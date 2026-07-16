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    ASUS'tan karar değişikliği: OLED Xbox Ally X20 daha ucuza geliyor

    Asus, OLED ekranlı Xbox ROG Ally X20 için kararını değiştirdi. İlk etapta (AR) gözlüğü paketiyle satılacağı belirtilen el konsolu, artık ayrı da satışa çıkacak. İşte detaylar...

    ASUS'tan karar değişikliği: OLED Xbox Ally X20 daha ucuza geliyor Tam Boyutta Gör
    ASUS, OLED ekranlı yeni taşınabilir oyun konsolu ROG Xbox Ally X20'nin yalnızca artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü paketiyle satılacağı yönündeki planını değiştirdi. Şirket, cihazın bağımsız olarak da satışa sunulacağını doğrularken, çıkış tarihi ve fiyatlandırmaya ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

    Tek başına da satılacak

    Daha önce yalnızca ASUS'un AR gözlüğüyle birlikte sunulması beklenen OLED Xbox Ally X20 için gelen tepkilerin ardından şirket stratejisini değiştirdi. ASUS sözcüsü Anthony Spence, yaptığı açıklamada cihazın tek başına satışa çıkacağını doğruladı. Ancak bağımsız sürümün ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

    Kaçıranlar için yeni model, mevcut ROG Xbox Ally X'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. En dikkat çeken yenilik ise 7,4 inç büyüklüğündeki OLED ekran. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip panel, 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı (VRR) sunuyor ve 1.400 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Ekranda ayrıca yansımayı azaltan özel bir kaplama da bulunuyor.

    Donanım tarafında cihaz, AMD Ryzen Z2 AI Extreme işlemci, 16 çekirdekli RDNA 3.5 grafik birimi, 24 GB LPDDR5X-8000 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile geliyor. 80 Wh bataryaya sahip modelde iki adet USB4 Type-C bağlantı noktası yer alırken, Windows 11 Home işletim sistemi ve Xbox tam ekran deneyimi de korunuyor.

    Ayrıca ASUS, kontrol tarafında da bazı yenilikler yapmış durumda. Kauçuk kaplamalı tutma yüzeyleri, yenilenen yüz düğmeleri ve dört yönlü ile sekiz yönlü kullanım arasında geçiş yapabilen D-pad tasarımı bunlar arasında.

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    Henüz bağımsız sürümün fiyatı açıklanmış değil. Mevcut ROG Xbox Ally X modeli 999 dolar fiyat etiketiyle satılırken, OLED versiyonun daha önce yalnızca AR gözlüğüyle birlikte daha yüksek fiyatlı bir paket olarak sunulması planlanıyordu. 

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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