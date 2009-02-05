Asus tasarımıyla dikkat çeken harici DVD yazıcısını duyurdu

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Garmin ile yeni bir iş birliğine gittiğini açıklayan Tayvanlı donanım devi Asus, ince ve şık tasarımlı yeni bir harici DVD yazıcı hazırladı. Firmanın SDRW-08D1S-U kod adını taşıyan optik sürücüsü tasarım detaylarıyla Eee serisi bilgisayarları hatırlatıyor ve firmanın optik sürücüsü olmayan maliyet odaklı kompakt sistemleriyle birlikte kullanılması hedefleniyor. Dikey ve yatay olarak kullanılabilen, 156.4 x 140.8 x 21 mm boyutlarındaki harici sürücünün USB 2.0 arabirimiyle uyumlu olduğu ve 2MB'lık dahili bellekle geldiği belirtiliyor.

Kutu içeriğine CyberLink tarafından geliştirilen yazım programının da eklendiği harici DVD yazıcı, DVD-R/+R SL ve DVD+RW medyaları 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyaları 6x, CD-R medyaları 24x, ve CD-RW medyaları 16x hızında yazabiliyor. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen sürücünün fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.