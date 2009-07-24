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Asus tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini satışa sundu

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini satışa sundu
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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus, Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini baz alan yeni ekran kartını satışa sundu. Firmanın yeni modeli tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans kartını temel alırken, genel görünümünde sadece soğutucu üzerinde yer alan çıkartma farklılık yaratıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer verilen kart üzerinde ayrıca her GPU için bir adet NVIO çipine ve GPU'ların haberleşmesini sağlayan NF200 köprü yongası yer alıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 576MHz'de, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanımakta. ENGTX295 kod adını taşıyan ekran kartı ayrıca Nvidia'nın CUDA & PhysX teknolojilerine destek sunuyor ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Çift PCB'li GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak üzerinde HDMI portu bulunmayan kart, Avrupa fiyat listelerine 394 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı incelemesi için;

https://www.donanimhaber.com/Leadtekden_tek_PCB_GTX295_ve_Quad_SL-14976.htm

Asus tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini satışa sundu
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orhuncoskun 9 yıl
Bunlar referans tasarım olduğundan driver'larını da Nvidia'nın sitesinden alındığı için markası farketmez sadece etiketi ve kutusu farklı bu sefer Asus'a fazla para vermeyim dedim zotac tek pcb aldım.Tek pcb olanın bir dezavantajını gördüm GPU'nun birinin ısısını kasanın içine veriyor bende kasanın önünden dışarı hava veren ve kapağın altından alıp alttan dışarı atan boardun içinden çıkan küçük salyangoz fan taktım karta yüklenince kasamın ön alttan ve kasanın arkasından sıcak hava çıkıyor. Power'ım da FSP EPSILON 700watt Board Asus Rampage Formula, 4x1 1200mhz Hyperx Ram, CPU Core2 Q9450, sistemim var.Ekran kartının arkasındaki plastik parçaların altındaki RAM'ler ateş gibi yanıyor kasanın kapağına da içeri ram'lerin üzerine hava veren fan taktım.
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orhuncoskun 9 yıl
Ben zotac aldım bile süper. Aynen testlerdeki sonuçları Core2 q9450 ile alıyorum. 3DMARK06'DA 21000'in üzerinde ve oyunlarda PhysX efektleri çok harika
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pastperfect 9 yıl
aslında başlığı yanlış attılar türkiyenin en pahalı tek PCB'li GTX 295 modeli denecekti :D:D
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Tatar* 9 yıl
Şimdi Leadtek çıkardıya artık arkası kesilmez sıra sıra tüm firmalar çıkartır
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bratishka 9 yıl
TheViperadix herşey gerekten olsaydı dünya bu halde olmazdı ayrıca tek pcb daha az ısınıyor incelemede var izlemenizi öneririm
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TheViperadix 9 yıl

mnomer

TheViperadix herşey gerekten olsaydı dünya bu halde olmazdı ayrıca tek pcb daha az ısınıyor incelemede var izlemenizi öneririm


Dikkat etmemiştim bir daha izledim teşekkür ederim 20C kadar daha serin
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eneshatipoglu 9 yıl
tek pcb lılerın bellek hızlarının standart fabrıka cıkısı 2016 olması gerekmıyormu neden 1998 yoksa benmı yanlıs bılıyorum
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TheViperadix 9 yıl
Ne gerek var yahu , ne fiyat farkı var ne performans ..
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