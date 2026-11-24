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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Artan bellek maliyetleri nedeniyle Asus, giriş seviyesi bilgisayarlarında yeniden 8 GB RAM kullanmaya hazırlanıyor. Şirket, yükselen fiyatların satışları olumsuz etkilemesi üzerine maliyetleri kontrol altına almayı hedefliyor. Bu doğrultuda Asus, düşük bellekte bile sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için Microsoft ile ortak optimizasyon çalışmaları yürütüyor. Yaşanan bu artışlar sebebiyle küresel bilgisayar pazarının önümüzdeki dönemde küçülmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bilgisayar pazarında uzun süredir standart kabul edilen 16 GB RAM kapasitesi, artan bellek fiyatları nedeniyle giriş seviyesi modellerde yerini yeniden 8 GB'a bırakabilir. ASUS, düşük fiyatlı bilgisayarlarında maliyetleri kontrol altında tutabilmek için bellek kapasitesini yarıya indirmeyi değerlendiriyor.

Artan bellek maliyetleri üreticileri zorluyor

Asus Eş CEO'su S.Y. Hsu, şirketin bir süre önce gerçekleştirilen 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında bellek maliyetlerindeki artışın ürün yapılandırmalarını değiştirebileceğini açıkladı. Hsu'ya göre şirket, daha önce 16 GB RAM ile sunulan giriş ve orta segment bilgisayarlarda 8 GB belleğe geçiş yapabilir.

Hsu, geçmişte orta ve alt segment bilgisayarların bile 16 GB RAM ile satışa sunulduğunu ancak bellek maliyetlerindeki artışın bu yapılandırmayı ekonomik açıdan zorlaştırdığını belirtti. ASUS, 2026 boyunca artan bellek maliyetlerini karşılamak amacıyla bilgisayar fiyatlarını kademeli olarak yükseltti. Ancak fiyat artışlarının tüketicilerin satın alma kararlarını ertelemesine neden olması, şirketi farklı seçenekleri değerlendirmeye yöneltti.

Asus, Microsoft ile çalışıyor

Asus’un 8 GB RAM seçeneğini değerlendirmesinin arkasında yalnızca donanım maliyetleri bulunmuyor. Şirket, düşük bellek kapasiteli bilgisayarlarda kabul edilebilir bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için Microsoft ile birlikte çalıştığını da açıkladı.

S.Y. Hsu, “Bu konuda Microsoft ile birlikte çalıştık. Eski 16 GB spesifikasyonu aslında kullanıcı deneyimini garanti altına almaya yönelikti. Yeni işletim sisteminde Microsoft, 8 GB'lık bellekle bile kabul edilebilir bir deneyim sağlanabilecek şekilde ayarlamalar yaptı.” dedi.

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Hatırlanacağı üzere Windows 11 için yapılan iyileştirmeler doğrultusunda 8 GB RAM’li sistemlerde yüzde 40’lık performans iyileştirmesi elde edilmişti. Asus’un söylemleri de buna referans veriyor. Öte yandan Windows 11 için daha fazla optimizasyon da ufukta.

PC pazarı küçülebilir

Bellek maliyetlerindeki artış, Asus’un gelecek yıl için pazar beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Şirket, küresel bilgisayar pazarının 2027'de yüzde 10 ila 15 arasında küçülebileceğini öngörüyor. Daralmanın özellikle yılın ilk yarısında daha belirgin olması, ikinci yarıda ise talepte kısmi bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

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Asus sinyali verdi: 8 GB RAM yeniden standart oluyor

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