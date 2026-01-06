Asus, ROG Zephyrus serisini yeniledi: G14, Duo 16 ve G16 modelleri sahneye çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2026 kapsamında ROG Zephyrus ailesini kapsamlı bir donanım güncellemesiyle yeniledi. ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus Duo 16 ve ROG Zephyrus G16 modelleri en güncel işlemciler, ekran kartları ve daha parlak, gelişmiş ekran teknolojileriyle dikkat çekiyor.

ROG Zephyrus G14

Asus, kompakt yapısıyla öne çıkan ROG Zephyrus G14 modelini bu kez hem Intel Panther Lake hem de AMD Ryzen AI 400 (Gorgon Point) işlemci seçenekleriyle sunuyor. Bu, geçen yılki modele kıyasla önemli bir değişiklik olsa da, asıl fark ekran kartı tarafında ortaya çıkıyor.

Intel işlemcili G14 varyantı, Nvidia GeForce RTX 5080 veya RTX 5070 Ti ekran kartına kadar yapılandırılabiliyor. AMD Ryzen AI 400 tabanlı sürüm ise RTX 5060 ile sınırlı. RTX 5060, RTX 5070 Ti’ye kıyasla daha düşük VRAM kapasitesi sunuyor ve 12 GB yerine 8 GB bellek, daha az CUDA çekirdeği ve 130 watt yerine 100 watt TDP değerine sahip.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında da benzer bir ayrım söz konusu. Intel Panther Lake sürümü 64 GB’a kadar LPDDR5x-7500 RAM desteği sunarken, AMD versiyonu 32 GB ile sınırlı kalıyor. Depolama cephesinde ise her iki model de 2 TB NVMe SSD seçeneğiyle geliyor.

Farklar bağlantı tarafında da bulunuyor. Intel’li modelde Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, microSD kart okuyucu, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. AMD sürümünde Thunderbolt yerine USB 4.0 portu yer alıyor. Her iki versiyonda da 73 Wh batarya, 200 W hızlı şarj, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 ve altı hoparlörlü ses sistemi ortak özellikler arasında.

Ekran tarafında ise önemli bir güncelleme var. 14 inç WQXGA+ (2880 x 1800) ROG Nebula panel, 120 Hz yenileme hızı ve 1.100 nit HDR parlaklık sunuyor. Gri ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek modelin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

ROG Zephyrus Duo 16

Tam Boyutta Gör Asus’un en dikkat çekici modellerinden biri olan ROG Zephyrus Duo 16, yeni nesilde Intel Panther Lake platformuna geçiş yapıyor. Asus, işlemcinin model adını açıklamasa da, 16 çekirdekli bir yapıdan söz ediliyor ve bunun Core Ultra X9 388H olması bekleniyor. 2023 modelinde AMD Ryzen 7000 işlemciler kullanılıyordu.

Grafik tarafında ise Nvidia’nın Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi tercih edilmiş durumda. Model, RTX 5070 Ti ve RTX 5090 seçenekleriyle sunuluyor. Ancak bellek ve depolama konusunda esneklik sınırlı. RTX 5090’lı sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB depolama ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile yetiniyor.

Donanımın geri kalanında iki varyant da aynı özellikleri paylaşıyor. 90 Wh batarya, 1080p web kamera, iki Thunderbolt 4, iki USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi standart olarak sunuluyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği bulunuyor.

Cihazın en büyük farkı ise ekranlarında. Yeni ROG Zephyrus Duo 16, adının hakkını vererek iki adet 16 inç WQXGA (2880 x 1880) OLED ekran ile geliyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bu yapı, modeli adeta oyunculara yönelik bir ZenBook Duo haline getiriyor. Ağırlığı ise 2,80 kilogram, dolayısıyla biraz ağar.

Modelin 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor, fiyat bilgisi ise daha sonra açıklanacak.

ROG Zephyrus G16

Tam Boyutta Gör Son olarak Asus, ROG Zephyrus G16 modelini de yeni donanımlarla güncelledi. Cihaz, 16 çekirdekli Intel Panther Lake işlemcilerle geliyor. Asus, kesin modeli paylaşmasa da bunun Core Ultra X9 388H veya Core Ultra 9 368H olması bekleniyor.

Ekran kartı tarafında büyük bir değişiklik yok. Model, RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor. RTX 5080’li sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB SSD ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 2 TB depolama sunuyor. RTX 5090’lı modelin bellek ve depolama detayları ise henüz açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise önemli bir iyileştirme var. 16 inç WQXGA (2560 x 1600) panel, 240 Hz yenileme hızını korurken, 1.000 nit’e kadar HDR parlaklık sunabiliyor. Asus ayrıca yeni dairesel havalandırma tasarımı ile soğutma performansının artırıldığını belirtiyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. 1,95 kilogram ağırlığındaki cihaz, 90 Wh batarya, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğiyle geliyor. Fiyat bilgisi henüz açıklanmasa da, önceki nesil ve mevcut bellek maliyetleri göz önüne alındığında üst segment bir fiyatlandırma bekleniyor.

