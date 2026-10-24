ASUS router'lara kritik güncelleme: Parolasız erişim açığı kapatıldı!

Tam Boyutta Gör Asus, belirli routerlarda saldırganların parola gerekmeden admin erişimi elde etmesine yol açabilecek üç yüksek önem dereceli güvenlik açığını kapatan acil güncelleme yayınladı. Önem derecesi yüksek olan bu açıklar nedeniyle kullanıcıların cihazlarını derhal güncellemeleri veya yükleyene kadar uzaktan erişim özelliğini devre dışı bırakmaları öneriliyor.

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Söz konusu güvenlik açıklarından biri olan CVE-2026-75775, 3.0.0.6_102 serisi yazılımı kullanan belirli Asus yönlendirici modellerini etkiliyor. Bu açık, belirli koşullar altında aynı ağ segmentindeki (bitişik ağdaki) bir saldırganın kimlik doğrulaması yapmadan admin erişimi elde etmesine olanak tanıyor. Bu açık, yüksek önem derecesi sınıfında yer alıyor.

CVE-2026-75779 ve CVE-2026-93489 kodlu diğer iki açık da yine yüksek önem derecesine sahip. Asus’a göre, bunlardan ilki kullanıcı etkileşimi gerektiriyor ancak saldırganın bu açıktan yararlanabilmesi için sistemde bir hesaba (yetkiye) ihtiyacı yok. İkinci güvenlik açığı ise kullanıcı etkileşimi olmaksızın, aynı ağdaki kimliği doğrulanmamış bir saldırgan tarafından kullanılabiliyor.

Asus, teknik detaylara girmezken, söz konusu güvenlik açıklarından etkilenen routerların da listesini paylaşmadı. Şirket, temel çözüm yolu olarak en güncel aygıt yazılımının yüklenmesini tavsiye ediyor.

Güncellemelere Asus’un resmi destek sayfasından veya ilgili Wi-Fi router ürün sayfasından erişmek mümkün. Güncelleme işlemini hemen gerçekleştiremeyecek kullanıcılar için de Asus, router yönetimi ve Wi-Fi ağı için en az 10 karakterden oluşan güçlü ve benzersiz parola belirlemek, WAN üzerinden uzaktan erişimi devre dışı bırakmak ve ağa yalnızca güvenilir cihazların bağlanmasına izin vermek gibi önerilerde bulundu. Şirket ayrıca kullanıcılara yönlendirici ayarlarını gözden geçirmelerini, bilinmeyen bağlantılı cihazları veya yardımcı uygulamaların girişlerini kaldırmalarını ve güncellemeyi yükledikten sonra yönlendiriciyi yeniden başlatmalarını tavsiye ediyor.

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