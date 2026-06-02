Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus’tan ilk: Espor odaklı 540 Hz OLED monitör

    Asus, dünyanın ilk espor odaklı 540 Hz OLED monitörü ROG Strix OLED XG259QWPG Ace’i tanıttı. Şirket ayrıca göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen renkli ePaper ekranını da duyurdu.

    Asus’tan ilk: Espor odaklı 540 Hz OLED monitör Tam Boyutta Gör

    Asus, ekran teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımını iki sıra dışı ürünle bir adım daha ileri taşıdı. Şirket, Republic of Gamers (ROG) markası altında tanıttığı ROG Strix OLED XG259QWPG Ace modeliyle dünyanın ilk espor odaklı OLED oyuncu monitörünü duyururken üretkenlik ve uzun süreli kullanım senaryolarına hitap eden ZenScreen Color ePaper MP13UC adlı renkli ePaper ekranını da tanıttı.

    OLED teknolojisi espor dünyasına giriş yapıyor

    Rekabetçi oyun dünyasında yıllardır yüksek yenileme hızları ve düşük tepki süreleri ön planda yer alıyor. Bu nedenle profesyonel oyuncuların büyük bölümü görüntü kalitesinden ödün verme pahasına TN panel tabanlı monitörleri tercih ediyordu. Asus’un yeni ROG Strix OLED XG259QWPG Ace modeli ise bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.

    Asus’tan ilk: Espor odaklı 540 Hz OLED monitör Tam Boyutta Gör

    24,5 inç büyüklüğündeki monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip OLED paneli ve 540 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Şirket, yeni nesil OLED panelin önceki nesillere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha geniş renk hacmi ve geliştirilmiş kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

    Monitörde kullanılan TrueBlack Glossy Tandem WOLED panel, yalnızca yüksek yenileme hızıyla değil, aynı zamanda 0,2 ms tepki süresiyle de öne çıkıyor.

    Asus’un açıklamalarına göre monitörün geliştirme sürecinde profesyonel oyuncuların ve turnuva organizasyonlarının görüşleri önemli rol oynadı. Özellikle BLAST ve PGL gibi espor organizasyonlarından alınan geri bildirimler doğrultusunda tasarım şekillendirildi.

    Bu kapsamda monitör standı üzerinde yer alan ölçüm işaretleri, profesyonel oyuncuların turnuvalarda kullandıkları kurulumları daha kolay ve tutarlı şekilde yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yeni Quick OSD menüsü sayesinde ekran ayarlarına hızlı erişim sağlanabiliyor.

    Asus, TN panelden OLED’e geçiş yapacak kullanıcıları da unutmadı. Monitörde yer alan özel Esports Color görüntü modları, geleneksel TN panellerin görsel karakterine alışkın oyuncular için optimize edildi.

    Görüntü kalitesi tarafında ise cihazın VESA DisplayHDR 600 True Black sertifikasına sahip olduğu ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99,5’ini kapsadığı belirtiliyor.

    Renkli ePaper ikinci ekran

    Asus’tan ilk: Espor odaklı 540 Hz OLED monitör Tam Boyutta Gör

    Asus’un tanıttığı ikinci ürün ise oyun dünyasından tamamen farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. ZenScreen Color ePaper MP13UC, geleneksel taşınabilir monitörlerden ayrılarak renkli ePaper teknolojisini kullanıyor.

    13,3 inç büyüklüğündeki ekran, e-kitap okuyucularında görülen teknolojinin daha gelişmiş bir versiyonunu sunuyor. Ancak Asus bu ürünü yalnızca kitap okumak için değil, bir ikincil üretkenlik ekranı olarak konumlandırıyor.

    Yüksek çözünürlüklü panel, dokunmatik ekran desteği ve klasik ePaper ekranlara kıyasla daha akıcı yenileme performansı sayesinde belge inceleme, akademik araştırmalar okuma veya referans notlarını sürekli görünür tutma gibi kullanım senaryolarına hitap ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hattımı taşıdım eski fatura nasıl öderim türk telekom memofast indir megane 1 2000 motor yorumlar imam nikahı nerede kıyılır skoda octavia optimal hangi paket

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum