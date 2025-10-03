Asus, Ryzen AI 200 işlemcili yeni mini bilgisayarını tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, AMD’nin yeni Ryzen AI 200 serisi işlemcilerinden güç alan yeni mini bilgisayarını tanıttı. Ofis ortamları için tasarlanan ExpertCenter PN54-S1 Mini PC isimli model, yapay zeka yeteneklerini ve güçlü performansı küçük boyutlarda sunuyor.

Asus ExpertCenter PN54-S1 özellikleri

Bilgisayar, Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 veya Ryzen 5 210 işlemci seçenekleriyle geliyor. Ryzen AI 300 serisinin aksine bu işlemciler Zen 4 mimarisine dayanıyor ve RDNA 3 tabanlı entegre grafik birimine sahip. Bu GPU’lar harici ekran kartları kadar güçlü olmasa da, sistem aynı anda dört monitöre kadar 4K görüntü çıkışı sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ryzen AI 200 işlemciler, 64GB’a kadar DDR5 RAM ve 2TB’a kadar SSD depolama ile destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift Ethernet portu, USB 4.0, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 2.0, HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bulunuyor.

Cihazın ölçüleri yalnızca 130 x 130 x 34 mm ve ağırlığı yaklaşık 550 gram. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro veya Windows 11 Home seçenekleri sunuluyor. Profesyonel kullanım için tasarlanan bu mini PC’de ayrıca güvenlik amacıyla parmak izi okuyucu mevcut. Alüminyum kasaya sahip olan cihazın alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde donanım yükseltmeleri de kolayca yapılabiliyor.

