında üst segment bir fiyatlandırma bekleniyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-Zephyrus-Duo-16-upgraded-with-two-OLED-screens-and-Intel-Panther-Lake-CPUs.1196974.0.html https://www.notebookcheck.net/Asus-refreshes-ROG-Zephyrus-G16-with-new-Intel-CPUs-and-brighter-screen.1197005.0.html https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-Zephyrus-G14-now-available-with-Intel-Panther-Lake-and-AMD-Ryzen-AI-400-CPUs.1196929.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    notere soru sormak viessmann kombi resetleme konvektör ısıtıcı tavsiye taksimden esenler otogara nasıl gidilir yeni mezun diş hekimi maaşı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum