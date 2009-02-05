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Asus tasarımıyla dikkat çeken harici DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tasarımıyla dikkat çeken harici DVD yazıcısını duyurdu
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Garmin ile yeni bir iş birliğine gittiğini açıklayan Tayvanlı donanım devi Asus, ince ve şık tasarımlı yeni bir harici DVD yazıcı hazırladı. Firmanın SDRW-08D1S-U kod adını taşıyan optik sürücüsü tasarım detaylarıyla Eee serisi bilgisayarları hatırlatıyor ve firmanın optik sürücüsü olmayan maliyet odaklı kompakt sistemleriyle birlikte kullanılması hedefleniyor. Dikey ve yatay olarak kullanılabilen, 156.4 x 140.8 x 21 mm boyutlarındaki harici sürücünün USB 2.0 arabirimiyle uyumlu olduğu ve 2MB'lık dahili bellekle geldiği belirtiliyor.

Kutu içeriğine CyberLink tarafından geliştirilen yazım programının da eklendiği harici DVD yazıcı, DVD-R/+R SL ve DVD+RW medyaları 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyaları 6x, CD-R medyaları 24x, ve CD-RW medyaları 16x hızında yazabiliyor. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen sürücünün fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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01Mrt 10 yıl
LCD monitör gibi olmuş... :))
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maviay1980 10 yıl
Şık olmasına şık da daha halen 8x yazma hızında ne anladım...
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Nymphadora 10 yıl
dahili dvd yazıcılardan daha pahalı oluyorlar,çok gereksiz bence =)
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petsiyehable 10 yıl
hiç güzel değil çok saçma olmuş
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bozcan 10 yıl
çok güzel
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
qerçekten çok şık
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_AMADEUS_ 10 yıl
Tasarım çok iyi,özellik olarak kasada yer sıkıntısı yaşayanlar için güzel bir ürün.
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max975 10 yıl
güzel ve gerçekten şık olmuş
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