Asus’tan ilk: Espor odaklı 540 Hz OLED monitör

Asus, ekran teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımını iki sıra dışı ürünle bir adım daha ileri taşıdı. Şirket, Republic of Gamers (ROG) markası altında tanıttığı ROG Strix OLED XG259QWPG Ace modeliyle dünyanın ilk espor odaklı OLED oyuncu monitörünü duyururken üretkenlik ve uzun süreli kullanım senaryolarına hitap eden ZenScreen Color ePaper MP13UC adlı renkli ePaper ekranını da tanıttı.

OLED teknolojisi espor dünyasına giriş yapıyor

Rekabetçi oyun dünyasında yıllardır yüksek yenileme hızları ve düşük tepki süreleri ön planda yer alıyor. Bu nedenle profesyonel oyuncuların büyük bölümü görüntü kalitesinden ödün verme pahasına TN panel tabanlı monitörleri tercih ediyordu. Asus’un yeni ROG Strix OLED XG259QWPG Ace modeli ise bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.

24,5 inç büyüklüğündeki monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip OLED paneli ve 540 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Şirket, yeni nesil OLED panelin önceki nesillere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha geniş renk hacmi ve geliştirilmiş kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

Monitörde kullanılan TrueBlack Glossy Tandem WOLED panel, yalnızca yüksek yenileme hızıyla değil, aynı zamanda 0,2 ms tepki süresiyle de öne çıkıyor.

Asus’un açıklamalarına göre monitörün geliştirme sürecinde profesyonel oyuncuların ve turnuva organizasyonlarının görüşleri önemli rol oynadı. Özellikle BLAST ve PGL gibi espor organizasyonlarından alınan geri bildirimler doğrultusunda tasarım şekillendirildi.

Bu kapsamda monitör standı üzerinde yer alan ölçüm işaretleri, profesyonel oyuncuların turnuvalarda kullandıkları kurulumları daha kolay ve tutarlı şekilde yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yeni Quick OSD menüsü sayesinde ekran ayarlarına hızlı erişim sağlanabiliyor.

Asus, TN panelden OLED’e geçiş yapacak kullanıcıları da unutmadı. Monitörde yer alan özel Esports Color görüntü modları, geleneksel TN panellerin görsel karakterine alışkın oyuncular için optimize edildi.

Görüntü kalitesi tarafında ise cihazın VESA DisplayHDR 600 True Black sertifikasına sahip olduğu ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99,5’ini kapsadığı belirtiliyor.

Renkli ePaper ikinci ekran

Asus’un tanıttığı ikinci ürün ise oyun dünyasından tamamen farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. ZenScreen Color ePaper MP13UC, geleneksel taşınabilir monitörlerden ayrılarak renkli ePaper teknolojisini kullanıyor.

13,3 inç büyüklüğündeki ekran, e-kitap okuyucularında görülen teknolojinin daha gelişmiş bir versiyonunu sunuyor. Ancak Asus bu ürünü yalnızca kitap okumak için değil, bir ikincil üretkenlik ekranı olarak konumlandırıyor.

Yüksek çözünürlüklü panel, dokunmatik ekran desteği ve klasik ePaper ekranlara kıyasla daha akıcı yenileme performansı sayesinde belge inceleme, akademik araştırmalar okuma veya referans notlarını sürekli görünür tutma gibi kullanım senaryolarına hitap ediyor.

