Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus TUF Gaming A16'da Prime Day indirimi: En ucuz Gaming notebook!

    Amazon Prime Day kampanyasında son saatlere özel ek indirimler yapılıyor. Asus TUF Gaming A15, 2.000 TL'lik ek indirimle piyasanın en ucuz gaming notebooku olarak dikkat çekiyor.

    Asus TUF Gaming A16'da Prime Day indirimi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day kampanyası bu gece sona eriyor. Son güne özel olarak indirimlere ek indirimler devam sunuluyor.

    Sepette 2.000 TL ek indirim

    Asus’un TUF Gaming A15 oyuncu dizüstü bilgisayarı Prime Day indirimlerinde yüzde 12 indirim ve “Yılın En Düşük Fiyatı” etiketiyle satılırken şimdi de 2.000 TL ek indirim kampanyasıyla çok daha avantajlı duruma geldi. Ek indirimle birlikte bilgisayarın fiyatı 31.739 TL'ye indi. İndirimli fiyat bu gece 23.59'a kadar geçerli.

    En ucuz gaming notebook

    Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda bu dizüstü bilgisayarın 16 GB RAM’li en ucuz oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz aylara göre de oldukça cazip durumda. Eğer çok düşük fiyatlı bir gaming notebook arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

    👇🏻 Satın almak için tıklayın:

    ASUS TUF Gaming A15 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

    Daha fazla performans isteyen ve daha yüksek bütçeye sahip müşteriler için öne çıkan diğer indirimli notebooklar şu şekilde:


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 2 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.9 tce motor kronik sorunları en iyi ses geçirmeyen kulak tıkacı kia stonic yakıt tüketimi katalizör iptali türk olmak zordur çünkü dünya ile savaşırsın sözünü kim söylemiştir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum