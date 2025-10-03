Asus, Ryzen AI 200 işlemcili yeni mini bilgisayarını tanıttı

Asus ExpertCenter PN54-S1 özellikleri
Bilgisayar, Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 veya Ryzen 5 210 işlemci seçenekleriyle geliyor. Ryzen AI 300 serisinin aksine bu işlemciler Zen 4 mimarisine dayanıyor ve RDNA 3 tabanlı entegre grafik birimine sahip. Bu GPU’lar harici ekran kartları kadar güçlü olmasa da, sistem aynı anda dört monitöre kadar 4K görüntü çıkışı sağlayabiliyor.
Cihazın ölçüleri yalnızca 130 x 130 x 34 mm ve ağırlığı yaklaşık 550 gram. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro veya Windows 11 Home seçenekleri sunuluyor. Profesyonel kullanım için tasarlanan bu mini PC'de ayrıca güvenlik amacıyla parmak izi okuyucu mevcut. Alüminyum kasaya sahip olan cihazın alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde donanım yükseltmeleri de kolayca yapılabiliyor.
