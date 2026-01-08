Asus, güçlü ve ultra kompakt mini PC modellerini CES’te sergiledi

Asus NUC 16 Pro Mini PC, en fazla Intel Core Ultra X9 Series 3 işlemci ve Intel Arc B390 grafik birimiyle sunuluyor. Sistem, toplamda 180 TOPS seviyesinde yapay zeka performansı sağlıyor. Bu yapı makine öğrenimi, akıllı uygulamalar ve veri analitiği gibi alanları hedefliyor.
Cihazda yer alan Asus AI SuperBuild yazılımı, büyük dil modellerinin yerel olarak eğitilmesine ve çalıştırılmasına imkân tanıyor. NUC 16 Pro, zorlu çevresel koşullara karşı yapılan dayanıklılık testlerinden geçirilmiş durumda.
Asus ExpertCenter PN55
Asus ExpertCenter PN55, Copilot+ PC sınıfında konumlanan bir mini bilgisayar olarak duyuruldu. Sistem, AMD Ryzen AI 400 serisi işlemciler, Radeon 800M grafik birimi ve 55 TOPS performans sunan NPU ile geliyor. Bu yapı, yapay zeka tabanlı uygulamaların cihaz üzerinde çalıştırılmasını hedefliyor.
Asus ROG GR70
Asus ROG GR70, şirketin ilk ROG markalı mini oyun bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Cihaz, AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemciyle gelen ilk ROG mini PC olarak konumlanıyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 veya RTX 5060 Laptop GPU seçenekleri bulunuyor.
Asus Ascent GX10
Ubuntu Linux işletim sistemiyle çalışan sistem, büyük yapay zeka modellerinin yerel olarak geliştirilmesine odaklanıyor. 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 10G Ethernet, HDMI 2.1, 4 adet USB 3.2 Gen 2x2 Type-C portu ve Nvidia ConnectX-7 SmartNIC bağlantısı cihazın teknik altyapısını oluşturuyor. 150 x 150 x 51 mm boyutlarındaki ve 1,48 kg ağırlığındaki ürün, Ekim 2025’te tanıtılmıştı ve 3500 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.