Asus TUF Gaming A16'da Prime Day indirimi: En ucuz Gaming notebook!

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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day kampanyası bu gece sona eriyor. Son güne özel olarak indirimlere ek indirimler devam sunuluyor.

Sepette 2.000 TL ek indirim

Asus’un TUF Gaming A15 oyuncu dizüstü bilgisayarı Prime Day indirimlerinde yüzde 12 indirim ve “Yılın En Düşük Fiyatı” etiketiyle satılırken şimdi de 2.000 TL ek indirim kampanyasıyla çok daha avantajlı duruma geldi. Ek indirimle birlikte bilgisayarın fiyatı 31.739 TL'ye indi. İndirimli fiyat bu gece 23.59'a kadar geçerli.

Yorum atana 100 TL Amazon indirim kuponu hediye 5 sa. önce eklendi

En ucuz gaming notebook

Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda bu dizüstü bilgisayarın 16 GB RAM’li en ucuz oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz aylara göre de oldukça cazip durumda. Eğer çok düşük fiyatlı bir gaming notebook arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

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ASUS TUF Gaming A15 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

Daha fazla performans isteyen ve daha yüksek bütçeye sahip müşteriler için öne çıkan diğer indirimli notebooklar şu şekilde:

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Asus TUF Gaming A16'da Prime Day indirimi

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