Asus tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini satışa sundu

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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus, Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini baz alan yeni ekran kartını satışa sundu. Firmanın yeni modeli tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans kartını temel alırken, genel görünümünde sadece soğutucu üzerinde yer alan çıkartma farklılık yaratıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer verilen kart üzerinde ayrıca her GPU için bir adet NVIO çipine ve GPU'ların haberleşmesini sağlayan NF200 köprü yongası yer alıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 576MHz'de, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanımakta. ENGTX295 kod adını taşıyan ekran kartı ayrıca Nvidia'nın CUDA & PhysX teknolojilerine destek sunuyor ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Çift PCB'li GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak üzerinde HDMI portu bulunmayan kart, Avrupa fiyat listelerine 394 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı incelemesi için;

https://www.donanimhaber.com/Leadtekden_tek_PCB_GTX295_ve_Quad_SL-14976.htm

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