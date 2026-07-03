Asus’tan SSD hızında flaş bellek: 500 MB/s hız ve çift bağlantı

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Tam Boyutta Gör Asus, Çin’de yeni taşınabilir depolama çözümü Adol High Speed Solid State USB Drive (PM310) modelini duyurdu. Geleneksel USB bellek formundaki cihaz, SSD tabanlı depolama teknolojisi sayesinde daha yüksek veri aktarım hızları sunuyor.

Asus Adol High Speed Solid State USB Drive özellikleri

Yeni Adol PM310’un en dikkat çekici özelliği, çift bağlantı noktasına sahip olması. Cihazın bir ucunda klasik USB-A, diğer ucunda ise USB-C bağlantısı bulunuyor. Böylece kullanıcılar ek adaptöre ihtiyaç duymadan eski masaüstü bilgisayarlardan modern akıllı telefonlara, tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara doğrudan veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Asus Adol PM310, 82 x 20 x 7,5 mm boyutlarında ve 42,9 gram ağırlığında metal bir kasayla geliyor. Günlük taşımaya uygun şekilde tasarlanan cihazda, kullanılmadığı zaman bağlantı noktalarını koruyan entegre bir döner kapak mekanizması da yer alıyor.

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Performans tarafında cihaz, USB 3.2 Gen 2 arayüzünü kullanıyor. Asus’un verdiği bilgilere göre PM310, 500 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu değer, büyük boyutlu harici SSD’lerin sunduğu performans seviyesine ulaşmasa da kompakt USB belleklerin oldukça üstüne çıkıyor.

Asus, yeni taşınabilir SSD belleği dört farklı kapasite seçeneğiyle satışa sundu:

128 GB: 280 yuan (41 dolar)

280 yuan (41 dolar) 256 GB: 409 yuan (60 dolar)

409 yuan (60 dolar) 512 GB: 629 yuan (92 dolar)

629 yuan (92 dolar) 1 TB: 959 yuan (141 dolar)

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