Asus ve Acer’in Almanya’da bilgisayar satışı yasaklandı: Sebebi Nokia

Tam Boyutta Gör Almanya’da görülen bir patent davasında alınan kararla Acer ve Asus’un birçok dizüstü ve masaüstü bilgisayar modelinde doğrudan satışı durdurmasına hükmedildi. Kararın temelinde ise Nokia’nın H.265 ya da diğer adıyla HEVC video kodlama standardına ilişkin patent hakları bulunuyor. Kararın ardından iki üreticinin Almanya’daki resmi çevrim içi mağazalarında ve ürün sayfalarında satış faaliyetleri askıya alındı.

Nokia’nın patenti ihlal edildi

Davanın merkezinde Nokia’nın sahip olduğu ve video kodlama teknolojilerini kapsayan patentler yer alıyor. Özellikle H.265/HEVC standardına ilişkin EP 2 375 749 numaralı patent ve aynı portföydeki diğer patentler, Almanya’da ve Birleşik Patent Mahkemesi nezdinde paralel davalara konu edildi.

Tam Boyutta Gör Mahkeme, Acer ve Asus’un lisanslama sürecinde FRAND (adil, makul ve ayrımcı olmayan) çerçevesi kapsamında istekli lisans sahipleri olarak hareket etmediğine hükmetti. Bu değerlendirme, ihtiyati tedbir niteliğinde satış yasağı kararının önünü açtı. Aynı patent kampanyası kapsamında adı geçen Hisense’in ise Ocak 2026 başında lisans anlaşması imzalayarak riskini azalttığı belirtiliyor.

Acer tarafından yapılan açıklamada şirketin fikri mülkiyet haklarına saygı duyduğu vurgulandı. Şirket, karara karşı hukuki seçenekleri değerlendirdiğini ve adil bir çözüme en kısa sürede ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Dava süreci devam ettiği için ayrıntılı yorum yapılmayacağı da açıklamada yer aldı. Öte yandan monitörler, yönlendiriciler, e-scooter’lar ve aksesuarlar gibi bazı ürün kategorilerinin karardan etkilenmediği ve satışta kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Nokia’nın patent gücü

Nokia, uzun yıllardır video teknolojileri alanında geniş bir patent portföyüne sahip. Bu portföy H.264, H.265 (HEVC) ve H.266 (VVC) gibi yaygın video sıkıştırma standartlarına ilişkin standart-temel patentlerin yanı sıra donanım ve yazılım tabanlı kodlama/çözme yöntemlerini de kapsıyor. Bunlara ek olarak içerik dağıtım ağları (CDN) ile bağlantılı optimizasyonlar, adaptif bit hızı (ABR) teknolojileri, hata toleransı mekanizmaları, video işleme teknikleri ve gerçek zamanlı video uygulamaları alanında da Nokia’nın patentleri bulunuyor.

Şirket, teknolojisinin kullanımına karşılık “adil lisans bedeli” talep ettiğini ve birçok rakibin bu çerçevede lisans anlaşması yaptığını belirtiyor. Nokia, Acer ve Asus ile rakipleri gibi adil koşullarda lisans anlaşmasına varmayı umuyor.

Mahkeme kararı doğrudan üreticilere yönelik olduğu için Almanya’daki tüm Acer ve Asus ürünleri bir anda raflardan kalkmış değil. Karar, üreticilerin Almanya’daki doğrudan satış faaliyetlerini hedef alıyor. Bu nedenle perakendeciler mevcut stoklarını satmaya devam edebiliyor. Acer ve Asus’un karara itiraz etmesi beklenirken taraflar arasında gerçekleştirilen bir lisans anlaşması satışların normale dönmesini sağlayabilir.

