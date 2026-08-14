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    Asus’un yeni kiti, bisikletleri 5 dakikada elektrikliye dönüştürüyor

    Asus, geleneksel bisikletleri zahmetsizce elektrikli bisiklete dönüştüren Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster adlı yeni ürününü duyurdu.                      

    Asus’tan 5 dakikada bisikletleri elektrikliye dönüştüren kit Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar ve PC bileşenleriyle tanıdığımız Asus, bu kez farklı bir ürünle karşımıza çıkıyor. Şirket, geleneksel bisikletleri elektrikli kolayca bisiklete dönüştürmeyi amaçlayan Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster adlı yeni ürününü duyurdu.

    Normal bisikletler kolayca e-bisiklete dönüşüyor

    Oxiis E250G1, bisikletin sele borusuna monte edilerek arka tekerleğe doğrudan güç aktarıyor. Cihazın arka bölümünde bulunan tekerlek, bisikletin arka lastiğine temas ederek elektrik motorunun ürettiği gücü yola aktarıyor. Böylece mevcut bir bisikleti tamamen değiştirmeden elektrikli bisiklete dönüştürmek mümkün hale geliyor.

    Asus, daha doğal bir sürüş deneyimi sunmak için sistemin yolun eğimini algılayabildiğini belirtiyor. Ürünle birlikte gelen kablosuz sensör ise pedal çevirme kadansını ölçüyor. Motor, yalnızca bisikletin hızını takip etmek yerine bu verileri kullanarak sürücünün pedal hareketlerine daha hızlı tepki verebiliyor.

    Asus’tan 5 dakikada bisikletleri elektrikliye dönüştüren kit Tam Boyutta Gör

    500 watt maksimum güç, 158 kW batarya

    Oxiis E250G1, 250 watt sürekli güç ve 500 watt tepe güç üretebiliyor. Bölgeye bağlı olarak motor desteği 25 km/s veya 32 km/s hıza kadar devam ediyor. Cihazda 158,4 Wh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Batarya, USB-C üzerinden 100 watt'a kadar güçle şarj edilebiliyor. Asus ayrıca bataryanın kullanım ömrünü tamamlaması durumunda kolayca değiştirilebildiğini belirtiyor. Şirketin verilerine göre Oxiis E250G1, Eco modunda 50 kilometreye kadar menzil sunuyor. Kullanıcılar üç farklı destek seviyesinden birini beraberindeki akıllı telefon uygulaması üzerinden seçebiliyor.

    Kompakt tasarım ve 3,7 kilogram ağırlık

    Toplam 3,7 kilogram ağırlığındaki cihaz, bisiklete eklenmesine rağmen nispeten kompakt bir çözüm sunuyor. Cihaz ayrıca IPX4 sertifikasına sahip. Bu sayede cihaz yağmura ve su sıçramalarına karşı korunuyor.

    Asus'un çözümü özellikle mevcut bisikletini tamamen değiştirmeden elektrikli hale getirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Asus Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster'ın 2026 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Ancak Asus henüz ürünün kesin çıkış tarihini ve fiyatını açıklamadı. 

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Asus-Oxiis-turns-bicycle-into-e-bike-with-USB-C-and-500W-motor.1368559.0.html https://www.asus.com/accessories/bike-booster/asus-oxiis/oxiis-intelligent-bike-booster/
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