    Asus, güçlü ve ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi

    Asus, CES 2026’da NUC 16 Pro, ExpertCenter PN55, ROG GR70 ve Ascent GX10 modellerini tanıttı. Yeni mini PC’ler, yapay zeka, oyun ve kurumsal kullanım için güncel donanımları içeriyor.

    Asus, ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi Tam Boyutta Gör
    Asus, CES 2026 kapsamında ultra küçük form faktörlü yeni masaüstü bilgisayarlarını duyurdu. NUC 16 Pro, ExpertCenter PN55, ROG GR70 ve Ascent GX10 modellerinden oluşan ürün gamı yapay zeka destekli iş yükleri, kurumsal kullanım, oyun ve profesyonel geliştirme senaryolarına odaklanıyor. Tanıtılan sistemler, kompakt yapıya rağmen güncel Intel, AMD ve Nvidia donanımlarını bir araya getiriyor.

    Asus NUC 16 Pro

    Asus NUC 16 Pro Mini PC, en fazla Intel Core Ultra X9 Series 3 işlemci ve Intel Arc B390 grafik birimiyle sunuluyor. Sistem, toplamda 180 TOPS seviyesinde yapay zeka performansı sağlıyor. Bu yapı makine öğrenimi, akıllı uygulamalar ve veri analitiği gibi alanları hedefliyor.

    Asus, ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi Tam Boyutta Gör
    LPDDR5 ve LPDDR5X bellek desteği sunan cihaz, önceki nesle göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Çift 2.5G LAN bağlantısı ağ tarafında esneklik sunarken, çift fanlı soğutma sistemi yoğun kullanımda sıcaklık ve gürültüyü dengede tutuyor. 0,7 litrelik kasa hacmi, WiFi 7 ve Bluetooth 6.0 desteğiyle tamamlanıyor.

    Cihazda yer alan Asus AI SuperBuild yazılımı, büyük dil modellerinin yerel olarak eğitilmesine ve çalıştırılmasına imkân tanıyor. NUC 16 Pro, zorlu çevresel koşullara karşı yapılan dayanıklılık testlerinden geçirilmiş durumda.

    Asus ExpertCenter PN55

    Asus ExpertCenter PN55, Copilot+ PC sınıfında konumlanan bir mini bilgisayar olarak duyuruldu. Sistem, AMD Ryzen AI 400 serisi işlemciler, Radeon 800M grafik birimi ve 55 TOPS performans sunan NPU ile geliyor. Bu yapı, yapay zeka tabanlı uygulamaların cihaz üzerinde çalıştırılmasını hedefliyor.

    Asus, ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi Tam Boyutta Gör
    ExpertCenter PN55’te özel Copilot tuşu, parmak izi okuyucu, dahili mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Çift 2.5G LAN, altı USB portu, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarıyla farklı kullanım senaryolarına uygun bir altyapı sunuluyor. Model, uzun süreli kullanım için askerî standartlara göre test edilmiş durumda.

    Asus ROG GR70

    Asus ROG GR70, şirketin ilk ROG markalı mini oyun bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Cihaz, AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemciyle gelen ilk ROG mini PC olarak konumlanıyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 veya RTX 5060 Laptop GPU seçenekleri bulunuyor.

    Asus, ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi Tam Boyutta Gör
    Üç fanlı soğutma sistemi, yüksek performans gerektiren oyunlarda sıcaklık kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Sistem, 96 GB’a kadar çift kanallı bellek desteği sunuyor. WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarıyla daha stabil ve düşük gecikmeli kablosuz iletişim sağlanıyor. İlk olarak Kasım 2025’te tanıtılan modelin fiyatı yaklaşık 2000-2400 dolar seviyesinde.

    Asus Ascent GX10

    Asus, ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi Tam Boyutta Gör
    Asus Ascent GX10 ise ultra küçük form faktörde konumlanan bir masaüstü yapay zeka sistemi olarak sergileniyor. Cihaz, Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, ARM v9.2-A tabanlı CPU, Nvidia Blackwell entegre GPU ve 128 GB LPDDR5X birleşik bellek ile geliyor.

    Ubuntu Linux işletim sistemiyle çalışan sistem, büyük yapay zeka modellerinin yerel olarak geliştirilmesine odaklanıyor. 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 10G Ethernet, HDMI 2.1, 4 adet USB 3.2 Gen 2x2 Type-C portu ve Nvidia ConnectX-7 SmartNIC bağlantısı cihazın teknik altyapısını oluşturuyor. 150 x 150 x 51 mm boyutlarındaki ve 1,48 kg ağırlığındaki ürün, Ekim 2025’te tanıtılmıştı ve 3500 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

