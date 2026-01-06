Asus, ROG Zephyrus serisini yeniledi: G14, Duo 16 ve G16 modelleri sahneye çıktı

ROG Zephyrus G14
Asus, kompakt yapısıyla öne çıkan ROG Zephyrus G14 modelini bu kez hem Intel Panther Lake hem de AMD Ryzen AI 400 (Gorgon Point) işlemci seçenekleriyle sunuyor. Bu, geçen yılki modele kıyasla önemli bir değişiklik olsa da, asıl fark ekran kartı tarafında ortaya çıkıyor.
Intel işlemcili G14 varyantı, Nvidia GeForce RTX 5080 veya RTX 5070 Ti ekran kartına kadar yapılandırılabiliyor. AMD Ryzen AI 400 tabanlı sürüm ise RTX 5060 ile sınırlı. RTX 5060, RTX 5070 Ti’ye kıyasla daha düşük VRAM kapasitesi sunuyor ve 12 GB yerine 8 GB bellek, daha az CUDA çekirdeği ve 130 watt yerine 100 watt TDP değerine sahip.
Farklar bağlantı tarafında da bulunuyor. Intel’li modelde Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, microSD kart okuyucu, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. AMD sürümünde Thunderbolt yerine USB 4.0 portu yer alıyor. Her iki versiyonda da 73 Wh batarya, 200 W hızlı şarj, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 ve altı hoparlörlü ses sistemi ortak özellikler arasında.
Ekran tarafında ise önemli bir güncelleme var. 14 inç WQXGA+ (2880 x 1800) ROG Nebula panel, 120 Hz yenileme hızı ve 1.100 nit HDR parlaklık sunuyor. Gri ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek modelin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.
ROG Zephyrus Duo 16
Grafik tarafında ise Nvidia’nın Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi tercih edilmiş durumda. Model, RTX 5070 Ti ve RTX 5090 seçenekleriyle sunuluyor. Ancak bellek ve depolama konusunda esneklik sınırlı. RTX 5090’lı sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB depolama ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile yetiniyor.
Donanımın geri kalanında iki varyant da aynı özellikleri paylaşıyor. 90 Wh batarya, 1080p web kamera, iki Thunderbolt 4, iki USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi standart olarak sunuluyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği bulunuyor.
Cihazın en büyük farkı ise ekranlarında. Yeni ROG Zephyrus Duo 16, adının hakkını vererek iki adet 16 inç WQXGA (2880 x 1880) OLED ekran ile geliyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bu yapı, modeli adeta oyunculara yönelik bir ZenBook Duo haline getiriyor. Ağırlığı ise 2,80 kilogram, dolayısıyla biraz ağar.
Modelin 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor, fiyat bilgisi ise daha sonra açıklanacak.
ROG Zephyrus G16
Ekran kartı tarafında büyük bir değişiklik yok. Model, RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor. RTX 5080’li sürüm 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB SSD ile gelirken, RTX 5070 Ti versiyonu 32 GB RAM ve 2 TB depolama sunuyor. RTX 5090’lı modelin bellek ve depolama detayları ise henüz açıklanmış değil.
Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. 1,95 kilogram ağırlığındaki cihaz, 90 Wh batarya, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğiyle geliyor. Fiyat bilgisi henüz açıklanmasa da, önceki nesil ve mevcut bellek maliyetleri göz önüne alındığında üst segment bir fiyatlandırma bekleniyor.