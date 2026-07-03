Asus’tan SSD hızında flaş bellek: 500 MB/s hız ve çift bağlantı

Asus Adol High Speed Solid State USB Drive özellikleri
Yeni Adol PM310’un en dikkat çekici özelliği, çift bağlantı noktasına sahip olması. Cihazın bir ucunda klasik USB-A, diğer ucunda ise USB-C bağlantısı bulunuyor. Böylece kullanıcılar ek adaptöre ihtiyaç duymadan eski masaüstü bilgisayarlardan modern akıllı telefonlara, tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara doğrudan veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.
Performans tarafında cihaz, USB 3.2 Gen 2 arayüzünü kullanıyor. Asus’un verdiği bilgilere göre PM310, 500 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu değer, büyük boyutlu harici SSD’lerin sunduğu performans seviyesine ulaşmasa da kompakt USB belleklerin oldukça üstüne çıkıyor.
Asus, yeni taşınabilir SSD belleği dört farklı kapasite seçeneğiyle satışa sundu:
- 128 GB: 280 yuan (41 dolar)
- 256 GB: 409 yuan (60 dolar)
- 512 GB: 629 yuan (92 dolar)
- 1 TB: 959 yuan (141 dolar)
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş