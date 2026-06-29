Asus TUF Gaming A16'da Prime Day indirimi: En ucuz Gaming notebook!

Sepette 2.000 TL ek indirim
Asus’un TUF Gaming A15 oyuncu dizüstü bilgisayarı Prime Day indirimlerinde yüzde 12 indirim ve “Yılın En Düşük Fiyatı” etiketiyle satılırken şimdi de 2.000 TL ek indirim kampanyasıyla çok daha avantajlı duruma geldi. Ek indirimle birlikte bilgisayarın fiyatı 31.739 TL'ye indi. İndirimli fiyat bu gece 23.59'a kadar geçerli.
En ucuz gaming notebook
Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda bu dizüstü bilgisayarın 16 GB RAM’li en ucuz oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz aylara göre de oldukça cazip durumda. Eğer çok düşük fiyatlı bir gaming notebook arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
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ASUS TUF Gaming A15 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı
Daha fazla performans isteyen ve daha yüksek bütçeye sahip müşteriler için öne çıkan diğer indirimli notebooklar şu şekilde:
- Lenovo LOQ, RTX 4050 6GB, Ryzen 7 7735HS|, 16GB RAM, 512GB SSD: 35.999 TL
- MSI CYBORG 15, RTX4050 GDDR6 6GB, I5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD: 36.999 TL
- Gigabyte Gaming A16 RTX5050 8GB, Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD: 42.990 TL
- MSI CYBORG 15, RTX5050 8GB, i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD: 46.999 TL
- MSI CYBORG 15, RTX5060 8GB, i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD: 49.999 TL
- Asus TUF Gaming A16, RTX 5060 8GB, Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD: 53.299 TL
- HP Omen, RTX 5060 8GB, Ryzen AI 7 350, 24 GB RAM, 1 TB SSD: 60.000 TL
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş